43. İstanbul Film Festivali’ne geri sayım

Yayınlanma: 12.03.2024 - 13:25

Güncelleme: 12.03.2024 - 13:43

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 17-28 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek 43. İstanbul Film Festivali’nin hazırlıkları devam ediyor. Festival, her yıl olduğu gibi bu yıl da Berlin Film Festivali’nin ödüllü ve öne çıkan filmlerine yer veriyor. Şubat ayında ödülleri dağıtılan 74. Berlin Film Festivali’nden Gümüş Ayı kazanan Hong Sang-soo imzalı A Traveler’s Needs'in yanı sıra Jüri Ödülü ile dönen The Empire ve En İyi Yönetmen ödüllü Pepe, 43. İstanbul Film Festivali’nde ilk kez izleyiciyle buluşacak.

İŞTE SEÇKİDE YER ALAN FİLMLER

A Traveller’s Needs / Hong Sang-soo

Sade öykülerin ustası Hong Sang-soo'nun Güney Kore'de geçen ödüllü yeni filminin başrolünde Fransa'nın en büyük sinema yıldızlarından Isabelle Huppert var. A Traveler’s Needs, Berlin Film Festivali’nden Jüri Büyük Ödülü ile döndü.

L’Empire / The Empire / Bruno Dumont

Berlin’de Jüri Ödülü’nün sahibi olan L’Empire’de kendine özgü mizahını hiç taviz vermeden sürdüren Bruno Dumont, Fransa'da doğan bir bebeğin nasıl gezegenler arası bir savaşa yol açtığını gişe canavarı uzay destanlarını tiye alarak anlatıyor.

Pepe / Nelson Carlos De Los Santos Arias

Karşılaşmalar ve yanlış anlaşmalar, aydınlanmalar ve hüzünler arasında, hikâye içinde hikâyeyle dolu, öngörülemez bir dünyaya adım atıyoruz. Sıradışı bu filmin anlatıcısı, Kolombiya ormanlarında öldürülen Pepe adındaki bir suaygırının hayaleti. 74. Berlin Film Festivali’nde En İyi Yönetmen ödülünü kazanan Nelson Carlos De Los Santos Arias, 2018’de İstanbul Film Festivali'nde Cocote ile Jüri Özel Ödülü'ne layık görülmüştü.

My Favourite Cake / Maryam Moghaddam, Behtash Sanaeeha

Ülkelerinde ev hapsine çarptırıldıkları için Berlin'deki dünya prömiyerlerine katılamayan İranlı yönetmenler Maryam Moghaddam ile Behtash Sanaeeha, ikinci baharın nasıl büyük bir mutluluk getirebileceğini acı-tatlı bir yolla anlatıyor. Film, festivalde FIPRESCI ve Ekümenik Jüri Ödülü’nün sahibi oldu.

Hors du Temps / Suspended Time / Olivier Assayas

Pandemide eve kilitli kaldığımız dönemde sokağa çıkma yasağını aynı evde geçirmeyi tercih eden iki çifti izleyen film, mizah ile dramı ustalıkla bir araya getiriyor.

Black Tea / Abderrahmane Sissako

Moritanyalı usta sinemacı Sissako'nun on yıl aradan sonra çektiği, dikkat çekici, gözlemsel ve duygusal yeni filmi, düğün gününde "hayır!" diyerek başka bir ülkede aşka kapılacak kadar cesur bir kadını izliyor.

Gloria! / Margherita Vicario

Yaşamın mutlu tınılarıyla dolu bu müzikal, tarihi yeni baştan hayal ederek, 18. Yüzyıl İtalya'sında manastırda pop müziği icat eden bir grup genç kadın müzisyenin hikâyesini anlatıyor.

Seven Veils / Atom Egoyan

Kanadalı auteur yönetmen Atom Egoyan, son filminde "Salome" operasının yeniden sahnelenişi sürecini Jeanine adında bir tiyatro yönetmeninin gözünden sinemaya aktarıyor. Yıllar sonra sahne arksına dönen Jeanine'i Amanda Seyfried canlandırıyor. Egoyan, 1996'da "Salome" operasını sahneye koymuştu ve bu filmde de kendi deneyimlerini kurmaca bir öyküyle sinemaya aktarıyor.