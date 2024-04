43. İstanbul Film Festivali sinemaseverlerle buluşuyor!

Yayınlanma: 16.04.2024 - 21:08

Güncelleme: 16.04.2024 - 21:33

43. İstanbul Film Festivali programında, ulusal ve uluslararası yarışmaların ve merakla beklenen filmleri bir araya getiren N Kolay Galaları’nın yanı sıra Dünya Festivalleri’nden Genç Ustalar’a, Mayınlı Bölge’den Antidepresan’a, Çiçek İstemez’den Nerdesin Aşkım? ve Cinemania’ya 16 farklı bölümde filmler yer alıyor.

ULUSLARARASI YARIŞMA:

KEHANET:

Kongo asıllı Belçikalı rap müzisyeni ve görsel sanatçı Baloji’nin Cannes’da prömiyerini yapan bu ilk yönetmenlik denemesi, çarpıcı görsel dünyasıyla öne çıkıyor. Film Kongo’da, cadılık ve büyücülükle suçlanarak yaşadığı toplumdan dışlanan Koffi’nin on beş yılın ardından memleketine dönüşüyle başlıyor. Hayal dünyasıyla gerçeklik arasındaki sınırı benzersiz bir şekilde esneten Kehanet, dört bireyin kesişen yazgılarını önyargılar, toplumsal eşitsizlik, kimlik, aidiyet ve inanç kavramları üzerinden izliyor. Film, Belçika’nın Oscar adayı oldu.

ÖDÜL:

2023 Cannes Yeni Sesler Ödülü - Belirli Bir Bakış.

2023 Angoulême En İyi Yönetmen.

2023 Durban En İyi Afrika Filmi.

2023 Münih CineRebels Ödülü.

2024 Magritte Ödülleri Awards (Belçika) En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, En İyi Görüntü, En İyi Set Tasarım, En İyi Kostüm, En İyi Özgün Müzik.

CU LI ASLA AĞLAMAZ:

Bir zamanlar Doğu Almanya’da çalışmış, Hanoi’de yaşayan işçi emeklisi Lady M’nin hayatındaki olaylar ve duyguları bir kasırga gibi alt üst eden boğucu yaz günlerini anlatıyor. Uzun süredir görüşmediği Alman kocasından evcil bir cüce lemur (yani çok sevimli ve zehirli, minik bir cu li) miras kalan Lady M, git gide solan geçmişine tutunmaya çalışır. Bu arada hamile yeğeni, Lady M şiddetle karşı çıksa da evlenmeye hazırlanmaktadır.

ÖDÜL:

2023 Berlin GWFF En İyi İlk Film

ANDREA’YI SEVMEK:

Hassas, duyarlı, şeffaf ve yalın üslubuyla izleyiciyi avucuna alan; aşk, aile ve hayal kırıklığı hakkında dokunaklı bir film... On beş yaşındaki Andrea, birkaç yıl önce annesinden boşandıktan sonra hayatlarından çıkan babasını sevgi dolu, şefkatli bir adam olarak hatırlamaktadır, şimdi neden çocuklarını görmek istemediğini anlayamaz. Babasının sevgisini geri kazanmak için ne gerekiyorsa yapacaktır, buna annesiyle yüzleşmek, hatta yasal yollara başvurmak da dahildir...

ÖDÜL:

2023 Tallinn En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo

TÜRK SİNEMASI

YURT:

90’lı yılların sonu Türkiye’sinin siyasi kutuplaşma atmosferinde geçen Yurt, 14 yaşındaki lise hazırlık öğrencisi Ahmet’in yaşadıklarına odaklanıyor. Babasının zoruyla, erkeklerin kaldığı bir dini yurda yerleştirilen Ahmet, alıştığı sıcak aile ortamından koparılmanın çaresizliğini yaşar... Aidiyet duygusunu hepten yitiren Ahmet’in tek sığınağı, yurdun tecrübeli öğrencisi Hakan olur ve birlikte kuralları çiğnedikleri bu genç adamın yarattığı heyecan ve özgürlük onu ilk kez kendi seçimlerini yapacağı bir yola sürükler.

ÖDÜL:

2023 Venedik Bisato d’Oro En İyi Senaryo.

2023 Saint Jean De Luz En İyi Yönetmen, Eleştirmenler Ödülü.

2023 Marakeş En İyi Performans (Doğa Karakaş).

2023 Sottodiciotto (Torino) Jüri Özel Ödülü.

SUYUN ÜSTÜ:

Gazeteci babası Yusuf, siyasi yazıları nedeniyle hapis tehdidiyle karşı karşıya kalınca Zeynep, Amerikalı eşiyle birlikte Türkiye’ye döner ve parçalanmış ailesiyle Ege kıyılarında bir yelken seyahatinde bir araya gelir. Marinadan ayrıldıkları anda gerilim artar, eski kırgınlıklar su yüzüne çıkar ve aile Yusuf’un temyiz sonucunu beklerken sırlar birer birer ortaya dökülmeye başlar. Hassas aile dinamikleri, yöre halkından genç bir adamın hayatlarına girmesiyle beklenmedik bir yönde değişir.

ÖDÜL:

2023 Adana En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Elit İşcan).

2024 LA Bağımsız Kadın Film Ödülleri: En İyi Yönetmen.

ULUSAL BELGESEL YARIŞMASI

KARANLIK ZAMANLARDA ŞARKI SÖYLEMEK:

Şehri bir arada tutan binaları, sokakları, anıları yıkıntılar altında kaldıktan sonra kalandır belki de şehir. Belki de tüm bu yıkıntıyı bir “seda” toplayıp bir araya getirecek. “Hatay Akademi Senfoni Orkestrası” bunun için yola çıktı.

ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI

BEYAZ DAĞIN ÇOCUKLARI:

Soğuk ve karlı bir kış mevsiminde Anadolu’da bir köy okulundayız. Mezarlığın içinde bulunan köy okulu birçok gizemi de içinde barındırır.

ÖDÜL:

2023 Seattle İzleyici Ödülü.

2023 Suç ve Ceza FF En İyi Kısa Film.

2023 Kayseri En İyi Film. 2023 Erzincan Jüri Özel Ödülü.

2023 SETEM İpekyolu Film Ödülleri En İyi Film.

AÇ KARNINA ÇIKMAYALIM:

Dünyanın sonu gelmek üzeredir, kaçış mekikleri havalanmaktadır. Kendine ayrı bir hayat kurmuş olan Seher, babası Tahir ile kardeşi Serdar’ı almak için köydeki evlerine döner fakat ummadığı bir durumla karşılaşır. Tahir son bir aile yemeği için sofra kurmuştur. Serdar ise ona yardımcı olmaktan çok ayakbağı olmaktadır. Zamanları giderek azalan aile tartışmaya başlar ve eski defterler ortaya saçılır. Tüm bu karmaşanın ortasında yola koyulmaya çalışan Seher, Serdar ve Tahir’in aile bağları da sert bir şekilde sınanır.

ÖDÜL:

2024 SİYAD Giovanni Scognamillo Fantastik Film Ödülü.

DÜNDEN BUGÜNE TÜRK KLASİKLERİ

HAYALLERİM, AŞKIM VE SEN:

Hayallerim, Aşkım ve Sen, tematik açıdan katmanlı yapısıyla dikkat çeker. Öncelikle Yeşilçam’ın eski sistem ve yöntemlerinin eski şöhretlerle birlikte solması, yalnızca unutuşa (ya da unutuluşa) değinmez, sinema da dahil iş yapma alışkanlıkları, kültür ve ahlâkı da kapsayan çok daha geniş bir toplumsal değişim ve dönüşümün de göstergesidir. Senaryoyu yazan Ümit Ünal’dan Atıf Yılmaz’a, filmin karakterlerine de sirayet etmiş yoğun sinema tutkusu ve (nasıl olursa olsun) Beyoğlu sevgisi izleyicinin gözlerini yaşartmayı başarır. Her yönüyle çok özel bir filmdir Hayallerim, Aşkım ve Sen; Türk sinemasının duygusal, kült, özgün yapıtları arasında hep anılacaktır.

ÖDÜL:

1988 Annaba Akdeniz Ülkeleri FF (Cezayir) En İyi Kadın Oyuncu.

1987 Antalya En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi 3. Film, En İyi Laboratuvar.

1988 SİYAD Turkish Film Critics Association En İyi Film, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Teşvik Ödül.

N KOLAY GALALARI

BAŞLANGIÇ:

Oscar adaylığı bulunan yönetmen Ava DuVernay tarihin gizemini, aşkın mucizesini ve geleceğimiz için verilen bir mücadeleyi konu alıyor. Duygusallığı ihmal etmeyen Başlangıç, Wilkerson’ı günümüz toplumsal yapılarına kast sistemi üzerinden ışık tutan kitabını hazırlayıp yazarken, Hindistan, Almanya ve ABD’ye yaptığı araştırma gezilerinde takip ediyor. Isabel Wilkerson’ın çığır açan 2020 tarihli Toplumda Kast Sistemi: Bizi Bölen Yalanlar adlı yapıtından etkilenen DuVernay on beş ay boyunca Wilkerson’la birçok röportaj yaptı.

ÖDÜL:

2023 Virginia Vizyoner Ödülü, İzleyici Ödülü.

2024 Afrika Amerika Film Eleştirmenleri Derneği En İyi Dram, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu.

ÖLMEK:

Ölüm kapının eşiğinde belirdiğinde, birbirine yabancı aile fertleri nihayet yeniden bir araya gelir. Yönetmen Matthias Glasner, duygu ya da sefalet sömürüsünün zekice üstesinden gelen; yaşam, ölüm ve aradaki her şey hakkındaki bu acımasız ve harika komedi-dramda, işlevsiz bir aile üzerinden yaşamın bir parçası olan ölümü ele alıyor.

ÖDÜL:

2024 Berlin En İyi Senaryo, Alman Sanat Sinemaları Ödülü.

THE PERSIAN VERSION:

Kültür çatışmaları, kuşak farkı, gençlik aşkı, aidiyet ve gençlik isyanı... Hepsi bu filmde! İki ödül kazandığı Sundance’te büyük sansasyon yaratan The Persian Version parlak renkler ve pop müzik eşliğinde hayatın sevinç ve üzüntüleriyle mucizelerle iç içe geçmiş trajedileri Leila adında İranlı-Amerikalı genç bir sinemacının gözünden anlatan hem duygu dolu hem çok eğlenceli hem de çok hareketli bir film. Kendi dengesini bulmaya çalışırken zıt kültürleri de kucaklayan Leila, toplumun kendisine yakıştırdığı etiketlere cesurca meydan okuyor.

ÖDÜL:

2023 Sundance İzleyici Ödülü–ABD Dramatik, Senaryo Ödülü.

2023 Calgary İzleyicinin Seçimi.

DÜNYA FESTİVALLERİNDEN

BİR GEZGİNİN İHTİYAÇLARI:

Hong Sang-soo’nun programda yer alan ikinci filmi Bir Gezginin İhtiyaçları’nda Isabelle Huppert yıllar önce olduğu gibi bir kez daha Fransa’dan Kore’ye gelen bir kadını canlandırıyor. Bir Gezginin İhtiyaçları, Koreli auteur Sang-soo’nun geçmişi ve geleceği olmayan bir kadın üzerinden insanlık hâlini ele aldığı yeni zarif komedisi.

ÖDÜL:

2024 Berlin Büyük Jüri Ödülü.

TOPRAK UĞRUNA:

18. yüzyıl Danimarka... Gururlu, hırslı ve yoksul savaş kahramanı Yüzbaşı Ludvig Kahlen (Mads Mikkelsen), görünürde hiçbir şeyin yetişemediği geniş, çorak bir araziyi yaşanır hale sokmaya kararlıdır. Güzelliği yabanıllığında yatan bu koca arazi, kibri zulmüyle yarışan asilzade Frederik De Schinkel'in hakimiyetindedir. De Schinkel ile Kahlen'in çatışması, en az kişilikleri kadar şiddetli ve yoğun geçecektir. Toprak Uğruna, dünya prömiyerini Altın Aslan için yarıştığı Venedik Film Festivali'nde yaptı, Danimarka'nın Oscar adayı oldu ve kısa listeye kaldı.

ÖDÜL:

2024 Avrupa Film Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kostüm Tasarımı.

İMPARATORLUK:

Opal Sahili, Fransa’nın kuzeyi. Tablodan fırlamış gibi görünen sessiz ve sakin bir balıkçı köyünde nihayet bir şey olur ve özel bir bebek dünyaya gelir. Bu çocuk öyle eşsiz ve tuhaftır ki, gezegenler arası imparatorlukların şövalyeleri arasında gizli bir savaş başlar. Epik müzikal Jeanne, P’tit Quinquin ve Hadewijch gibi her zaman şaşırtıcı filmlere imza atan Bruno Dumont, bilimkurgu türünü kendine has üslubuyla ele alıyor, iyi ile kötünün mücadelesindeki boşlukları keşfediyor ve gişe rekortmeni uzay destanlarını alaya alıyor.

ÖDÜL:

2024 Berlin Jüri Ödülü.

GENÇ USTALAR

GİDECEK YER YOK:

Filistinli aktivist Basel Adra, atalarının Batı Şeria’daki memleketi Masafer Yatta’nın İsrail askeri işgal güçleri tarafından yok edilişini beş yıl boyunca filme aldı. Adra, sınırın öte yanından mücadelesine katılan İsrailli gazeteci Yuval Abraham ile alışılmadık bir ittifak kurdu. Gazze’nin yıkımının sürdüğü şu günlerde önemi ve özelliğiyle daha da öne çıkan Gidecek Yer Yok, Masafer Yatta’lıların on yıllardır süren hukuk mücadelesini, zalimane adaletsizlikleri, baskıları, yıkımı ve toplu sürgünü belgeliyor.

ÖDÜL:

2024 Berlin Belgesel Ödülü, Panorama İzleyici Ödülü-Belgesel.

İSTİF:

1984, Londra. Çöp kutularını karıştırıp parlak çöpleri toplayarak yaşayan yedi yaşındaki Maria ile annesinin sevgi dolu dünyalarında her gün Noel havasındadır. Gece yürüyüşlerinden sonsuz hatıralar biriktirir, sevgi kataloglarını kucak dolusu sevinçle doldururlar. Ancak bir gece, dünyaları paramparça olur. 1994’e geldiğimizde Maria artık koruyucu annesiyle birlikte yaşamaktadır. Bir gün eve geldiğinde, merdivenlerin başında gördüğü yabancının çıplak ayakları tanıdık bir travma kokusunu, ekşi bir çocukluk sızısını canlandırır. Sonraki günler yavaş ve tuhaf geçer; büyünün ve deliliğin kapısı açılmıştır artık.

ÖDÜL:

2023 Venedik Eleştirmenler Haftası En İyi Yönetmen & Senarist-40 Yaş Altı Auteur Ödülü-Eleştirmenler Haftası, En Yenilikçi Film, Mansiyon (S. Lightfoot).

2023 Atina En İyi Senaryo. 2023 Molodist (Kiev) Özel Jüri Diploması

2024 Vilnius Mansiyon (Saura Lightfoot Leon).

ELVEDA JULIA:

Cannes Film Festivali’ne seçilen ilk Sudan filmi ve ülkesinin bugüne kadarki ilk Oscar adayı olan Elveda Julia, kaderleri aynı çatı altında kesişen iki kadının hikâyesini anlatıyor.

ÖDÜL:

2023 Cannes Özgürlük Ödülü - Belirli Bir Bakış.

2023 Septimius Ödülleri (Hollanda) En İyi Afrika Filmi.

2023 War on Screen FF (Fransa) İzleyici Ödülü, Basın Ödülü.

2023 Belfast En İyi Film.

2023 Mostra de Cinema Arab (Barcelona) İzleyici Ödülü.

BELGESEL KUŞAĞI

VAHŞİ VE HÜR:

Sinemacı Silje Evensmo Jacobsen, Vahşi ve Hür’de aşkın, sevginin, hayatın ve büyümenin içten ve duygu yüklü bir portresini çiziyor. Sürdürülebilir ve kendi kendilerine yetebilmeyi amaç tutan bir yaşam tarzı benimseyen Maria ile Nik, dört çocuklarına evde eğitim verip doğayla uyum içinde bağımsız bir aile hayatı sürdürmektedir. Acı bir olayla her şey değişir, dengeler bozulur, cennet gibi çiftliklerindeki dengeli yaşama modern toplumun beklentilerini de sızdırmak zorunda kalırlar.

ÖDÜL:

2024 Sundance Büyük Jüri Ödülü-Belgesel.

DAHOMEY:

Berlin Film Festivali’nin en iyisi seçilerek Altın Ayı’yı kazanan Dahomey, yirmi altı yağmalanmış sanat eserinin 2021’de Fransa’dan Benin’e iade ediliş sürecini konu alıyor. Eserlerden birinin bakış açısından anlatılan Dahomey, bir yandan sömürgeciliğin mirasına değinirken bir yandan da nesnelere özellik kazandıran ışıltılarını inceliyor.

ÖDÜL:

2024 Berlin En İyi Film.

HOŞÇA KAL TABERİYE:

Oyuncu olma hayallerinin peşinden köyünü terk eden Hiam Abbass geride annesini, büyükannesini ve yedi kız kardeşini bıraktı. Aradan otuz yıl ve onlarca film geçtikten sonra, Abbass ile birlikte oyuncu ve sinemacı kızı Lina Soualem, zamanda ve mekânda geriye giderek köylerine ve dört kuşak cesur Filistinli kadının dağınık anılarına doğru bir yolculuğa çıktı.

ÖDÜL:

2023 Londra Belgesel Ödülü.

2023 Montpellier Belgesel Ödülü.

2023 Marakeş Jüri Ödülü.

2023 Efebo d’oro (İtalya) Öğrenci Ödülü.

2023 Amiens İzleyici Ödülü.

2024 Antenna FF (Avustralya) En İyi Belgesel.

2024 Dublin En İyi Belgesel, İnsan Hakları Ödülü.

MUSİKİŞİNAS

STOP MAKING SENSE:

Tüm zamanların en iyi konser filmi Stop Making Sense, Talking Heads’in Aralık 1983’te Hollywood Pantages Tiyatrosu’ndaki efsanevi performansını beyazperdeye taşıyor.

ÖDÜL:

1985 Ghent Büyük Ödül.

1985 Ulusal Eleştirmenler Derneği Ödülleri (ABD) En İyi Belgesel.

MAYINLI BÖLGE

KALAK:

Babası tarafından taciz edilen Jan, ömrünce hep kendinden ve geçmişinden kaçmıştır. Ailesiyle birlikte yaşadığı Grönland’da hemşirelik yaparken tek arzusu, ne pahasına olursa olsun açık, kolektivist yerli kültürüne dahil bir kalak, “pis bir Grönlandlı” olmaktır. Ancak ne duygusal ne de fiziksel olarak Grönlandlıdır, hiçbir şekilde de ailenin bir parçası değildir...

ÖDÜL:

2023 San Sebastian Özel Jüri Ödülü, En İyi Görüntü.

ANTİDEPRESAN

KIYAMET PALYAÇOSU:

Elektrik yok. İnternet yok. Kimse güvende değil. Kıyamet bugündür! Herkesin kaderi de bu üç palyaçonun ellerindedir: Bobo, Pepe ve Funzo. Hapiste birlikte bir gece geçirdikten sonra güçlerini birleştiren kahraman palyaçolar, dışarı çıktıklarında ansızın anarşiye sürüklenmiş, karmaşanın pençesinde bir ülkeyle karşılaşırlar. Senaryosu İrlandalı müzikal komedi grubu Dead Cat Bounce’un üyeleri tarafından yazılan, George Kane’in bu ilk uzun metrajlı filmi, yaratıcı farklılıklara ve yeniden canlanan kariyerlere dair anarşik, gürültülü ve sıradışı bir komedi.

ÖDÜL:

2023 Galway En İyi İrlanda Filmi.

ARTHUR & DIANA:

Eğlenceli bir yol filmi kılığında kurmacayla otobiyografiyi birleştiren şaşırtıcı bir aile dramı...Sara Summa, filmde kendisini, gerçek hayattaki erkek kardeşini ve oğlunu oynatarak kişisel ve aile ilişkilerini şekillendiren çetrefilli ve hassas konulara değiniyor. Filmin dünya prömiyeri Toronto Film Festivali’nde yapıldı.

ÖDÜL:

2023 Mar del Plata En İyi Oyunculuk. 2023 Valladolid Jüri Özel Ödülü.

NERDESİN AŞKIM?

CARMEN’LE O YAZ:

Demosthenes ile en iyi arkadaşı Nikitas, Atina’nın kuir plajında keyif sürmektedir. Demosthenes, sinemacı olmaya can atan Nikitas’a, ilk uzun metrajlı filmi için bir fikir verir: Filmdeki olaylar Carmen adlı bir köpeğin etrafında döner. Yaz boyunca Atina’da mahsur kalan Demosthenes eski sevgilisi Panos’la yeniden temasa geçer; Panos, aşırı sevimli bir köpek olan Carmen’i sahiplenir ve anında pişman olur. Film üzerinde tartışan iki arkadaş, kahramanın gelişimini sorgularken, dostluklarında da yeni bir sayfa açılır. Kendi kendini “eğlenceli, seksi, Yunan usulü ve düşük bütçeli” olarak tanımlayan bu leziz, kaygısız komedi, dünya prömiyerini eylül ayında Venedik Günleri’nde yaptı.

ÖDÜL:

2023 Selanik Genç Jüri Ödülü, İzleyici Ödülü.

2023 FEST (Sırbistan) Kuir Film Ödülü.

2023 Brüksel Akdeniz FF İzleyici Ödülü.

ÇİÇEK İSTEMEZ

CENNET TEHLİKEDE:

İsveç’te bir işçi kasabasında sıradışı bir aile: 12 yaşındaki Mira, 7 yaşındaki Steffi ve onlara annelik yapan ablaları 16 yaşındaki Laura... Yönetmen Gustafson, yaz tatlarıyla bezeli, şirinlik ve şefkat dolu bu duygusal büyüme öyküsünü şöyle betimliyor: "Kız kardeşliğe sevgiyle yazılmış bir mektup gibi. Sizin öykünüzü bilip sizi siz yapanlara. Bu bağ her şeyden daha güçlü, ama aynı anda hem bir lanet hem de bir nimet."

ÖDÜL:

2023 Venedik En İyi Yönetmen–Ufuklar, En İyi Yönetmen-40 Yaş Altı Yönetmenler.

2023 Londra En İyi İlk Film.

2024 Guldbagge (İsveç) En İyi Film, En İyi Set Tasarım.

2023 Lübeck Nordic Genç Jüri Ödülü.

HAYVAN:

Güneşli bir Yunan adasında, her şey dahil bir tatil köyündeki animatörler yoğun turist sezonuna hazırlanmaktalar. Kalia animasyon ekibinin başı, sürünün lideridir. Yaz mevsimi iyice kızışıp iş baskısı arttıkça, zorluklar geceye de taşar. Spot ışıkları yanar, ekip yine, hep gülümsemeli, hep şarkı söylemeli, hep gülmelidir...

ÖDÜL:

2023 Locarno En İyi Performans.

2023 Vancouver Vanguard Ödülü.

2023 Selanik En İyi Film, En İyi Kadın Oyuncu.

2023 Valladolid Mansiyon.

KIZLAR BİLDİĞİNİZ GİBİ:

İlk uzun metrajlı filminde yönetmen Shuchi Talati, girift bir anne-kız ilişkisini, ergenlikte kendini bulmanın tüm çelişkileriyle birlikte resmediyor. Talati, oyuncuların rahatını sağlamak ve “düşünsel bir alan açmak” için çoğunlukla kadınlardan oluşan bir ekiple ve “tamamen inadına” bu filmi yaptığını söylüyor.

ÖDÜL:

2024 Sundance Jüri Özel Ödülü–Oyunculuk, İzleyici Ödülü–Dünya Sineması, Dramatik.

2024 Sofya En İyi Yönetmen.

HEYULA

DÜNYANIN SONUNDAN ÇOK DA BİR ŞEY BEKLEMEYİN:

Romen auteur Radu Jude, Kaçık Porno’nun ardından yine acımasızca başdöndürücü bir sosyal taşlamayla festivalde. Sinema, kapitalizm, emek ve tarihin komik sürprizler ve absürt anlarla buluştuğu, dijital dünyanın politik halk manzarasıyla kesiştiği bu feminist film, iki bölümden oluşuyor ve iki Angela’yı izliyor.

ÖDÜL:

2023 Locarno Jüri Özel Ödülü, Genç Jüri Birincilik Ödülü.

2023 Lizbon Lisbon Jüri Ödülü.

2024 Dublin Eleştirmenler Ödülü Critics Circle Awards En İyi Film.

PEPE:

Genç su aygırı Pepe Kolombiya cangılında öldürüldü. Amerika kıtasında öldürülen türünün ilk ve son örneğiydi. Pepe’nin hayaleti, bu toprakların halklarının sözlü geleneğine uygun bir şekilde hem gerçek hem de uydurma, bazen ciddi bazen de oyuncaklı hikâyesini sesler ve böğürtüler eşliğinde anlatıyor.

ÖDÜL:

2024 Berlin En İyi Yönetmen.

DÖRT FİLMDE KOJI YAKUSHO

13 SUİKASTÇI:

Tüm zamanların en iyi samuray filmlerinden biri olan, klasikliği tartışma götürmez aksiyon filmi 13 Suikastçı, eleştirmenlere göre harika görüntüler ve seslerle bezeli, baş döndürecek kadar gösterişli, müthiş eğlenceli, heyecanlı, beklenmedik derecede dokunaklı bir aşk ve kan dökme hikâyesi anlatıyor.

ÖDÜL:

2010 Venedik Mansiyon.

2011 Ulusal Eleştiri Kurulu (ABD) Yabancı Dilde En İyi Beş Film.

2011 Japon Sinema Akademisi En İyi Görüntü, En İyi Işık, En İyi Sanat Yönetimi, En İyi Ses.

MACAR RAPSODİLERİ

HER ŞEYİN AÇIKLAMASI:

Kutuplaşmış bir toplumda en saçma durumlar bile siyasal bir silaha dönüşebiliyor. Gábor Reisz’ın Venedik Film Festivali’nde ödüllendirilen son filmi Macaristan’daki son derece politik ve güncel bir çatışmadan yola çıkarak benzer bir durumu ele alıyor.

ÖDÜL:

2023 Venedik En İyi Film-Ufuklar.

2023 Chicago En İyi Film, En İyi Senaryo.

BENİM 20. YÜZYILIM:

Pinhole geçişleri, anlatıcı olarak gökyüzündeki yıldızları ve siyah-beyaz görüntüleriyle Benim 20. Yüzyılım, baş döndürücü bir hızla ilerleyen tarihi bir masal, modernist bir fabl, sıradışı, sınırsız bir bilimkurgu; tuhaf, erotik ve eğlenceli bir Avrupa rüyası. Tarihi ve insan ilişkilerini mercek altına alan film, Edison’un ilk ampulünü yaktığı anda doğan iki kız kardeşi izler. Kardeşler bir yazı tura atışıyla birbirlerinden ayrılır ve yıllar sonra yeniden buluşurlar. Ayrı kaldıkları yıllarda çok farklı yollar izledikleri çok belidir: Biri dünyevi arzularını tatmin etmek için erkekleri kullanan fettan bir kadın, diğeriyse anarşist idealler peşinde koşan devrimci bir feministe dönüşmüştür.

ÖDÜL:

1989 Cannes En İyi İlk Film. 1989 Edinburgh Jüri Ödülü.

1989 Las Vegas Jüri Özel Ödülü, En İyi Görüntü.

1990 Macar Film Haftası Yabancı Eleştirmenler Ödülü, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Görüntü.

1990 The New York Times Yılın En İyi 10 Filmi.

CINEMANIA

GEÇ SAATLER:

Martin Scorsese’nin Geç Saatler filminde, eve dönüş yolunda sapılan her yol felakete, keşmekeşe yol açar ve her an, curcunalı bir yolculuğun habercisidir. Bu karanlık olduğunca komik kült klasik, sıradan bir ofis çalışanı olan Paul Hackett’ın SoHo’da aksi bir barmenle didişme, bir intihar ve tehditkâr bir gangster gibi karşılaşmalar ve absürt olaylarla dolu bir gece boyunca yaşadığı tuhaflıkları anlatıyor.

ÖDÜL:

1985 Cannes En İyi Yönetmen. 1985 Bağımsız Ruh Ödülleri En İyi Film, En İyi Yönetmen.

KAPA GÖZLERİNİ:

Artık klasikleşmiş Arı Kovanının Ruhu ve Güney’in efsanevi yönetmeni Víctor Erice, kimlik, yas, özlem, hafıza ve sinemacılık hakkında müthiş bir zihin egzersiziyle beyazperdeye geri döndü. Tüm zamanların en büyük sinemacılarından Erice’nin otuz iki yılın ardından yönettiği bu ilk filmi şimdiden büyük ustanın yeni başyapıtı olarak anılıyor. "Kralın dönüşü" sözleriyle övülen Kapa Gözlerini, bir ömrün bilgeliğini taşıyan, geçen zamana ve solan anılara dair çok zarif bir ağıt.

ÖDÜL:

2023 Lizbon Lisbon En İyi Film.

2024 Goya En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu.

2024 Dublin Eleştirmenler Ödülü En İyi Yönetmen.