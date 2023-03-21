Ali Atmaca’dan “Opus 39” sergisi

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 04:00

Ali Atmaca’nın müziğin ritmini resimle bir araya getirdiği “Opus 39” adlı kişisel sergisi 16 Mart – 21 Nisan tarihleri arasında Brieflyart Galeri’de ziyaret edilebilecek.

Bodrum’da yaşayan sanatçı, sergi vesilesiyle uzun yıllardan sonra ilk kez İstanbul’a gelerek sanatseverlerle buluşuyor.

Küratörlüğünü Nilgün Yüksel’in yaptığı sergide Atmaca, müziğin ritmini resimle buluşturuyor. Sanatçı eserlerinde çizgilerin içinden çıkarak boşlukta devinen müzisyen göndermeleri, boşluğun çoğalıp figürün yitişiyle görüntünün sese dönüşmesine odaklanıyor. Mimari mekânla, resmin mekânının birleştiği “Opus 39”, aynı zamanda boşluğun irdelenmesi üzerinde duruyor. Bu çerçevede, mekânı dolduran yapıt, yapıtı dolduran renk, çizgi, form; mekânda bedenin, yapıtta gözün devinimi için kalan boşluk ve boşluğu saran ses, sonsuzda yankılanan bir espasa dönüşüyor.