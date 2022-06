50. İstanbul Müzik Festivali Tekfen Filarmoni Orkestrası ve Kirill Gerstein'in açılış konseri ile başladı

07 Haziran 2022 Salı, 13:26

İstanbul Müzik Festivali 50. yılında, müzikseverleri İstanbul'a ithaf edilen konserlerle buluşturacak.

İstanbul'un seçkin konser salonlarından yarım yüzyıldır festivale sahne olmuş tarihi ve kültürel alanlarına kadar birçok farklı mekânda Türkiye'den ve dünyadan saygın orkestraları, yıldız solistleri ve toplulukları izleyicisiyle buluşturacak festival, şehre nefes aldıran noktalarda düzenlenecek ücretsiz etkinlikleriyle tüm İstanbulluları bir kez daha kucaklayacak, 50. yılını coşkulu bir biçimde kutlayacak.

*Açılış Konseri: Tekfen Filarmoni Orkestrası & Kirill Gerstein

6 Haziran 2022 Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera Salonu

TEKFEN FİLARMONİ ORKESTRASI

şef: AZIZ SHOKHAKIMOV

piyano: KIRILL GERSTEIN

KONSER PROGRAMI

*Ferit Tüzün

Nasreddin Hoca, “Humoresque”

*Pyotr Ilyich Tchaikovsky

Piyano Konçertosu no.1, Si bemol minör, op.23

*Leonard Bernstein

Batı Yakasının Hikâyesi’nden Senfonik Danslar

*“İstanbul Senfonisi” Bilkent Senfoni Orkestrası & Fazıl Say

7 Haziran 2022 Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera Salonu

BİLKENT SENFONİ ORKESTRASI

şef: CAN OKAN

piyano: FAZIL SAY

vurmalı çalgılar: AYKUT KÖSELERLİ

ney: BURCU KARADAĞ

kanun: HAKAN GÜNGÖR

konuk sanatçı: BÜLENT EVCİL (flüt)

KONSER PROGRAMI

Robert Schumann

Piyano Konçertosu La minör, op.54

Fazıl Say

“Portreler”, piyano ve flüt için, op.101, no.6: Nejat Eczacıbaşı

Fazıl Say

İstanbul Senfonisi (Senfoni no.1), op.28

*Festival Buluşması: Borusan Quartet & Xavier De Maistre

8 Haziran 2022 Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası

BORUSAN QUARTET

keman: Esen Kıvrak

keman Nilay Sancar

viyola: Efdal Altun

viyolonsel: Çağ Erçağ

arp: XAVIER DE MAISTRE

KONSER PROGRAMI

*François-Adrien Boieldieu

Arp ve Orkestra için Konçerto (Düz: Bob. D. Litterell)

*Claude Debussy

Danse sacrée et danse profane, arp ve yaylı çalgılar için

*Pyotr Ilyich Tchaikovsky

Yaylı Çalgılar Dörtlüsü no.3, Mi bemol minör, op.30

*Deutsches Symphonie-Orchester Berlin & Anna Prohaska

9 Haziran 2022 Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera Salonu

DEUTSCHES SYMPHONIE-ORCHESTER BERLIN (DSO)

şef: GIOVANNI ANTONINI

soprano: ANNA PROHASKA

KONSER PROGRAMI

*Ludwig van Beethoven

Prometheus’un Yaratıkları Uvertürü, op.43

*Wolfgang Amadeus Mozart

Titus’un Merhameti’nden KV 621, Vitella’nın Aryası:

*“Ecco il punto, oh Vitellia”

*“Non più di fiori”

Joseph Haydn

*Issız Ada, Uvertür, Sol minör, Hob.Ia:13

*Joseph Haydn

Berenice, “Berenice, che fai?”, Hob XXIVa:10

*Ludwig van Beethoven

Senfoni no.2, Re Majör, op.36

*Fındıkkıran ve Ben / “Çocuklar için Masalsı Bir Konser”

11 Haziran 2022 Fenerbahçe Parkı

piyano & yapımcı: ALEXANDRA DARIESCU

yönetmen: NICK HILLEL

sanat yönetmeni ve animasyon yönetmeni: ADAM SMITH

balerin: IMOGEN-LILY ASH

koreografi: JENNA LEE

video tasarım, yapım: YEAST CULTURE

KONSER PROGRAMI

*Piotr Ilyich Tchaikovsky

Fındıkkıran Süiti, op.71a

*MÜZİKLİ BİR HAFTA SONU-I Aile Etkinlikleri

11 Haziran 2022 Fenerbahçe Parkı

16.00-16.30 Atölye "Ses ver, ilham ver" | 3-6 yaş

17.00-18.00 İstanbul Efsaneleri 7 yaş ve üzeri (AYSU ZEHRA ŞANVER flüt, EBRU MİNE SONAKIN klarnet bas klarnet, İMGE TİLİF keman, DENİZ YURDAKUL kontrbas, İPEK MİNE SONAKIN arp)

*HAFTA SONU KLASİKLERİ-I

12 Haziran 2022 Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera Salonu

Edindiği sayısız başarı, yürüttüğü ve yer aldığı sıra dışı, yenilikçi projelerle Türkiye’de koro kültürünün yaygınlaşmasında öncü kabul edilen “Dünya Şampiyonu” Boğaziçi Caz Korosu bünyesinde şef Masis Aram Gözbek tarafından kurulan, ülkemizde koro müziği bilincinin daha da gelişmesi ve çoksesliliğin bir ortak değer haline gelmesi yolunda atılmış önemli bir adım olarak müzik hayatına başlayan Boğaziçi Gençlik Korosu ise bugüne kadar gerçekleştirdikleri yaratıcı projelerle dünyanın birçok ülkesinde izleyicileriyle buluştu ve saygın ödüllerin sahibi oldu.

*Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası & Gautier Capuçon

13 Haziran 2022 Sakıp Sabancı Müzesi, Fıstıklı Teras

CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI

şef: CEMİ’İ CAN DELİORMAN

viyolonsel: GAUTIER CAPUÇON

KONSER PROGRAMI

*Cemal Reşit Rey

Enstantaneler (Senfonik İzlenimler)

*Edward Elgar

Viyolonsel Konçertosu, Mi minör, op.85

*Antonín Dvorák

Senfoni no.9, Mi minör, “Yeni Dünyadan”, op.95, B178

*“Ey Güzel İstanbul, Benim Sevgili Yarim” / İstanbul Semt Şarkıları

14 Haziran 2022 Cemal Reşit Rey Konser Salonu

solist: DİLEK TÜRKAN

solist: İBRAHİM SUAT ERBAY

tambur: ÖZATA AYAN

ud: METE ASLAN

İstanbul kemençesi & şef: DERYA TÜRKAN

kanun: DEVRİM EKİZ

viyolonsel: VOLKAN ERTEN

vurmalı çalgılar: SERDAR BİŞİREN

KONSER PROGRAMI

*Tiryaki (Petros Pelopponnesios)

Nihâvend Peşrev

*Yesari Asım Arsoy

Nihâvend Şarkı: Sonbahârı bir genç kızla Hisarlar’da geçirdim

(Güfte: Bestekârındır)Eyyubi Mustafa Sunar

*Nihâvend Şarkı: Gel seninle Marmara’ya pupa yelken açalım

(Güfte: Lâedri)Ahmet Yekta Madran

*Nihâvend Şarkı: Bir ipek çarşafa işlendi gönül/Yeniden Şişli’de şişlendi gönül

(Güfte: Aka Gündüz)Mısırlı İbrahim Efendi

*Nihâvend Şarkı: Semâlardan güneş hâlâ inmiyor /.../ Ada sensiz yüreğime hiç sinmiyor

(Güfte: Ahmet Refik)Münir Nurettin Selçuk

*Nihâvend Şarkı: Yok başka yerin lûtfu ne yazdan ne de kıştan / Bir tatlı huzûr almaya geldik Kalamış’tan

(Güfte: Behçet Kemal Çağlar)Refik Fersan

*Nihâvend Şarkı: Beğendim biçimin her yerin mini mini / Dudaklarım ismini / Anıyor âh Kadıköylü

(Güfte: Lâedri)Kadri Şençalar

*Nihâvend Şarkı: Ey güzel İstanbul benim sevgili yârim / Güzelliğin aksetmiş Boğaz’ın sularına

(Güfte: Vecdi Bingöl)Nuri Halil Poyraz

*Nihâvend Şarkı: Çamlıca yolunda

(Güfte: Lâedri)Fâiz Kapancı

*Nihâvend Şarkı: Gel güzelim Çamlıca’ya bu gece

(Güfte: Lâedri)Cevdet Çağla

*Acemkürdi Saz Semai

Arif Sami Toker

*Acemaşiran Şarkı: Gam çekme güzel n’olsa baharın sonu yazdır

(Güfte: Faruk Nafiz Çamlıbel) Yesari Asım Arsoy

*Kürdilihicazkâr Şarkı: Bir Harbiyeli Çamlıca’da gönlümü çaldı

Muzaffer İlkar

*Kürdilihicazkâr Şarkı: Çamlar arasından süzülürken mehtâb neydi o akşam Adalar

(Güfte: Bestekârındır)Lâvtacı Hristo Ağa (Hristâki Kiryazis)

*Kürdilihicazkâr Şarkı: Gidelim Göksu’ya bir âlem-i âb eyleyelim

(Güfte: Yahya Kemal)Mesut Cemil

*Hicaz Şarkı: Martılar âh eder çırparlar kanat/.../Görünsün karşıdan İstanbul şehri

(Güfte: Nâzım Hikmet)Alâeddin Yavaşça

*Hicaz Şarkı: Boğaziçi şen gönüller yatağı (Güfte: Bestekârındır)Karagöz ve İstanbul Türküleri

*Dügâh Şarkı: Aksaray’dan çevirdiler yolumu

*Hüseyni Şarkı: Balat kapısından girdim içeri

*Uşşak Türkü: İstanbul’dan Üsküdar’a yol gider

*Tahir Türkü: Deve yüksek atamadım urganı

*Karcığar Türkü: Zümrüt gibi yeşillenmiş

*Çargâh Sirto

*Amsterdam Sinfonietta & Anastasia Kobekina

15 Haziran 2022 Atatürk Kültür Merkezi, Tiyatro Salonu

AMSTERDAM SINFONIETTA

sanat direktörü & konzertmeister: CANDIDA THOMPSON

viyolonsel: ANASTASIA KOBEKINA

KONSER PROGRAMI

Thomas Adès

Shanty – Over the Sea*

Joseph Haydn

Viyolonsel Konçertosu, Do Majör, HobVIIb, no.1Piyotr Ilyich Tchaikovsky

Noktürn, viyolonsel ve yaylılar içinPiyotr Ilyich Tchaikovsky

Pezzo Capriccioso, op.62, viyolonsel ve yaylılar için

William Walton

Yaylılar için Sonat

*Yıldızlarla Bir Kutlama Akşamı: Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı Müzik Yıldızları Oda Orkestrası

16 Haziran 2022 Cemal Reşit Rey Konser Salonu

KONUK SANATÇI: GÜLSİN ONAY (piyano)

KONUK SANATÇI: HANDE KÜDEN (keman)

piyano: GÖKHAN AYBULUS

piyano: İRİS ŞENTÜRKER

piyano: ÖZGÜR ÜNALDI

piyano: EZGİ GÖKTÜRK

keman & konzertmeister: ELVİN HOXHA-GANİYEV

viyolonsel: NİL KOCAMANGİL

viyolonsel: MELİH KARA

KONSER PROGRAMI

*Edward Elgar

Yaylı Çalgılar Orkestrası için Serenad, Mi minör, op.20

*Antonio Vivaldi

İki Viyolonsel için Konçerto, Sol minör, RV 531

*Johann Sebastian Bach

İkili Konçerto, Re minör, BWV 1043

*Johann Sebastian Bach

İki Piyano için Konçerto, Do minör, BWV 1060

*Johann Sebastian Bach / Antonio Vivaldi

Dört Piyano için Konçerto

*ECHOES OF LIFE “Yaşamdan Yansımalar” Alice Sara Ott

17 Haziran 2022 Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi

piyano: ALICE SARA OTT

dijital sanat enstalasyonu: HAKAN DEMİREL

KONSER PROGRAMI

IN THE BEGINNING WAS

Francesco Tristano

In The Beginning Was

Frédéric Chopin

Prelüdler, op.28, no.1-4

INFANT REBELLION

György Ligeti

Musica Ricercata, I. Sostenuto

Frédéric Chopin

Prelüdler no.5-9

WHEN THE GRASS WAS GREENER

Nino Rota

ValsFrédéric Chopin

Prelüdler no.10-15

NO ROADMAP TO ADULTHOOD

Chilly Gonzales

Prelüd, Do diyez Majör

Frédéric Chopin

Prelüdler no.16-18

IDENTITY

Toru Takemitsu

Litany, I. Adagio

Frédéric Chopin

Prelüdler no.19-20A

PATH TO WHERE

Arvo Pärt

Für Alina

Frédéric Chopin

Prelüdler no.21-24

LULLABY TO ETERNITY

Alice Sara Ott

Lullaby To Eternity (W.A. Mozart’ın Lacrimosa’sından kesitler üzerine)

*Kinan Azmeh Cityband

18 Haziran 2022 Yıldız Parkı

klarnet: KINAN AZMEH

gitar: KYLE SANNA

kontrbas: JOSH MYERS

vurmalı çalgılar: JOHN HADFIELD

KONSER PROGRAMI

Kinan Azmeh’in caz dünyasını, Arap müziği ve diğer eserleri bir araya getiren özgün çalışmalarının yanı sıra, Şam ve New York’tan esintileri taşıyan eserleri.

*MÜZİKLİ BİR HAFTA SONU-II Aile Etkinlikleri

18 Haziran 2022 Yıldız Parkı

50. İstanbul Müzik Festivali, I·KSV Alt Kat’ın is¸birliği ile geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da çocuklara ve ailelerine özel, Müzikli Bir Hafta Sonu etkinlik serisini düzenliyor. Programda, 3-6 yas¸ grubuna yönelik olarak Atölye Pikolo’nun yürüteceği atölyede, mitolojiden ve müziğin ilham perisi Euterpe’den ilham alan ku¨çük müzisyenler, farklı müzik aletlerini tanıyarak seslere kulak verecek ve Orff Schulwerk tekniğiyle ritim, hareket egzersizleri yapacaklar. Atölyenin ardından, 50. yılını kutlayan festivalin İstanbul temasına o¨zel hazırlanan, 7 ve u¨zeri yas¸ grubuna yo¨nelik I·stanbul Efsaneleri başlıklı eser sahnelenecek. Seiba Uluslararası Hikâye Anlatıcılığı Merkezi’nden Nazlı C¸evik Azazi ve Roza Erdem’in kaleme aldıgˆı ve Evrim Demirel’in müziklerini yazdığı,I·stanbul’u konu alan çeşitli mitolojik hikâyelerin anlatılacağı eser, oda müziği topluluğu eşliğinde, Roza Erdem’in anlatımıyla sahnelenecek. Eserin metin danışmanlığını Prof. Dr. Nihal Kuyumcu u¨stleniyor. I·stanbul’un her iki yakasında, Fenerbahçe ve Yıldız Parkı’ında u¨cretsiz du¨zenlenecek etkinliklerle farklı yaşlardaki izleyicileri kucaklayan Mu¨zikli Bir Hafta Sonu, çocukları doğanın içinde, müzik ve sanatla bir araya getiriyor.

*HAFTA SONU KLASİKLERİ-II

19 Haziran 2022 Kadıköy

JAMD TRIO

keman: Roy Shlioah

viyola: Zvi Carmeli

viyolonsel: Prof. Zvi Plesser

KONSER PROGRAMI

Franz Schubert

Yaylı Çalgılar Üçlüsü, Si bemol Majör, D471

Gideon Klein

Yaylı Çalgılar Üçlüsü

Handel Halvorsen

Passacaglia Duo, keman ve viyola için

Ludwig van Beethoven

Yaylı Çalgılar Üçlüsü, Sol minör, op.9, no.1

Paul Ben-Haim

Yaylı Çalgılar Üçlüsü

I. Bölüm

*Müzik Rotası @ Kadıköy

19 Haziran 2022 Harbiye Saint Esprit Katedrali

rehber: MOİS GABAY

rehber: SELÇUK ERACUN

Rota profesyonel rehberler eşliğinde yürünecektir. Rehberli gezi infoport sistemi ile gerçekleştirilecektir. Dinleyicilerimiz ücretsiz kulaklıkları, ilk konser mekânında kimlikleri karşılığında teslim alabilirler. Kimliklerini, son konser mekânı çıkışında kulaklıkları teslim ettiklerinde geri alacaklardır.

*Yıldızlarla Oda Müziği: Miloš & Ottensamer

20 Haziran 2022 Fransız Sarayı

gitar: MILOŠ KARADAGLIC

klarnet: ANDREAS OTTENSAMER

KONSER PROGRAMI

Fernando Sor

Mozart’ın Bir Teması Üzerine Çeşitlemeler, op.9

Johann Sebastian Bach

Re minör Partita no.2, “Chaconne”Isaac Albéniz

İspanyol Süiti, op.47’den:

— Asturias

— SevillaÁstor Piazzolla

Histoire du Tango: 1., 2., 3. bölümler

*Heitor Villa-Lobos

Prelüd no.1, Mi minör

Prelüd no.3, La minör

Prelüd no.5, Re Majör

*Mare Nostrum

21 Haziran 2022 İŞ Kuleleri Salonu

akordeon: RICHARD GALLIANO

trompet: PAOLO FRESU

piyano: JAN LUNDGREN

KONSER PROGRAMI

*Jan Lundgren

Mare Nostrum

*Richard Galliano

Chat Pitre

*Paolo Fresu

Apnea

*Jan Lundgren

Leklåt

*Richard Galliano

Aurore

*Richard Galliano

Blues sur SeinePaolo Fresu

PavesePaolo Fresu

Human Requiem

*Jan Lundgren

Ronneby

*Paolo Fresu

Perfetta

*Jan Lundgren

Love Land

*Michel Legrand

The Windmills of Your Mind

*Richard Galliano

Letter to My Mother

*Il Pomo d’Oro & Jakub Józef Orlinski / “Aşkın Yüzleri”

22 Haziran 2022 Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera Salonu

IL POMO D’ORO

şef ve klavsen: MAXIM EMELYANYCHEV

kontrtenor: JAKUB JÓZEF ORLINSKI

KONSER PROGRAMI

*Francesco Cavalli

Sinfonia “Erme e solinghe...” ve La Calisto’dan Endimione’nin Aryası: “Lucidissima face”Giovanni Antonio Boretti

Eliogabalo’dan Eliogabalo’nun Aryası: “Chi scherza con Amor”

*Giovanni Antonio Boretti

Sinfonia ve Claudio Cesare’den Claudio’nun Aryası: “Crudo amor non hai pietà”

*Giovanni Battista Bononcini

La Costanza non gradita’dan Aminta’nın Aryası: “Infelice mia costanza”

*Giovanni Battista Bononcini

Sinfonia ve “La Nemica d’Amore fatta amante”

*Francesco Bartolomeo Conti

Don Kişot Sierra Morena’da’dan Fernando’nun Aryası: “Odio, vendetta, amor”

*Luca Antonio Predieri

Scipione ve Giovane’denScipione’nin Aryası: “Dovrian quest’occhi piangere”

*George Frideric Handel

Muzio Scevola’dan Muzio’nun Aryası: “Spera che tra le care gioie”

*Johann Adolph Hasse

Orfeo’dan Orfeo’nun Aryası: “Sempre a si vaghi rai”Nicola Matteis

Don Kişot Sierra Morena’da’dan “Ballo dei Bagatellieri”

*Luca Antonio Predieri

Scipione ve Giovane’den Scipione’nin Aryası: “Finchè salvo è l'amor suo”

*Giuseppe Maria Orlandini / Johann Mattheson

Nerone’den Nerone’nin Aryası: “Che m'ami ti prega”

*BİFO ile bir prömiyer: Tan Dun

23 Haziran 2022 Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası

BORUSAN İSTANBUL FİLARMONİ ORKESTRASI

şef: TAN DUN

keman: DANIEL HOPE

piyano: ALEXEY BOTVINOV

KONSER PROGRAMI

*Igor Stravinsky

Feu d’artifice, op.4 (Fireworks)

*Tan Dun

İkili Konçerto, keman, piyano, yaylılar orkestrası ve vurmalılar için

*Tan Dun

Passacaglia: Secret of Wind and Birds

*Igor Stravinsky

Ateş Kuşu Süiti

*Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu

24 Haziran 2022 Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi

Konuk sanatçı: PELİN HALKACI AKIN (keman)

KONSERE DOĞRU

18.30-19.30 | Süreyya Operası Balo Salonu

Menekşe Tokyay moderatörlüğünde Belfu Berkol ve Büşra Ün’ün başarı hikâyeleri

Beş yıl önce hayata geçirilen Yarının Kadın Yıldızları, festivalin 50. yılında da geleceğin müzisyenlerine destek oluyor. Üstün yetenekli genç müzisyen kadınların kariyerlerini geliştirmeye yardımcı olmak için geliştirilen bu projede bugüne kadar 53 sanatçıya destek verildi. Geleceğe dair umudumuzu yeşerten projenin seçici kurulu, İstanbul Müzik Festivali Direktörü Efruz Çakırkaya başkanlığında Ufuk & Bahar Dördüncü, Cem Mansur, Hakan Şensoy ve İris Şentürker’den oluşuyor. Seçici kurulun desteğe değer bulduğu adaylar, fonda toplanan tüm tutardan ihtiyaç kapsamları gözetilerek faydalanıyorlar.

*Musica Sequenza: “Rameau à la Turque”

24 Haziran Cuma Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi

ENSEMBLE MUSICA SEQUENZA

sanat direktörü & barok fagot: BURAK ÖZDEMİR

soprano: DIANA RAMIREZ

keman: KAORI KOBAYASHI

keman: LAURA VON DER GOLTZ

viyola: CHANG-YUN YOO

viyolonsel: WOLF HASSINGER

kontrbas: MIRJAM WITTULSKI

lavta: CHARLIE ZHANG

perküsyon ve klavsen: CENGİZ ÖZDEMİR

kanun: ASIM ŞENOCAK

ney: ERCAN IRMAK

KONSER PROGRAMI

*Tanburi Mustafa Çavuş

Dök zülfünü meydana gel

*Jean-Philippe Rameau

Les Indes galantes, RCT 44’ten:

Danse du grand calumet de la paix

*Jean-Philippe Rameau

Les Indes galantes, RCT 44’ten:

“Forêts paisibles”

*Jean-Philippe Rameau

Les Indes galantes, RCT 44’ten:

“Amour, Amour, quand du destin j'éprouve la rigueur”

*Tanburi Mustafa Çavuş

Keremkânı efendim gel gül yüze

*Jean-Philippe Rameau

Les Indes galantes, RCT 44’ten:

Sur nos bords, l’amour vole

*Tanburi Mustafa Çavuş

Dü çeşmimden gitmez aşkın hayali

*Jean-Philippe Rameau

Les Indes galantes, RCT 44’ten:

Tambourins I & II, Partez

*Tanburi Mustafa Çavuş

Elmas senin yüzün gören

*Jean-Philippe Rameau

Les Indes galantes, RCT 44’ten:

La terre, les cieux, et les mers

*Tanburi Mustafa Çavuş

İndim yârin bahçesine ayvalık narlık

*Jean-Philippe Rameau

Les Indes galantes, RCT 44’ten:

“Ranimez vos flambeaux”

*Tanburi Mustafa Çavuş

Küçük suda gördüm seni

*Tanburi Mustafa Çavuş

Fırsat bulsam yare varsam

*Jean-Philippe Rameau

Les Indes galantes, RCT 44’ten:

Regnez, plaisirs et jeux