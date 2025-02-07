6 Şubat depremleri resim sergisi açıldı

Yayınlanma: 07.02.2025 - 09:44

Güncelleme: 07.02.2025 - 09:44

Eğitmen ressam Ayten Taşpınar’ın, 2023 yılında 53 bin 537 yurttaşın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2'nci yılında deprem bölgelerinde çekilen fotoğraflara sadık kalarak oluşturduğu ‘Unutma’ isimli sulu boya resim sergisinin açılışı, 04.17’de gerçekleştirildi. Açılış öncesi depremde yaşamını yitirenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Menteşe Belediyesi desteği, Çağdaş Yaşam Derneği Muğla Şubesi ve Muğla Sanatseverler Derneği iş birliğinde Konakaltı Kültür Merkezi'nde açılan sergide toplam, 60 sulu boya resim yer aldı. İki açılış töreni üzerinden düzenlenen serginin 04.17’de ilk açılışına, Belediye Başkan Yardımcısı Merve Fidem Barut ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sergi hakkında açıklama yapan ressam Ayten Taşpınar, depremde yaşamını yitirenlerin anısına yapılan saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı. Sergi fikrinin deprem sonrasında enkaz altında kalan bir insan eli fotoğrafının gazetelerde yayınlanması sonucunda oluştuğunu belirten Taşpınar, “Bu serginin amacı farkındalık oluşturmak ve bu farkındalığı yaşamımıza geçirmek çok önemli. Çünkü en büyük ihmaller can kayıplarına neden oluyor. Bu bilinçsizlik çok önemli. En kısa zamanda farkında olmamız gerekiyor. Hep beraber bir şeyler yapmamız gerektiği zamanlar oluyor. Göz önünden uzaklaştırmamamız lazım. Sergide 60 tane resim var. Ben 60 tane seçtim. Bu sergiyi depremden beş-altı hafta sonra açmayı düşündüm; tabii daha az bir sayıda ve gelirini bağışlamak üzere. Evlerde herkesin gözünün önünde olsun diye düşündüm. Ama bazı konular satışa gelmeyecek tabii. O zaman konu kısıtlaması olacaktı vazgeçtim" diye konuştu.

“BU SÜREÇTE BİRLİK, DAYANIŞMA VE ALINAN ÖNLEMLER ÇOK KIYMETLİ”

Serginin ikinci açılışı saat 16.17’de Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal’ın katılımı ile gerçekleşti. Başkan Köksal, açışta yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

“Bugün 6 Şubat, iki sene önce on binlerce canımızı maalesef çok acı bir afette kaybettik. Aslında bunu önceden de 17 Ağustos’ta yaşadık. Bize öğrettiği şey gerekli önlemleri alarak depreme hazırlıklı olmak. Dünya kurulduğundan beri afetler hep oldu. Depremler, yangınlar, seller. Bundan sonrada olmaya devam edecek. Bu doğal bir süreç. Peki. Biz ne yapacağız? Nasıl önlemler alacağız? Gördük ki bu süreçte birlik, dayanışma ve alınan önlemler çok kıymetli. 6 Şubat gerçekten kötü bir süreç ve kötü bir deneyimdi. Sistemin buna ne kadar hazırlıksız olduğunu hep birlikte acı bir şekilde öğrendik. Hala açılan yaralar kanamaya devam ediyor, kapanmış değil. Hala acımız taptaze duruyor. Ayten hocamız ile bugün açılışını yaptığımız sergi bu anlamda çok değerli. Sanat sadece estetik güzellik değil aslında bir sorumluluk. Bir farkındalık ve dönüşüm yaratan bir sorumluluk. Bazen tek bir resimle, bazen müzikle, bir tiyatro oyunu ile bu bilinç kişilere, topluma aktarılabiliyor. Özellikle Ayten hocamı bu hassasiyetinden, bu sorumluluk bilincinden dolayı, deprem konusunda ‘Unutma’ temalı sergisinden dolayı teşekkür ediyorum. Sevgili hocam serginin açılış saatine kadar düşündü. Çok teşekkür ediyorum, elinize emeğinize sağlık iyi ki varsınız. İnşallah daha keyifli sergilerimiz olur. Ayten hocam ulusal ve uluslararası düzeyde suluboya sanatçısı. Sizin kıymetinizi, önce Muğla’nın sonra Türkiye’nin bilmesi gerekiyor.”

Açılış törenin ardından konuklar, sergide yer alan resimleri inceledi. Eğitmen ressam Ayten Taşpınar’ın Konakaltı Kültür Merkezi’nde açtığı ‘Unutma’ resim sergisi, 12 Şubat 2025 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.