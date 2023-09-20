4. Bornova Kitap Günleri başlıyor

Yayınlanma: 20.09.2023 - 14:36

Güncelleme: 20.09.2023 - 14:36

Bornova Belediyesi'nin Kültür Kenti Bornova vizyonuyla hayata geçirdiği Bornova Kitap Günleri binlerce İzmirli’yi Bornova’da buluşturacak. 29 Eylül saat 11.00’da başlayacak olan kitap günleri, 8 Ekim’e kadar devam edecek. Büyükpark içinde gerçekleşecek organizasyonda bu sene 60 yayınevi, 400 yazar ve 600 bin kitap yer alacak. Birçok yazarın konuk olacağı etkinlikte imza günlerinden söyleşilere, konserlerden panellere ve şiir dinletilerinden atölye çalışmalarına kadar bir çok renkli etkinlik her yaştan kitapsevere hitap edecek.

BAŞKAN İDUĞ’DAN DAVET

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Bornovalıların her sene yoğun katılım gösterdiği Bornova Kitap Günleri’nde bu sene de binlerce kitapseveri bir araya getireceğiz. Aynı zamanda çeşitli kültür sanat aktiviteleri olacak ve değerli yazarlarımızı okurlarla buluşturacağız. Teknolojinin fazlasıyla ilerlediği bir zamanda kitapları tanıtmak, gelecek nesle sevdirmek bizim elimizdedir, bizim görevimizdir. Tüm İzmirlileri bekliyoruz” dedi.