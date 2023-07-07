6. Caz Kampı ağustos sonunda

Yayınlanma: 07.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 07.07.2023 - 03:00

2017-2019 yıllarında üç yıl boyunca Bodrum’da düzenlenen Caz Kampı, 2020 yılında pandemi dolayısıyla çevrimiçi olarak yapılmıştı. 2021’de yine pandemi yüzünden iptal edilmek zorunda kalınan Caz Kampı, bu yıl da geçen yıl olduğu gibi Ezine Çanakkale’de, Agora Sanat Köyü’nde yapılacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da caz müziğinin Türkiye’deki önemli isimlerini caz çalmak/söylemek isteyenlerle buluşturacak olan Caz Kampı’nda Ece Göksu vokal, İmer Demirer trompet, Tamer Temel saksafon, Bulut Gülen trombon, Eylül Biçer gitar, Kağan Yıldız kontrbas/elektrik bas, Berke Özgümüş ve Cem Aksel ise davul dersleri veriyor olacaklar. Kontenjana göre piyano bölümü de açılabilecek. Caz Kampı, 2 Eylül’de tüm katılımcıların sahne alacağı bir konser ile Agora Sanat Atölyesi Sahnesi’nde sonlanacak.