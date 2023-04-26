'Aktris' dizisinin yeni tanıtım videosu yayımlandı
Disney Plus'ın başrollerinde Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu'nun yer aldığı yeni orijinal dizisi 'Aktris'in yeni tanıtım videosu yayımlandı.
Disney Plus'ın yeni orijinal yerli içeriklerinden biri olan 'Aktris'ten yeni bir tanıtım videosu yayımlandı.
Başrollerini Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı 'Aktris', 31 Mayıs’ta Türkiye’de ve dünyanın birçok ülkesinde Disney Plus'ta yayına girecek.
Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda Soner Caner’in oturduğu dizinin senaryosunu Hakan Bonomo kaleme aldı.
Gerilim-suç-mizah türündeki ‘Aktris’ dizisinin oyuncu kadrosunda Deniz ve Kaygılaroğlu’na Tolga Tekin, Ahmet Rıfat Şungar, Şebnem Hassanisoughi, İpek Çiçek ve Serhat Kılıç gibi önemli isimler eşlik ediyor.
Dizi, Türkiye’nin en ünlü yıldızının gündüz ışıltılı, gece ise karanlık dünyasının keskin geçişlerini izleyicilerle buluşturacak.
Yayınlanan yeni tanıtımda, Pınar Deniz’in hayat verdiği Yasemin Derin karakterinin farklı kimliklere bürünmüş halleri görülüyor.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü iş insanı öldürüldü!
- Kılıçdaroğlu'ndan dördüncü Bay Kemal'in tahtası videosu
- İşte TÜGVA ifşaları
- Erdoğan canlı yayında rahatsızlandı
- Erdoğan'ın katıldığı canlı yayın aniden kesildi
- Erdoğan'ın gözlerinin içine baka baka...
- Cüneyt Özdemir'in 'anket' yorumu gündem oldu
- Cüneyt Özdemir’e ORC Anket'in Genel Müdürü'nden yanıt
- AFAD kolileri seçim aracında
- Sandık yaklaşırken akılalmaz Kılıçdaroğlu çıkışı