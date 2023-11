Altın İskender Animal'ın

Yayınlanma: 14.11.2023 - 11:43

Güncelleme: 14.11.2023 - 12:44

ALTIN VE GÜMÜŞ İSKENDER ÖDÜLLERİ

64.Selanik Selanik Film Festivali’nin ilk ve ikinci filmlerini çeken yönetmenlerin yarıştığı Uluslararası Yarışma Bölümü’nün büyük ödülü Altın İskender’i (10 bin Euro) Sofia Exarchou’nun çektiği Animal aldı. Gümüş İskender (5 bin Euro) en iyi yönetmen ödülü The Feeling That The Time For Doing Something Has Passed’i (ABD) yöneten Joanna Arnow’a verildi.

EN İYİ KADIN OYUNCU ÖDÜLÜ:

En iyi kadın oyuncu ödülü Dimitra Vlagkopoulou (Animal) ile Joanna Arnow (The Feeling That The Time For Doing Something Has Passed) arasında paylaştırıldı.

EN İYİ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜ:

The Last Taxi Driver’daki (Stergios Paschos/Yunanistan) rolüyle Kostas Koroneos en iyi erkek oyuncu seçildi.

EN İYİ SENARYO ÖDÜLÜ:

The Lost Boys’un senaryosuyla Zena Graton en iyi senaryo ödülünü aldı.

MEET THE NEIGHBORS ÖDÜLLERİ:

Michel Demopoulos adına verilen Altın İskender ödülü (10 bin Euro) Marie Amachoukeli’nin yönettiği Ama Gloria’ya (Fransa) filmine verildi.

En iyi yönetmen Gümüş İskender ödülünü (5 bin Euro) Diego Llorente’nin Notes on a Summer’ı (İspanya) aldı.

En iyi kadın oyuncu Mouna Hawa (Inshallah a Boy/Amjad Al Rasheed-Ürdün-Fransa-Suudi Arabistan-Katar) seçildi.

En iyi erkek oyuncu ödülü Richard Langton (We Have Never Been Modern/Matei Chlupacek-Çek Cumhuriyeti-Slovakya) ile Soma Sandor (Without Air/ Katalin Moldovai-Macaristan) arasında paylaştırıldı.

FILM FORWARD ÖDÜLLERİ:

Altın İskender ödülü (8 bin Euro) Lois Patino’nun yönettiği Samsara (İspanya) filmine verildi.

Gümüş İskender ödülü (4 bin Euro) Raven Jackson’ın All Dirt Roads Taste Of Salt (ABD) ile Eduardo Williams’ın The Human Surge 3 (Arjantin-Portekiz-Brezilya-Hollanda-Tayvan-Hong Kong-Sri Lanka-Peru) arasında paylaştırıldı.

IMMERSIVE: ALL AROUND CINEMA ÖDÜLLERİ:

Altın İskender ödülünü (2 bin Euro) Marcio Sal’ın yönettiği Finally Me (Brezilya) aldı.

PODCAST ÖDÜLÜ:

Courtney Hope Therond’la Rhiannon Ciara Vaughan’ın ortaklaşa yönettiği Persistence Of Memory’ye (ABD) 2 bin Euro tutarında ödül verildi. Dafni Anesti’yle Danai Dragonea’nın gerçekleştirdiği By His Side As Long As It Last’a Özel Mansiyon verildi.

MERMAID ÖDÜLÜ:

Zacharias MEuroeidis’in The Summer With Carmen’i (Yunanistan) Mermaid ödülünü aldı.

SMART7 ÖDÜLÜ:

Smart7 ödülü Teimo Churro’nun India (Portekiz) filmine verildi.

İNSAN HAKLARI ÖDÜLÜ:

Christos Nikou’nun Fingernails (ABD-Yunanistan) filmi İnsan Hakları ödülünün sahibi oldu.

ALPHA BANK ACCESSIBILITY ÖDÜLÜ:

Üç bin Euro tutarındaki bu ödülü Claudia Roraius’un Touched filmindeki performansıyla Stavros Zafeiris aldı.

FIPRESCI (ULUSLARARASI FİLM ELEŞTİRMENLERİ FEDERASYONU) ÖDÜLÜ:

Fipresci jürisi uluslararası kategoride Naqqash Khalid’in In Camera (İngiltere) filmini, ulusal kategoride Eva Nathena’nın Murderess (Yunanistan) filmini en iyi film seçti.

YUNAN FİLM ELEŞTİRMENLERİ (PEKK) ÖDÜLÜ:

Yunanlı Film Eleştirmenleri jürisi, Stergios Paschos’un The Last Taxi Driver’ını en iyi film seçti.

ERT YUNAN TELEVİZYON KANALI ÖDÜLLERİ:

En iyi film ödülü (3 bin Euro) Murderess’a (Eva Nathena/ Yunanistan) verildi. Özgün müzik ödülü (2 bin Euro) John Konsolakis (Dolls of Dresden/ Alexis Tsafas/Yunanistan-Almanya) ile Nikos Veliotis-Dimitris Kariofillis (Embryo Larva Butterfly/ Kyros Papavassiliou/Güney Kıbrıs-Yunanistan) arasında paylaştırıldı.

YUNAN FİLM MERKEZİ ÖDÜLLERİ:

İlk filmi Murderess’le Eva Nathena Yunan Film Merkezi’nin ödülünü (5 bin Euro) kazandı.

Yunan Film Merkezi jürisi, Little Things That Went Wrong (Haris Vafeiadis/Yunanistan) filminin çevre tasarımını hazırlayan Petros Chaytiris’i ödüllendirdi (1500 Euro).

J.F.COSTOPOULOS VAKFI ÖDÜLÜ:

Yunan filmleri bölümünde yer alan Polydroso (Alexandros Voulgaris) en iyi film seçildi (3 bin Euro).

FINOS FILM ÖDÜLÜ:

Eva Nathena’nın Murderess’i en iyi film ödülünü (3 bin Euro) aldı.

WIFT (SİNEMA VE TV’DE ÇALIŞAN KADINLAR) ÖDÜLÜ:

Raven Jackson’ın All Dirt Roads Taste Of Salt’ı (ABD) en iyi film seçildi.

CREW UNITED ÖDÜLÜ:

Murderess (Eva Nathena/Yunanistan) en iyi film seçildi.

GENÇLİK JÜRİSİ ÖDÜLLERİ:

Selanik Aristotelous Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Gençlik jürisi en iyi film olarak The Summer With Carmen’i seçti. Özel Jüri ödülünü Nikolai Hamel’in The Rhapsodist’ine (Yunanistan) verdi.

FISCHER İZLEYİCİ ÖDÜLLERİ:

İzleyici, uluslararası yarışma bölümünde Ariane Louis-Seize’ın Humanist Vampire Seeking Consenting Suicidal Person’ı (Kanada) en iyi film seçti.

Michael Caccoyannis adına verilen ulusal film ödülünü The Summer With Carmen’e (Zacharias MEuroeidis/Yunanistan) verdi, Meet the Neighbors bölümünden Murderess’i en iyi film seçti.

Film Forward bölümünden Embryo Larva Butterfly en iyi izleyici ödülünü aldı. Open Horizons bölümünden izleyicinin seçimi Gentian Koçi’nin A Cup Of Coffee And New Shoes On (Arnavutluk-Portekiz-Yunanistan-Kosovo) oldu.

AGORA ÖDÜLLERİ:

Türkiye’den katılan Bağlar, Kökler, Tutkular adlı proje MuSou Müzik Grubu Ödülü’nü kazandı. Yönetmenliğini Sunay Terzioğlu’nun yapacağı bu proje MuSou’dan ses-müzik-post prodüksiyon desteği alacak.