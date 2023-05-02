AKM'de Hamiyet Yüceses gecesi
Türk sanat müziğinin güçlü yorumcularından Hamiyet Yüceses, Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak özel bir programla anılıyor.
Türk sanat müziğinin güçlü yorumcularından Hamiyet Yüceses’in şarkıları 5 Mayıs’ta AKM Tiyatro Salonunda müzikseverlerle buluşacak.
Farklı dönemlerde iki kez "Ses Kraliçesi" seçilen, "Makber" şarkısıyla ününe ün katan ve plakları devrinin satış rekorlarını kıran Hamiyet Yüceses, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki özel bir geceyle hatırlanıyor. Müzik yaşamı boyunca 500 kadar taş plağa, 37 adet 45'lik ve 8 long playe imza atan Türk sanat müziğinin güçlü yorumcularından Hamiyet Yüceses, İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu sanatçılarından Eda Karaytuğ ve tiyatro sanatçısı Tamer Levent tarafından hem şarkıları hem hayatından kesitlerle sahneye aktarılacak.
5 Mayıs Cuma günü AKM Tiyatro Salonu’nda gerçekleşecek etkinlikte, güçlü sesiyle tanınan Eda Karaytuğ, Hamiyet Yüceses’in en beğenilen şarkılarından oluşan bir repertuvarla seyircinin karşısına çıkacak. Yönetmen, sanat yönetmeni, yazar ve oyuncu kimliğiyle öne çıkan Tamer Levent ise Hamiyet Yüceses’in hayatından önemli anları kendine has üslubuyla izleyiciye aktaracak. Programın sanat yönetmenliğiniyse Selçuk Murat Kızılateş üstleniyor.
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