36. Uluslararası İzmir Festivali’ne geri sayım başladı

Yayınlanma: 18.05.2023 - 15:33

Güncelleme: 18.05.2023 - 15:33

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından bu yıl 36'ncısı düzenlenen Uluslararası İzmir Festivali, 2 Haziran-11 Temmuz arasında gerçekleştirilecek.

İKSEV'den yapılan açıklamaya göre, festival 2 Haziran 21.00'de 12. Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması konseriyle Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) Büyük Salon'da başlayacak. Konserde yarışmanın finaline kalan keman konçertoları yarışacak.

Tekfen Filarmoni 4 Haziran'da Efes Büyük Tiyatro'da, Hatay Akademi Orkestrası 7 Haziran'da İzmir Agorası'nda, İtalya'nın Salento Bölgesi çıkışlı üçlü La Cantiga de la Serena 13 Haziran'da İzmir Agorası'nda konser verecek.

Festivalde geleneksel, çağdaş, bilgisayar destekli müzik, dans, tiyatro gibi farklı disiplinlerden sanatçılarla çalışan L'acheron ise 15 Haziran'da AASSM Büyük Salonda bir gösteri sunacak.

Vokal altılısı Singer Pur'un 20 Haziran'da Çeşme Kalesi'nde, Wiener Kammersymphonie'nin 22 Haziran'da Celsus Kütüphanesi'nde sanatseverlerin karşısına çıkacağı festivalde en büyük çağdaş bestecilerden ???????Krzysztof Penderecki anısına 6 Temmuz'da Celsus Kütüphanesi'nde konser düzenlenecek.

CUMHURİYET'İN 100'ÜNCÜ YILINA ADANMIŞ İKİ YENİ BESTE

Gitarın Portekizli efsane ismi Pedro Joia ise 8 Temmuz'da Çeşme Kalesi'nde dinleyiciyle buluşacak. Cumhuriyet'in 100'üncü yılına adanmış iki yeni bestenin dünya prömiyerinin de sunulacağı 36. Uluslararası İzmir Festivali, 11 Temmuz'da AASSM Büyük Salonda "Allaturca Impro Piano" İkilisinin "Makam Müziğinde Çeşitlemeler" özel projesinin dünya prömiyeriyle son bulacak.

Festival kapsamında yapılacak etkinliklerin biletleri 22 Mayıs'ta AASSM ana gişe ve Biletix gişelerinden satışa çıkacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çeşme Kalesi ve Celsus Kütüphanesi'nde yapılacak konserler için ücretsiz ulaşım desteği verecek.

Belediye otobüsleri konser günleri saat 18.00 ve 18.30 arasında DEÜ Sabancı Kültür Merkezi'nin Mithatpaşa Caddesi tarafındaki kapısı önünden doldukça hareket edecek.