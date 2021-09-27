4. Antalya Akra Caz Festivali Karsu ile başladı

27 Eylül 2021 Pazartesi, 04:00

Akdeniz’in ve Beydağları’nın eşsiz manzarası eşliğinde Akra Hotels’in açık hava sahnesinde gerçekleşecek festival, modern ve klasik cazın yanı sıra caz müziği, funk, rock, latin, soul ve elektronik tarzla harmanlayan renkli bir müzikal yelpazeyle izleyici karşısına çıkacak.

Akra Hotels tarafından düzenlenen festivalin bilet gelirleri Manavgat Ormanları’nın yeniden yeşertilmesi için kullanılacak.

Festival dördüncü yılına; kendine has yorumu, renkli ve güçlü sesiyle beğeni toplayan, Hollanda’da yaşayan Türk kökenli sanatçı Karsu ile başladı. Açılış konserlerinde caz, blues, funk ve etnik ritimleri birleştirdiği bestelerini seslendirecek olan Karsu’nun yanı sıra Akra Jazz Band de konser verdi.

Gitar sanatçısı Önder Focan ve Şallıel Kardeşler; funky ve enerjik ritimlere sahip, caz repertuvarından oluşan “Funkbook” projesiyle 29 Eylül’de sahnede olacak.

Geçen yıllarda festivalde unutulmaz bir performansa imza atan dünyaca ünlü Rus saksafon sanatçısı Igor Butman ve Moskova Caz Orkestrası bu kez de güçlü sesiyle Fantine’nin solist olarak yer alacağı muhteşem bir konserle 1 Ekim’de festival sahnesinde olacak.

Sonic Boom, müzikseverlerin yakından tanıdığı dört başarılı isim, Elif Çağlar (vokal), Çağrı Sertel (tuşlu çalgılar), Alp Ersönmez (basgitar) ve Volkan Öktem’in (davul) bir araya gelmesiyle, 2019 yılında kuruldu. “Sonic Boom” projesi 2 Ekim’de dinleyenlerle buluşacak.

“İstanbul Sessions” projesiyle İstanbul’un dinamik renklerini sunmaya devam eden İlhan Erşahin, sevilen parçaları ile 6 Ekim’de, grubuyla ve Arto Tunçboyacıyan’ın konuk sanatçı olarak katılımı ile festival sahnesinde olacak bir diğer isim.

SAY VE BAĞCAN’DAN İKİ KONSER

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, dördüncü yılında da festivali yalnız bırakmıyor. 8 ve 9 Ekim tarihlerinde iki konser ile sanatseverlerle buluşacak olan sanatçının, Türk edebiyatının unutulmaz şair ve yazarlarının şiirlerini bestelediği şarkı albümlerinin dördüncüsü olan yeni albümü Antalya’da ilk kez dinleyenlerle buluşacak. Fazıl Say şarkılarını güçlü sesi ve büyüleyici sahne performansıyla solist Serenad Bağcan yorumlayacak. Vurmalı sazlarda Aykut Köselerli, viyolonselde Jamal Aliyev eşlik edecek.