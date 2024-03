Altın İskender My Stolen Planet’in

Yayınlanma: 19.03.2024 - 09:14

Güncelleme: 19.03.2024 - 10:27

Uluslararası Yarışma’da 12 bin Euro’luk büyük ödül Altın İskender’i Farahnaz Sharifi’nin Almanya-İran ortak yapımı My Stolen Planet aldı. Beş bin Euroluk Gümüş İskender özel jüri ödülünü seçici kurul Lidia Duda’nın Forest (Polonya-Çek Cumhuriyeti) belgeseline verdi. Jüri Elina Psykou’nun Stray Bodies’ine Özel Mansiyon Ödülü’nü verdi.

My Stolen Planet

Forest

Stray Bodies

NEWCOMERS YARIŞMA BÖLÜMÜ

Newcomers ödülleri belgesel festivalinin kurucusu Dimitri Eipides adına verildi. Altın İskender ‘Dimitri Eipides’ ödülü (10 bin Euro) Rogiers Kappers’in yönettiği Glass, My Unfulfilled Life (Hollanda) belgeselinin oldu. Gümüş İskender ödülü (4 bin Euro) Camilla Magid’in Fighting Demons With Dragons’nuna (Danimarka) verildi.

Glass, My Unfulfilled Life

Fighting Demons With Dragons

FİLM FORWARD YARIŞMA BÖLÜMÜ

Lola Arias’ın Reas’ı (Arjantin,Almanya, İsviçre) Altın İskender (6 bin Euro) ödülünü aldı. Jules Rosskam’ın Desire Lines’a (ABD) belgeseli Gümüş İskender ödülü (3 bin Euro) verildi. Jüri, FilIeropoulos’un Avant-dragisi belgeselini Özel Mansiyon’la ödüllendirdi.

Reas

Desire Lines

Avant-dragisi

IMMERSIVE: ALL AROUND CINEMA ÖDÜLÜ

Immersive Altın İskender ödülü Marion Burger ile Ilan J. Cohen’in ortaklaşa yönettiği Emperor’un oldu. Volodomyr Kolbasa ile Ondrej Moravec’in yönettikleri Fresh Memories: The Look Özel Mansiyon aldı.

Emperor

Fresh Memories: The Look

PODCAST ÖDÜLLERİ

İki bin Euro tutarındaki en iyi podcast ödülü Maya Filippopoulou ile Effrosyni Kyriazi’nin ortaklaşa yönettiği Faethon Never Existed’e verildi.Natassa Blatsiou Listen to the River belgeseliyle Özel Mansiyon aldı.

Bu yıl ilk kez festival Louis Lumiere Okulu ile Yunanistan Fransız Enstitüsü’nün işbirliğiyle eğitim bursu verildi. Bu bursu Sounds and Whispers, Human Roots adlı çalışmasıyla Konstantina Stavropoulou aldı.Charis Pagonidou, Amorgos:Where I Belong projesiyle Özel Mansiyon, Podcast Geliştirme Ödülü’nü The End İle Nadia Mehdi aldı.

MERMAID ÖDÜLÜ

Mermaid Ödülünü Reas (Arjantin, Almanya, İsviçre) belgeseli ile Lola Arias aldı.Tzeli Hadjidimitriou’nun Lesvia’sına Özel Mansiyon verildi.

Reas

Lesvia

ALPHA BANK ÖDÜLÜ

Alpha Bank 3 bin Euroluk ödülü Loxy belgeselinin başrol oyuncusu Loxandra ile yönetmenleri Dimitris Zahos ile Thanasis Kafetzis arasında paylaştırdı.

YUNAN TELEVİZYON ŞİRKETLERİ ÖDÜLÜ

Jüri, Vania Turner’ın Tack (Yunanistan) belgeselini en iyi belgesel seçti.

Tack

YUNAN SİNEMA MERKEZİ ÖDÜLLERİ

Spyros Mantzavinos ile Kostas Antarachas’ın ortaklaşa yönettiği Panellionion ve Tzeli Hadjidimitrou’nun Lesvia belgeseli 3 bin Euroluk ödülü aralarında paylaştılar.

Panellinion

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ ÖDÜLÜ

Maciek Hamela’nın çektiği In the Rearview (Polonya, Fransa, Ukrayna) en iyi belgesel seçildi. Stray Bodies (Elina Psykou/Yunanistan) Özel Mansiyon aldı.

In the Rearview

ULUSLARARASI FİLM ELEŞTİRMENLERİ ÖDÜLLERİ

Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu Fipresci My Stolen Planet’i (Farahnaz Sharifi/Almanya-İran) en iyi uluslarası belgesel, Tack’ı (Vania Turner) en iyi ulusal belgesel seçildi.

SİNEMA VE TV’DE ÇALIŞAN KADINLAR ÖDÜLÜ

Sinema-TV’de Çalışan Kadınlar jürisi Maciek Hamela’nın In the Rearview’ini en iyi belgesel seçti. Stray Bodies’e (Elina Psykou/Yunanistan) Özel Mansiyon ödülü verdi.

YUNAN SİNEMA ELEŞTİRMENLERİ BİRLİĞİ ÖDÜLÜ

Spyros Mantzavinos ile Kostas Antarachas’ın birlikte yönettiği Panellinion’u en iyi belgesel seçti.

DOĞAL YAŞAMI KORUMA ÖDÜLÜ

Anirban Dutta ile Anupama Srinivasan birlikte yönettiği Nocturnes (Hindistan-ABD) en iyi belgesel seçildi.

Nocturnes

GENÇLİK JÜRİSİ ÖDÜLLERİ

Aristotelous Üniversitesi Film Okulu öğrencilerinden oluşan gençlik jürisi Tack’ı en iyi ulusal belgesel seçti. Panellinion’a Jüri Özel Ödülü verdi.

FISCHER İZLEYİCİ ÖDÜLLERİ

Ünlü belgeselci Peter Wintonick adına verilen süresi 50 dakikayı geçen Uluslarası İzleyici Ödülü’nü Soundtrack to a Coup d’Etat (Johan Grimonprez), süresi 50 dakikanın altında Uluslarası İzleyici Ödülü’nü Last Song from Kabul (Kevin MacDonald, Ruhi Hamid) aldı.

Soundtrack to a Coup d‘Etat

Last Song from Kabul

Ulusal belgesel kategorisinde süresi 50 dakikayı geçen belgesel ödülünü Unclaimed (Marianna Economou), 50 dakikanın altındaki belgesel ödülünü Farewell: and suddenly memory began to remember (Ada Pitsou) aldı.

Unclaimed

Farewell:And suddenly memory began to remember