Ahsen Eroğlu'na İtalya’dan 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'

Yayınlanma: 11.12.2024 - 13:00

Güncelleme: 11.12.2024 - 13:00

Dünya prömiyerini yaptığı 27. Tallinn Black Nights Film Festivali’nden NETPAC Ödülü’yle dönen, Ozan Yoleri’nin yönetmenliğini üstlendiği ilk uzun metrajlı filmi ‘Başlangıçlar’ın başrol oyuncusu Ahsen Eroğlu, İtalya’da düzenlenen 14. Asti Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü aldı.

Başrollerinde Ahsen Eroğlu, Hazal Subaşı ve Özlem Zeynep Dinsel’in yer aldığı ‘Başlangıçlar’, ayrıca İtalyan Sinema Dergisi Fabrique Du Cinéma’da ‘Yılın En İyi Yabancı Film’ adayları arasında gösterildi.

Türkiye prömiyerini 43. İstanbul Film Festivali’nde yapan film, Seyfi Teoman Mansiyon Ödülü’nü alan film, 13 Aralık'ta ülkemizde vizyona girecek.





BAŞLANGIÇLAR FİLMİNİN KONUSU NE?

Çekimleri İstanbul, İzmir ve Paris’te yapılan, Aysın Kadirbeyoğlu ve Ozan Yoleri’nin senaryosunu beraber kaleme aldığı filmde beklenmeyen bir kaza sonucu akademik ve özel yaşamı alt üst olduğu için Paris’ten İstanbul’a dönen, 20'li yaşlarının ortasında bocalayan, genç resim restoratörü Defne’nin hikayesi anlatılıyor.



