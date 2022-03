Altın İskender 'A House Made of Splinters'ın

22 Mart 2022 Salı, 15:23

Litvanyalı yönetmen ve senarist Laila Pakalnina, Amerikalı yönetmen Alexandre O. Philippe, Yunanlı belgeselci Dimitris Koutsiabasakos’tan oluşan Uluslararası Yarışma Jürisi büyük ödül Altın İskender’i (15.000 Euro) Simon Lereng Wilmont’un yönettiği Danimarka-Finlandiya-İsveç-Ukrayna ortak yapımı A House Made of Splinters’a verdi.

Gümüş İskender (5.000 Euro) Declan McGrath ile Neasa Ni Chianain’in ortaklaşa yönettiği Young Plato’nun (İngiltere-İrlanda-Fransa-Belçika) oldu.

NEWCOMERS YARIŞMA ÖDÜLLERİ

Dimitri Eipides adına verilen Altın İskender ödülü (10.000 Euro) yönetmenliğini Inka Achté’nin üstlendiği Golden Land’e (Finlandiya-İsveç-Norveç) verildi.

Dimitri Eipides Jüri Özel Ödülü’nü (4.000 Euro), Daniel Carsenty ve Mohammed Abugeth’in yönettikleri The Devil’s Drivers (Katar-Fransa-Lübnan-Almanya) aldı.

FILM FORWARD YARIŞMASI ÖDÜLLERİ

Samira Guadagnuolo ile Tiziano Doria’nın ortaklaşa yönettikleri The Bride (İtalya) Altın İskender (6.000 Euro) ödülünü aldı.

Jüri Özel Ödülü (3.000 Euro) Martin Gutierrez’in Amateur (İspanya) ile Hara Kaminara’nın Letter to Nikola (Yunanistan-Belçika) belgeselleri arasında paylaştırıldı.

PODCAST ÖDÜLLERİ

Dimitris Daskas’ın belgeseli Forever (Yunanistan) 2.000 Euro tutarındaki Podcast ödülünü kazandı. Marianna Kakaonaki’nin Invisible’ına (Yunanistan) özel mansiyon verildi. Nepheli Sani’ye Sonic Memorabilia adlı çalışması için burs verildi.

MERMAID ÖDÜLÜ

Mermaid ödülünü Engeli Broberg’in Gabi: Between Ages 8 to 13 (İsveç-Norveç) adlı belgeseli aldı.

Mel (Inna Sahakyan-Paul Cohen/ Ermenistan-Hollanda) ile Sirens (Rita Baghdadi / ABD-Lübnan) belgeselleri özel mansiyonla ödüllendirildiler.

İNSAN HAKLARI ÖDÜLÜ

Yunan Parlamentosu TV Kanalı’ı bu yıl Newcomers Uluslararası Yarışma Bölümü’nde yer alan Jason Loftus’un Eternal Spring’ini (Kanada) en iyi film seçti.

ERT TV KANALI ÖDÜLLERİ

Yunan TV Kanalı ERT ,Arm Wrestler’ı (Yorgos Goussis/ Yunanistan) ödüllendirdi (3.000 Euro).

Sunken (Dimitris Gkotsis/ Yunanistan) adlı projeye 2.000 Euro tutarında destek verdi.

YUNAN FİLM MERKEZİ ÖDÜLLERİ

Yunan Film Merkezi Orestis Athanasopoulos’un The Itinerary belgeseline 3.000 Euro ödül verdi. Agora bölümündeki #METISOFIA projesine destek verdi (3.000 Euro).

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ ÖDÜLÜ

Uluslararası Af Örgütü jürisi Vera Krichevskaya’nın [email protected] this Job’unu (İngiltere-Almanya) en iyi belgesel seçti.

ULUSLARARASI FİLM ELEŞTİRMENLERİ ÖDÜLLERİ

Uluslararası Film Eleştirmenleri Birliği (Fipresci) jürisi, A House Made of Splinters’ı en iyi uluslararası belgesel seçti.

Ulusal kategoride Arm Wrestler’a ödül verdi.

YUNAN FİLM ELEŞTİRMENLERİ ÖDÜLÜ

Yunan Film Eleştirmenleri Birliği (Pekk) Aris Chatzistefanou’nun Last Voyage’ını en iyi ulusal belgesel seçti.

FİLM VE TV’DE ÇALIŞAN KADINLAR ÖDÜLÜ

ANIMA-My Father’s Dresses (Uli Decker/ Almanya) jürinin en beğendiği belgesel oldu.

VAHŞİ DOĞAYI KORUMA VAKFI ÖDÜLÜ

Vahşi Doğayı Koruma Vakfı jürisi Marie Amiguet ile Vincent Munier’nin ortaklaşa yönettiği The Velvet Queen’i (Fransa) seçti.

Nuisance Bear (Jack Weisman-Gabriela Oslo Vanden/ Kanada) Özel Mansiyon aldı.

GENÇLİK JÜRİSİ ÖDÜLLERİ

Selanik Aristotelous Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Gençlik jürisi, Arm Wrestler’ı en iyi ulusal belgesel seçti. Giorgos Moutafis’in yönettiği The Other Half’a (Yunanistan) Özel Jüri Ödülü verildi.

FISCHER İZLEYİCİ ÖDÜLLERİ

Fischer’ın sponsorluğunu üstlendiği belgesel yönetmeni Peter Wintonick adına veriler, süresi 50 dakikanın üstünde olan İzleyici Ödülü’nü Eternal Spring kazandı.

Süresi 50 dakikanın altında olan belgesel ödülü Take Me Where There Is Life: A Letter to My Father’a (Carmen La Griega/ İspanya) verildi. İzleyici, ulusal kategoride süresi 50 dakikanın üstünde olan Broken Sound’u (Fivos Kontogiannis) en iyi belgesel seçti.

Ulusal kategorideki süresi 50 dakikanın üstünde olan Iodine-Greece on the Ruins of Missolonghi (Orfeas Peretzis) İzleyici’nin seçimi oldu.

İzleyici, Platform ve From screen to Screen bölümünde çevrimiçi gösterilen +1 (Argyris Liapis/ Yunanistan) en iyi ulusal belgesel seçti.