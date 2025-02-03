Akbank Kısa Film Festivali'nin onur konuğu Zeki Demirkubuz oldu

Yayınlanma: 03.02.2025 - 18:00

Güncelleme: 03.02.2025 - 18:00

Bu yıl 17-27 Mart 2025 tarihleri arasında Selim Evci direktörlüğünde yapılacak 21.Akbank Kısa Film Festivali, kısa film tutkusunu paylaşanları bir araya getirirken, uluslararası bir platformda yeni bakış açılarına alan açmayı hedefliyor.

Bu yılın onur konuğu, Türk sinemasının önde gelen yönetmenlerinden Zeki Demirkubuz olacak. Son olarak Oscar ödüllerinde Türkiye’nin “En İyi Uluslararası Film” adayı olarak belirlenen “Hayat” filmine imza atan usta yönetmen, 21. Akbank Kısa Film Festivali “Deneyimler” bölümü kapsamında, genç sinemacılarla ve sinemaseverlerle buluşacak. Buluşmada Demirkubuz’un son filmi “Hayat” gösterilecek ve yönetmen, yaratım süreci, yapıtları ve sinemaya bakışı üzerine kişisel deneyimlerini paylaşacağı bir söyleşi gerçekleştirecek.

ULUSLARARASI FİLMLER VE KATILIMCILAR FESTİVALDE

Belgesel Sinema bölümüne ise Afganistan’daki toplumsal gerçekleri cesurca ele alan çalışmaları ile tanınan, belgesel sinemanın güçlü seslerinden Sahra Mani konuk oluyor. Uluslararası alanda büyük yankı uyandıran filmi “A Thousand Girls Like Me” yönetmenin katılımı ile festivalde yer alacak.

Kısadan Uzuna bölümünde bu yıl yönetmen Vuslat Saraçoğlu ağırlanacak. Saraçoğlu, 37. Uluslararası İstanbul Film Festivali’nde En İyi Film ödülünü kazanan ilk uzun metraj filmi “Borç” ve kısa belgeseli “Müslüm Baba’nın Evlatları”nın gösterimleriyle sinemasal yolculuğuna dair deneyimlerini paylaşacak.

Bu yıl festivalin “Dünyadan Kısalar” Uluslararası Yarışmasına sinema dünyasının önemli isimlerinden oluşan bir jüri eşlik ediyor. Yarışma jürisinde; yönetmen Min Bhadur Bham, oyuncu Yasemin Kay Allen, yönetmen Charles Williams, belgesel yönetmeni Sahra Mani, film küratörü ve akademisyen Giulia Iannello yer alıyor.

21. Akbank Kısa Film Festivali, Akbank Sanat ve Kadıköy Sineması’nda gerçekleşecek festival çevrimiçi olarak da takip edilebilecek. Festivalde tüm gösterimler ücretsiz olarak izleyicilere sunulacak.