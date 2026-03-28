Adnan Gerger'in

Ankara CUMOK’un hikâyesi üzerinden, gazeteci-yazar Adnan Gerger tarafından kaleme alınan “Önce Cumhuriyet” kitabının tanıtımı gazetemizin Ankara Bürosu'nda yapıldı. Ankara Gazi Mandolin Grubu'nun da sahne aldığı tanıtım etkinliğinde Gerger kitabını okurlarımız için imzaladı. Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Işık Kansu ve Gerger tanıtım etkinliğinin açılış konuşmasını yaptı.

Cumhuriyet gazetesinin gücünü cumhuriyet okurlarından aldığını belirten Kansu, bu dayanışmanın kırılamaz bir güç olduğunu vurguladı. Kansu ayrıca gazetenin Ankara'da olduğu gibi İstanbul'da da kendi binasına kavuşacağının müjdesini verdi. Adnan Gerger ise cumhuriyet okurlarının kitabını yazmaktan kıvanç duyduğunun altını çizdi.

"CUMOK ÖNEMLİ BİR GÜÇ"

Gerger, gazeteciler Alican Uludağ ve İsmail Arı'nın tutuklanmasına tepki göstermek amacıyla yapılan eylemlere katıldığını ve bu eylemlerde gazetecilerle bir gazetenin okurlarından güç aldığı üzerine konuştuklarını belirterek "CUMOK bu konuda önemli bir güç. Bizler, gençliğimizde Cumhuriyet'i okumanın gururlu bir şey olduğunun bilinciyle hareket ettik. Gazete yarım asırdır bu okur anlayışından güç almakta" dedi.

Etkinliğe Ankara CUMOK Başkanı Nejdet Özer, Eğitim Dostları Vakfı Genel Başkanı Özgün Ökmen ile Veli Bulut ve İlker Bülbül, ÇYDD Ankara Şube Başkanı Sinan Kavak, Tiyatro Pembe Kurbağa'dan Figen Çakmakoğlu, Güneş Pamukoğlu ve Ali Nihat Yavşan, Eski Hacıbektaş Belediye Başkanı Selman Pakoğlu, Opera Sanatçısı Ali Yılmaz, Başkent Üniversitesi Tarih bölümünden Halil Özcan, TEMA Ankara Şube Başkanı Nevzat Özer, Varlık Lisesinden Ali Apaydın ve Bilge Apaydın, Av. İsmail Çakmak, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Togay Yılmaz, Hacettepe Nöroloji eski bölüm başkanı Gülay Nurlu, Çiğdemim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hale Güneş ile okurlarımız ve yazarlarımız katıldı.