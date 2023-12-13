Amerikalı yazar Dennis Lehane'nin kitabı raflarda: 'Ayrılan Yollar'

Yayınlanma: 13.12.2023 - 15:43

Güncelleme: 13.12.2023 - 15:43

PEN/Winship Ödülü'nde finalist olan, Anthony Ödülü ile Barry En İyi Roman Ödülü'nü, Massachusetts Kurmaca Kitap Ödülü ve Fransa'nın Prix Mystere de la Critique Ödülü’nü kazanan Dennis Lehane'in romanı ‘Ayrılan Yollar’, kitapseverle buluştu.

Ünlü Amerikalı yazar ve senarist Lehane'in kaleminden çıkma ve Saga Kitap etiketli roman, konusuyla dikkat çekiyor.

KİTABIN KONUSU

1974 yazı, Boston'u sıcak bir dalgayla sararken, kahramanımız Mary Pat Fennessy, faturalarını ödeme mücadelesi veriyordu. "Southie" adı verilen İrlanda Amerikan mahallesinde yaşayan Mary Pat, geleneklere bağlı bir topluluğun parçasıydı.

Bir gece, kızı Jules geç saatlere kadar eve dönmedi, gizemli bir ölüm olayı mahalleyi sarstı. Bu iki olay, ilk bakışta bağlantılı gibi görünmüyordu ama Mary Pat'in kayıp kızını bulma çabasını tetikledi.

Kentteki ırk ayrımının şiddetle patladığı bu dönemde geçen "Ayrılan Yollar" yalnızca bir gerilim romanı değil, aynı zamanda suç ve güç ilişkilerinin vahşi bir portresi ve Amerikan ırkçılığının karanlık yüzünün cesurca tasviri olarak öne çıkıyor.

Bu kitabı okuduğunuzda sınırları zorlayan insanların neler yapabileceğini de göreceksiniz.

Saga Kitap tarafından basılan bu sarsıcı roman için Stephen King, “Ayrılan Yollar düşündürücü, ilgi çekici, öfkelendirici ve elinizden bırakamayacağız bir eğlence” diyor. Dünyanın önde gelen gazetelerinin değerlendirmeleri de çarpıcı…

"Cesur... Okuyucuları, Mary Pat'in kısmi sırdaşı haline gelen Vietnamlı bir veteriner ve kurtarılmış eroin kullanıcısı Coyne'un aklına getiriyor. Onun kişisel kurtuluş arayışı, dilerseniz, onun kedere dayalı soyunun hoş bir dengesidir. " — Wall Street Journal

"Ustaca... Eğer Lehane'in sosyolojik kesinliği Küçük Mercies'e polisiye romanlarda ender rastlanan bir ağırlık veriyorsa, 'savaş için yaratılmış bir anne' olan Mary Pat Fennessy de etkiyi artırıyor. O, Fury'nin 20. yüzyıldan kalma bir versiyonu. Yunan mitolojisinden bir eser ve onun mafyaya karşı tek kadınla yaptığı savaş, izlenmesi korkunç bir şey." —Washington Post

"Bu kitabın merkezinde ırkçılığa dair ustaca yapılmış bir psikolojik çalışma yer alıyor. Lehane birinci sınıf bir diyalog, sürükleyici bir gizem ve Amerika'nın 21. yüzyıldaki etnik bölünmesinin habercisi olan tarihi bir anı çağrıştırıyor." - Sunday Times