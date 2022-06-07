50. İstanbul Müzik Festivali Tekfen Filarmoni Orkestrası ve Kirill Gerstein'in açılış konseri ile başladı
Tekfen Filarmoni Orkestrası&Kirill Gerstein'in açılış konseri ile başlayan 50. İstanbul Müzik Festivali, müzikseverleri İstanbul'a ithaf edilen konserlerle buluşturuyor.
İstanbul Müzik Festivali 50. yılında, müzikseverleri İstanbul'a ithaf edilen konserlerle buluşturacak.
İstanbul'un seçkin konser salonlarından yarım yüzyıldır festivale sahne olmuş tarihi ve kültürel alanlarına kadar birçok farklı mekânda Türkiye'den ve dünyadan saygın orkestraları, yıldız solistleri ve toplulukları izleyicisiyle buluşturacak festival, şehre nefes aldıran noktalarda düzenlenecek ücretsiz etkinlikleriyle tüm İstanbulluları bir kez daha kucaklayacak, 50. yılını coşkulu bir biçimde kutlayacak.
*Açılış Konseri: Tekfen Filarmoni Orkestrası & Kirill Gerstein
6 Haziran 2022 Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera Salonu
TEKFEN FİLARMONİ ORKESTRASI
şef: AZIZ SHOKHAKIMOV
piyano: KIRILL GERSTEIN
KONSER PROGRAMI
*Ferit Tüzün
Nasreddin Hoca, “Humoresque”
*Pyotr Ilyich Tchaikovsky
Piyano Konçertosu no.1, Si bemol minör, op.23
*Leonard Bernstein
Batı Yakasının Hikâyesi’nden Senfonik Danslar
*“İstanbul Senfonisi” Bilkent Senfoni Orkestrası & Fazıl Say
7 Haziran 2022 Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera Salonu
BİLKENT SENFONİ ORKESTRASI
şef: CAN OKAN
piyano: FAZIL SAY
vurmalı çalgılar: AYKUT KÖSELERLİ
ney: BURCU KARADAĞ
kanun: HAKAN GÜNGÖR
konuk sanatçı: BÜLENT EVCİL (flüt)
KONSER PROGRAMI
Robert Schumann
Piyano Konçertosu La minör, op.54
Fazıl Say
“Portreler”, piyano ve flüt için, op.101, no.6: Nejat Eczacıbaşı
Fazıl Say
İstanbul Senfonisi (Senfoni no.1), op.28
*Festival Buluşması: Borusan Quartet & Xavier De Maistre
8 Haziran 2022 Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası
BORUSAN QUARTET
keman: Esen Kıvrak
keman Nilay Sancar
viyola: Efdal Altun
viyolonsel: Çağ Erçağ
arp: XAVIER DE MAISTRE
KONSER PROGRAMI
*François-Adrien Boieldieu
Arp ve Orkestra için Konçerto (Düz: Bob. D. Litterell)
*Claude Debussy
Danse sacrée et danse profane, arp ve yaylı çalgılar için
*Pyotr Ilyich Tchaikovsky
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü no.3, Mi bemol minör, op.30
*Deutsches Symphonie-Orchester Berlin & Anna Prohaska
9 Haziran 2022 Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera Salonu
DEUTSCHES SYMPHONIE-ORCHESTER BERLIN (DSO)
şef: GIOVANNI ANTONINI
soprano: ANNA PROHASKA
KONSER PROGRAMI
*Ludwig van Beethoven
Prometheus’un Yaratıkları Uvertürü, op.43
*Wolfgang Amadeus Mozart
Titus’un Merhameti’nden KV 621, Vitella’nın Aryası:
*“Ecco il punto, oh Vitellia”
*“Non più di fiori”
Joseph Haydn
*Issız Ada, Uvertür, Sol minör, Hob.Ia:13
*Joseph Haydn
Berenice, “Berenice, che fai?”, Hob XXIVa:10
*Ludwig van Beethoven
Senfoni no.2, Re Majör, op.36
*Fındıkkıran ve Ben / “Çocuklar için Masalsı Bir Konser”
11 Haziran 2022 Fenerbahçe Parkı
piyano & yapımcı: ALEXANDRA DARIESCU
yönetmen: NICK HILLEL
sanat yönetmeni ve animasyon yönetmeni: ADAM SMITH
balerin: IMOGEN-LILY ASH
koreografi: JENNA LEE
video tasarım, yapım: YEAST CULTURE
KONSER PROGRAMI
*Piotr Ilyich Tchaikovsky
Fındıkkıran Süiti, op.71a
*MÜZİKLİ BİR HAFTA SONU-I Aile Etkinlikleri
11 Haziran 2022 Fenerbahçe Parkı
16.00-16.30 Atölye "Ses ver, ilham ver" | 3-6 yaş
17.00-18.00 İstanbul Efsaneleri 7 yaş ve üzeri (AYSU ZEHRA ŞANVER flüt, EBRU MİNE SONAKIN klarnet bas klarnet, İMGE TİLİF keman, DENİZ YURDAKUL kontrbas, İPEK MİNE SONAKIN arp)
*HAFTA SONU KLASİKLERİ-I
12 Haziran 2022 Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera Salonu
Edindiği sayısız başarı, yürüttüğü ve yer aldığı sıra dışı, yenilikçi projelerle Türkiye’de koro kültürünün yaygınlaşmasında öncü kabul edilen “Dünya Şampiyonu” Boğaziçi Caz Korosu bünyesinde şef Masis Aram Gözbek tarafından kurulan, ülkemizde koro müziği bilincinin daha da gelişmesi ve çoksesliliğin bir ortak değer haline gelmesi yolunda atılmış önemli bir adım olarak müzik hayatına başlayan Boğaziçi Gençlik Korosu ise bugüne kadar gerçekleştirdikleri yaratıcı projelerle dünyanın birçok ülkesinde izleyicileriyle buluştu ve saygın ödüllerin sahibi oldu.
*Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası & Gautier Capuçon
13 Haziran 2022 Sakıp Sabancı Müzesi, Fıstıklı Teras
CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI
şef: CEMİ’İ CAN DELİORMAN
viyolonsel: GAUTIER CAPUÇON
KONSER PROGRAMI
*Cemal Reşit Rey
Enstantaneler (Senfonik İzlenimler)
*Edward Elgar
Viyolonsel Konçertosu, Mi minör, op.85
*Antonín Dvorák
Senfoni no.9, Mi minör, “Yeni Dünyadan”, op.95, B178
*“Ey Güzel İstanbul, Benim Sevgili Yarim” / İstanbul Semt Şarkıları
14 Haziran 2022 Cemal Reşit Rey Konser Salonu
solist: DİLEK TÜRKAN
solist: İBRAHİM SUAT ERBAY
tambur: ÖZATA AYAN
ud: METE ASLAN
İstanbul kemençesi & şef: DERYA TÜRKAN
kanun: DEVRİM EKİZ
viyolonsel: VOLKAN ERTEN
vurmalı çalgılar: SERDAR BİŞİREN
KONSER PROGRAMI
*Tiryaki (Petros Pelopponnesios)
Nihâvend Peşrev
*Yesari Asım Arsoy
Nihâvend Şarkı: Sonbahârı bir genç kızla Hisarlar’da geçirdim
(Güfte: Bestekârındır)Eyyubi Mustafa Sunar
*Nihâvend Şarkı: Gel seninle Marmara’ya pupa yelken açalım
(Güfte: Lâedri)Ahmet Yekta Madran
*Nihâvend Şarkı: Bir ipek çarşafa işlendi gönül/Yeniden Şişli’de şişlendi gönül
(Güfte: Aka Gündüz)Mısırlı İbrahim Efendi
*Nihâvend Şarkı: Semâlardan güneş hâlâ inmiyor /.../ Ada sensiz yüreğime hiç sinmiyor
(Güfte: Ahmet Refik)Münir Nurettin Selçuk
*Nihâvend Şarkı: Yok başka yerin lûtfu ne yazdan ne de kıştan / Bir tatlı huzûr almaya geldik Kalamış’tan
(Güfte: Behçet Kemal Çağlar)Refik Fersan
*Nihâvend Şarkı: Beğendim biçimin her yerin mini mini / Dudaklarım ismini / Anıyor âh Kadıköylü
(Güfte: Lâedri)Kadri Şençalar
*Nihâvend Şarkı: Ey güzel İstanbul benim sevgili yârim / Güzelliğin aksetmiş Boğaz’ın sularına
(Güfte: Vecdi Bingöl)Nuri Halil Poyraz
*Nihâvend Şarkı: Çamlıca yolunda
(Güfte: Lâedri)Fâiz Kapancı
*Nihâvend Şarkı: Gel güzelim Çamlıca’ya bu gece
(Güfte: Lâedri)Cevdet Çağla
*Acemkürdi Saz Semai
Arif Sami Toker
*Acemaşiran Şarkı: Gam çekme güzel n’olsa baharın sonu yazdır
(Güfte: Faruk Nafiz Çamlıbel) Yesari Asım Arsoy
*Kürdilihicazkâr Şarkı: Bir Harbiyeli Çamlıca’da gönlümü çaldı
Muzaffer İlkar
*Kürdilihicazkâr Şarkı: Çamlar arasından süzülürken mehtâb neydi o akşam Adalar
(Güfte: Bestekârındır)Lâvtacı Hristo Ağa (Hristâki Kiryazis)
*Kürdilihicazkâr Şarkı: Gidelim Göksu’ya bir âlem-i âb eyleyelim
(Güfte: Yahya Kemal)Mesut Cemil
*Hicaz Şarkı: Martılar âh eder çırparlar kanat/.../Görünsün karşıdan İstanbul şehri
(Güfte: Nâzım Hikmet)Alâeddin Yavaşça
*Hicaz Şarkı: Boğaziçi şen gönüller yatağı (Güfte: Bestekârındır)Karagöz ve İstanbul Türküleri
*Dügâh Şarkı: Aksaray’dan çevirdiler yolumu
*Hüseyni Şarkı: Balat kapısından girdim içeri
*Uşşak Türkü: İstanbul’dan Üsküdar’a yol gider
*Tahir Türkü: Deve yüksek atamadım urganı
*Karcığar Türkü: Zümrüt gibi yeşillenmiş
*Çargâh Sirto
*Amsterdam Sinfonietta & Anastasia Kobekina
15 Haziran 2022 Atatürk Kültür Merkezi, Tiyatro Salonu
AMSTERDAM SINFONIETTA
sanat direktörü & konzertmeister: CANDIDA THOMPSON
viyolonsel: ANASTASIA KOBEKINA
KONSER PROGRAMI
Thomas Adès
Shanty – Over the Sea*
Joseph Haydn
Viyolonsel Konçertosu, Do Majör, HobVIIb, no.1Piyotr Ilyich Tchaikovsky
Noktürn, viyolonsel ve yaylılar içinPiyotr Ilyich Tchaikovsky
Pezzo Capriccioso, op.62, viyolonsel ve yaylılar için
William Walton
Yaylılar için Sonat
*Yıldızlarla Bir Kutlama Akşamı: Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı Müzik Yıldızları Oda Orkestrası
16 Haziran 2022 Cemal Reşit Rey Konser Salonu
KONUK SANATÇI: GÜLSİN ONAY (piyano)
KONUK SANATÇI: HANDE KÜDEN (keman)
piyano: GÖKHAN AYBULUS
piyano: İRİS ŞENTÜRKER
piyano: ÖZGÜR ÜNALDI
piyano: EZGİ GÖKTÜRK
keman & konzertmeister: ELVİN HOXHA-GANİYEV
viyolonsel: NİL KOCAMANGİL
viyolonsel: MELİH KARA
KONSER PROGRAMI
*Edward Elgar
Yaylı Çalgılar Orkestrası için Serenad, Mi minör, op.20
*Antonio Vivaldi
İki Viyolonsel için Konçerto, Sol minör, RV 531
*Johann Sebastian Bach
İkili Konçerto, Re minör, BWV 1043
*Johann Sebastian Bach
İki Piyano için Konçerto, Do minör, BWV 1060
*Johann Sebastian Bach / Antonio Vivaldi
Dört Piyano için Konçerto
*ECHOES OF LIFE “Yaşamdan Yansımalar” Alice Sara Ott
17 Haziran 2022 Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi
piyano: ALICE SARA OTT
dijital sanat enstalasyonu: HAKAN DEMİREL
KONSER PROGRAMI
IN THE BEGINNING WAS
Francesco Tristano
In The Beginning Was
Frédéric Chopin
Prelüdler, op.28, no.1-4
INFANT REBELLION
György Ligeti
Musica Ricercata, I. Sostenuto
Frédéric Chopin
Prelüdler no.5-9
WHEN THE GRASS WAS GREENER
Nino Rota
ValsFrédéric Chopin
Prelüdler no.10-15
NO ROADMAP TO ADULTHOOD
Chilly Gonzales
Prelüd, Do diyez Majör
Frédéric Chopin
Prelüdler no.16-18
IDENTITY
Toru Takemitsu
Litany, I. Adagio
Frédéric Chopin
Prelüdler no.19-20A
PATH TO WHERE
Arvo Pärt
Für Alina
Frédéric Chopin
Prelüdler no.21-24
LULLABY TO ETERNITY
Alice Sara Ott
Lullaby To Eternity (W.A. Mozart’ın Lacrimosa’sından kesitler üzerine)
*Kinan Azmeh Cityband
18 Haziran 2022 Yıldız Parkı
klarnet: KINAN AZMEH
gitar: KYLE SANNA
kontrbas: JOSH MYERS
vurmalı çalgılar: JOHN HADFIELD
KONSER PROGRAMI
Kinan Azmeh’in caz dünyasını, Arap müziği ve diğer eserleri bir araya getiren özgün çalışmalarının yanı sıra, Şam ve New York’tan esintileri taşıyan eserleri.
*MÜZİKLİ BİR HAFTA SONU-II Aile Etkinlikleri
18 Haziran 2022 Yıldız Parkı
50. İstanbul Müzik Festivali, I·KSV Alt Kat’ın is¸birliği ile geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da çocuklara ve ailelerine özel, Müzikli Bir Hafta Sonu etkinlik serisini düzenliyor. Programda, 3-6 yas¸ grubuna yönelik olarak Atölye Pikolo’nun yürüteceği atölyede, mitolojiden ve müziğin ilham perisi Euterpe’den ilham alan ku¨çük müzisyenler, farklı müzik aletlerini tanıyarak seslere kulak verecek ve Orff Schulwerk tekniğiyle ritim, hareket egzersizleri yapacaklar. Atölyenin ardından, 50. yılını kutlayan festivalin İstanbul temasına o¨zel hazırlanan, 7 ve u¨zeri yas¸ grubuna yo¨nelik I·stanbul Efsaneleri başlıklı eser sahnelenecek. Seiba Uluslararası Hikâye Anlatıcılığı Merkezi’nden Nazlı C¸evik Azazi ve Roza Erdem’in kaleme aldıgˆı ve Evrim Demirel’in müziklerini yazdığı,I·stanbul’u konu alan çeşitli mitolojik hikâyelerin anlatılacağı eser, oda müziği topluluğu eşliğinde, Roza Erdem’in anlatımıyla sahnelenecek. Eserin metin danışmanlığını Prof. Dr. Nihal Kuyumcu u¨stleniyor. I·stanbul’un her iki yakasında, Fenerbahçe ve Yıldız Parkı’ında u¨cretsiz du¨zenlenecek etkinliklerle farklı yaşlardaki izleyicileri kucaklayan Mu¨zikli Bir Hafta Sonu, çocukları doğanın içinde, müzik ve sanatla bir araya getiriyor.
*HAFTA SONU KLASİKLERİ-II
19 Haziran 2022 Kadıköy
JAMD TRIO
keman: Roy Shlioah
viyola: Zvi Carmeli
viyolonsel: Prof. Zvi Plesser
KONSER PROGRAMI
Franz Schubert
Yaylı Çalgılar Üçlüsü, Si bemol Majör, D471
Gideon Klein
Yaylı Çalgılar Üçlüsü
Handel Halvorsen
Passacaglia Duo, keman ve viyola için
Ludwig van Beethoven
Yaylı Çalgılar Üçlüsü, Sol minör, op.9, no.1
Paul Ben-Haim
Yaylı Çalgılar Üçlüsü
I. Bölüm
*Müzik Rotası @ Kadıköy
19 Haziran 2022 Harbiye Saint Esprit Katedrali
rehber: MOİS GABAY
rehber: SELÇUK ERACUN
Rota profesyonel rehberler eşliğinde yürünecektir. Rehberli gezi infoport sistemi ile gerçekleştirilecektir. Dinleyicilerimiz ücretsiz kulaklıkları, ilk konser mekânında kimlikleri karşılığında teslim alabilirler. Kimliklerini, son konser mekânı çıkışında kulaklıkları teslim ettiklerinde geri alacaklardır.
*Yıldızlarla Oda Müziği: Miloš & Ottensamer
20 Haziran 2022 Fransız Sarayı
gitar: MILOŠ KARADAGLIC
klarnet: ANDREAS OTTENSAMER
KONSER PROGRAMI
Fernando Sor
Mozart’ın Bir Teması Üzerine Çeşitlemeler, op.9
Johann Sebastian Bach
Re minör Partita no.2, “Chaconne”Isaac Albéniz
İspanyol Süiti, op.47’den:
— Asturias
— SevillaÁstor Piazzolla
Histoire du Tango: 1., 2., 3. bölümler
*Heitor Villa-Lobos
Prelüd no.1, Mi minör
Prelüd no.3, La minör
Prelüd no.5, Re Majör
*Mare Nostrum
21 Haziran 2022 İŞ Kuleleri Salonu
akordeon: RICHARD GALLIANO
trompet: PAOLO FRESU
piyano: JAN LUNDGREN
KONSER PROGRAMI
*Jan Lundgren
Mare Nostrum
*Richard Galliano
Chat Pitre
*Paolo Fresu
Apnea
*Jan Lundgren
Leklåt
*Richard Galliano
Aurore
*Richard Galliano
Blues sur SeinePaolo Fresu
PavesePaolo Fresu
Human Requiem
*Jan Lundgren
Ronneby
*Paolo Fresu
Perfetta
*Jan Lundgren
Love Land
*Michel Legrand
The Windmills of Your Mind
*Richard Galliano
Letter to My Mother
*Il Pomo d’Oro & Jakub Józef Orlinski / “Aşkın Yüzleri”
22 Haziran 2022 Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera Salonu
IL POMO D’ORO
şef ve klavsen: MAXIM EMELYANYCHEV
kontrtenor: JAKUB JÓZEF ORLINSKI
KONSER PROGRAMI
*Francesco Cavalli
Sinfonia “Erme e solinghe...” ve La Calisto’dan Endimione’nin Aryası: “Lucidissima face”Giovanni Antonio Boretti
Eliogabalo’dan Eliogabalo’nun Aryası: “Chi scherza con Amor”
*Giovanni Antonio Boretti
Sinfonia ve Claudio Cesare’den Claudio’nun Aryası: “Crudo amor non hai pietà”
*Giovanni Battista Bononcini
La Costanza non gradita’dan Aminta’nın Aryası: “Infelice mia costanza”
*Giovanni Battista Bononcini
Sinfonia ve “La Nemica d’Amore fatta amante”
*Francesco Bartolomeo Conti
Don Kişot Sierra Morena’da’dan Fernando’nun Aryası: “Odio, vendetta, amor”
*Luca Antonio Predieri
Scipione ve Giovane’denScipione’nin Aryası: “Dovrian quest’occhi piangere”
*George Frideric Handel
Muzio Scevola’dan Muzio’nun Aryası: “Spera che tra le care gioie”
*Johann Adolph Hasse
Orfeo’dan Orfeo’nun Aryası: “Sempre a si vaghi rai”Nicola Matteis
Don Kişot Sierra Morena’da’dan “Ballo dei Bagatellieri”
*Luca Antonio Predieri
Scipione ve Giovane’den Scipione’nin Aryası: “Finchè salvo è l'amor suo”
*Giuseppe Maria Orlandini / Johann Mattheson
Nerone’den Nerone’nin Aryası: “Che m'ami ti prega”
*BİFO ile bir prömiyer: Tan Dun
23 Haziran 2022 Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası
BORUSAN İSTANBUL FİLARMONİ ORKESTRASI
şef: TAN DUN
keman: DANIEL HOPE
piyano: ALEXEY BOTVINOV
KONSER PROGRAMI
*Igor Stravinsky
Feu d’artifice, op.4 (Fireworks)
*Tan Dun
İkili Konçerto, keman, piyano, yaylılar orkestrası ve vurmalılar için
*Tan Dun
Passacaglia: Secret of Wind and Birds
*Igor Stravinsky
Ateş Kuşu Süiti
*Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu
24 Haziran 2022 Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi
Konuk sanatçı: PELİN HALKACI AKIN (keman)
KONSERE DOĞRU
18.30-19.30 | Süreyya Operası Balo Salonu
Menekşe Tokyay moderatörlüğünde Belfu Berkol ve Büşra Ün’ün başarı hikâyeleri
Beş yıl önce hayata geçirilen Yarının Kadın Yıldızları, festivalin 50. yılında da geleceğin müzisyenlerine destek oluyor. Üstün yetenekli genç müzisyen kadınların kariyerlerini geliştirmeye yardımcı olmak için geliştirilen bu projede bugüne kadar 53 sanatçıya destek verildi. Geleceğe dair umudumuzu yeşerten projenin seçici kurulu, İstanbul Müzik Festivali Direktörü Efruz Çakırkaya başkanlığında Ufuk & Bahar Dördüncü, Cem Mansur, Hakan Şensoy ve İris Şentürker’den oluşuyor. Seçici kurulun desteğe değer bulduğu adaylar, fonda toplanan tüm tutardan ihtiyaç kapsamları gözetilerek faydalanıyorlar.
*Musica Sequenza: “Rameau à la Turque”
24 Haziran Cuma Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi
ENSEMBLE MUSICA SEQUENZA
sanat direktörü & barok fagot: BURAK ÖZDEMİR
soprano: DIANA RAMIREZ
keman: KAORI KOBAYASHI
keman: LAURA VON DER GOLTZ
viyola: CHANG-YUN YOO
viyolonsel: WOLF HASSINGER
kontrbas: MIRJAM WITTULSKI
lavta: CHARLIE ZHANG
perküsyon ve klavsen: CENGİZ ÖZDEMİR
kanun: ASIM ŞENOCAK
ney: ERCAN IRMAK
KONSER PROGRAMI
*Tanburi Mustafa Çavuş
Dök zülfünü meydana gel
*Jean-Philippe Rameau
Les Indes galantes, RCT 44’ten:
Danse du grand calumet de la paix
*Jean-Philippe Rameau
Les Indes galantes, RCT 44’ten:
“Forêts paisibles”
*Jean-Philippe Rameau
Les Indes galantes, RCT 44’ten:
“Amour, Amour, quand du destin j'éprouve la rigueur”
*Tanburi Mustafa Çavuş
Keremkânı efendim gel gül yüze
*Jean-Philippe Rameau
Les Indes galantes, RCT 44’ten:
Sur nos bords, l’amour vole
*Tanburi Mustafa Çavuş
Dü çeşmimden gitmez aşkın hayali
*Jean-Philippe Rameau
Les Indes galantes, RCT 44’ten:
Tambourins I & II, Partez
*Tanburi Mustafa Çavuş
Elmas senin yüzün gören
*Jean-Philippe Rameau
Les Indes galantes, RCT 44’ten:
La terre, les cieux, et les mers
*Tanburi Mustafa Çavuş
İndim yârin bahçesine ayvalık narlık
*Jean-Philippe Rameau
Les Indes galantes, RCT 44’ten:
“Ranimez vos flambeaux”
*Tanburi Mustafa Çavuş
Küçük suda gördüm seni
*Tanburi Mustafa Çavuş
Fırsat bulsam yare varsam
*Jean-Philippe Rameau
Les Indes galantes, RCT 44’ten:
Regnez, plaisirs et jeux
Video Haberler
- Metroda yumruk yumruğa kavga
- Adana'da IŞİD operasyonu: 10 şüpheli yakalandı
- Duş alan kadını dikizleyen tacizci darbedildi
- 'Yalnız Kurt' AKP'yi karıştırdı
- Bağcılar'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
- Seyir terasından kayalıklara düştü,'' İtfaiye kurtardı''
- Dengesini kaybetti, 10 metre yükseklikten düştü!
- Kuytulcular slogan attı, polis sirenle bastırdı
- Öldürülen tribün lideri davasında yeni gelişme
- Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti
En Çok Okunan Haberler
-
- Kira artışına sınır geldi
- Genel Başkanın eşine 'Erdoğan'a hakaret'ten hapis cezası
- Markete üstsüz giren kadına gözaltı
- TKP stratejisini açıkladı
- Erdoğan hakkında suç duyurusu
- Nebati’ye konuşma yasağı
- Motorine dev zam!
- AKP'den asgari ücret açıklaması
- 'Ekim ayını bekleyin, sürprizlerim var'
- Gevrek ve boyoza bir zam daha