'Ankara için El Ele' sergisi açıldı
Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği (AFSAD), Engelsiz Fotoğraf Derneği (ENFOD) ve Fotoğraf Sanatı Kurumu (FSK) , "Ankara için El Ele" sergisini açtı.
AFSAD, ENFOD ve FSK, Ankara’nın başkent oluşunun ve Cumhuriyetin 100. yılında, Ankara için çabalarının bir göstergesi olarak Başkent'in görsel tarihinden derlenen fotoğraflardan oluşan "Ankara için El Ele" sergisini açtılar. Sevda-Cenap And Müzik Vakfı ve Mamak Belediyesi’nin de destekleri ile oluşturulan sergi, 16 Ekim Pazartesi akşamı tarihi konservatuvar Musiki Muallim Mektebi’nde her üç derneğin amatör ve profesyonel fotoğraf sanatçıları ve alanın sevdalılarının yoğun ilgi gösterdiği bir katılım ile açıldı. Başkentin görsel tarihinden kesitler sergisini Ankaralı sanatseverler 23 Ekim’e kadar gezebilecekler.
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