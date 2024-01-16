9. Balkan Panorama Film Festivali için geri sayım başladı

Yayınlanma: 16.01.2024 - 12:15

Güncelleme: 16.01.2024 - 12:15

Ortak kültürel, tarihsel ve akrabalık köklerine sahip olan Türkiye ve Balkanlar arasındaki bağı güçlendirmek, arada bir köprü görevi görmek için düzenlenen Balkan Panorama Film Festivali bir kez daha İzmir’de gerçekleştiriliyor. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sali Saliji-Sallini tarafından kurulan ve 2015 yılından bu yana İzmir’de düzenlenen festival; bu yıl Rumeli Kültür Sanat ve Eğitim Derneği tarafından Karşıyaka Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve İzmir Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla 19-25 Ocak 2024 tarihleri arasında Suat Taşer Kültür Merkezi, Çatı Bostanlı, Hikmet Şimşek Sanat Merkezi, Çarşı Kültür ve Sanat Merkezi, İzmir Sanat’ta gerçekleştirilecek. Bir hafta boyunca yaklaşık 200 seansta 100’ün üzerinde filmin gösterileceği festival halka açık olacak ve tüm girişler ücretsiz yapılacak. Festivalin açılış töreni 19 Ocak Cuma günü 19.30’da kapanış ve ödül töreni ise 25 Ocak Perşembe günü Suat Taşer Sanat Merkezi’nde yapılacak.

12 DALDA ÖDÜL VERİLECEK

Festivalde Türkiye ve Balkan yapımı uzun metraj ve kısa metraj kurmaca, belgesel ve animasyon filmler gösterilmekle birlikte; ulusal ve uluslararası olmak üzere 12 dalda festivalin sembolü olan Sarı Şemsiye ödülü verilecek. Ulusal ve uluslararası kategorilerde ‘En İyi Uzun Metraj Film’, ‘En İyi Yönetmen’, ‘En İyi Kadın Oyuncu’, ‘En İyi Erkek Oyuncu’, ‘En İyi Kısa Metraj Film’ ve ‘Dario Moreno En İyi Uzun Metraj Film’ ile ‘Süslü Şemsiye En İyi Uzun Metraj Film’ kategorilerinde en iyiler seçilecek. Festivale konuk ülke olarak Kuzey Makedonya, konuk sinema okulları olarak ise Selçuk Üniversitesi ve Saraybosna Üniversitesi Sahne Sanatları Akademisi katılacak. Bu yıl ilk kez 2013 yılında İzmir’den başlayıp 10 yıl içinde 33 ülke ve 200 şehirden binlerce kadının katılımıyla devam eden, özellikle çevre ile ilgili farkındalık gösteren kadın hareketi ‘Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’ ile yapılan iş birliği sonucunda festivalin ulusal ve uluslararası uzun metraj yarışma filmlerinin yarışacağı kategoride Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Hareketi’nin üyelerinin oluşturduğu halk jürisi tarafından seçilecek en iyi filme ‘Süslü Şemsiye’ ödülü de verilecek.

DANIŞMA KURULUNDA ÜNLÜ İSİMLER

Festivalin danışma kurulunda Oscar ödüllü Macar yönetmen, senarist, yapımcı Istvan Szabo; dünyaca ünlü Hırvat aktör Rade Serbedzija; Türk sinema oyuncusu, Yeşilçam'ın efsane ismi ve siyasetçi Ediz Hun; Sırp oyuncu, yönetmen ve yapımcı Lazar Ristovski; Hırvat oyuncu İgor Galo bulunuyor. Türk sinemasının önemli isimlerinden geçen yıl vefat eden oyuncu Rıza Akın, Karadağlı aktör Petar Bozovic ise festivalin onur konuğu olacak. İki ismin başrol olarak yer aldığı ‘Rıza’ ile ‘Nikola Tesla’nın Sırları’ filmleri festival kapsamında gösterilecek.

“SANAT YAŞAMI DAHA İYİ HALE GETİRİR”

Barış, birliktelik, kardeşçe ve insanca yaşamı inşa etme yolunda en önemli taşın sanat olduğuna dikkat çeken Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Ortaklaşa yaşanan bir coğrafyada kadim kültürlerin kardeşliği, dostluğu ve birbirini etkilemesiyle çok özel bir yere sahip olan Balkanlar insanlık tarihini de belirlemiştir. Bize düşen bu güzel coğrafyayı hep birlikte insanlığa sunulan bir armağana dönüştürmektir. ‘Yurtta Barış, Dünyada Barış’ şiarıyla tüm dünyaya nasıl yaşamamız gerektiğini işaret eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan kısa bir süre sonra ‘Balkan Halk Oyunları Festivali’ni öngörmüş, gerçekleşmesini sağlamıştır. Bu güzel gelenek günümüzde de sürdürülmekte, barış ve kardeşlik zincirini genç kuşaklarla geleceğe taşımaktadır. Sanatın iyileştirici, kaynaştırıcı yanı yalnızca estetik bir sonuç doğurmaz. Halkların, kültürlerin, değerlerin insanı alışverişini, birbirlerini fark etmelerini sağlayarak yaşamı daha anlamlı hale getirir. Yeryüzünün daha yaşanır, daha anlayışlı daha paylaşılır olmasını istiyorsak bunun en anlamlı yolu sanattır. 9. Balkan Panorama Film Festivali’nin bu yolu kısaltacağına ve unutulmaz anlar yaşatacağına inanıyorum. Karşıyaka’nın geleneksel konukseverliğiyle, hepinize saygılarımı, sevgilerimi, selamlarımı sunuyorum” dedi.

“KISA ZAMANDA KARŞIYAKA İLE ÖZDEŞLEŞECEK”

Festival sayesinde İzmirli sinema severlerin balkan sinemasıyla buluşmaktan büyük bir keyif alacağını belirten festival kurucusu ve direktörü Doç. Dr. Sali Saliji-Sallini de “Kısa zaman içerisinde festivalin, bir Balkan göçmen kenti sayılan İzmir’in gözde ilçesi Karşıyaka ile özdeşleşeceğinden ve halk tarafından büyük bir beğeni toplayacağından kuşkum yoktur. Bu vesile ile Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a ve belediyedeki tüm çalışanlara ev sahipliklerinden dolayı teşekkürlerimi sunarım. Balkan Panorama Film Festivali’nin Karşıyaka’nın bir simgesi haline gelmesi ümidiyle ve keyifli bir festival geçirmeniz dileğiyle” diye konuştu.

“DOPDOLU BİR PROGRAM”

Türkiye ile Balkan ülkeleri arasındaki dostluk ve iş birliğinin gelişmesi açısından festivalin büyük önem taşıdığını vurgulayan Rumeli Kültür Sanat ve Eğitim Derneği Başkanı Murat Tufan, “Balkan coğrafyasında tam 16 ülkeyi kapsayan ve yoğun katılım ve teveccühle devam eden Balkan Panorama Film Festivali'nde 9. kez buluşuyor olmanın haklı gururunu taşımaktayız. Bu yıl yine dopdolu bir programla karşınızda olacağız” ifadelerini kullandı.