Ankara'nın kukla festivali başlıyor

Yayınlanma: 14.10.2023 - 19:23

Güncelleme: 14.10.2023 - 19:23

Kuklalar, kuklacılar ve Ankaralı sanatseverler Ankara’da buluşuyor. Bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Ankara Kukla Festivali 8 ülkenin kukla sanatçılarını bir araya getiriyor. Çocuk, genç ve yetişkin her yaştan izleyicinin buluşma noktası olan kukla oyunlarında özellikle yetişkinler için olan oyunlar da programda yer alıyor. "Kukla tiyatrosu yalnızca çocuklar için değildir" sloganıyla yola çıkan festival yöneticileri, yetişkin kukla oyunlarını festival süresince her akşam izleyicilerin beğenisine sunacak. Bu yılki festival açılış oyunu olan ‘Orakçılar’ Bulgaristan’ın Varna Devlet Kukla Tiyatrosu tarafından sergilenecek. Açılışı takip eden günlerde de Almanya, Gürcistan ve İspanya’dan konuk olan kukla tiyatroları aile ve yetişkinlerle buluşacak. Rusya, Güney Afrika, İran ve Türkiye’den de çocuklar için oyunlar sergilenecek. Tiyatro Tempo, Aralık Sahne salonları ve Kent Park AVM’de çocuk ve gençlere yönelik oyunlar sergilenirken okul sahnelerinde de festival gösterimleri gerçekleştirilecek. Festival boyunca 12 farklı oyun çocuk ve gençler için sergilenirken 4 farklı oyun da yetişkinler için sergileniyor olacak.

'Dünyadan ilginç örnekler'

Festival boyunca seminer, söyleşi ve atölyeler Ankaralı sanatseverlerle paylaşılacak. Dr. Nedim Yıldız Tiyatro ve Müzik, Bulgaristan’dan Katerina Ilkova ‘Kukla Tiyatrosunda Ses Kullanımı ve Haluk Yüce ‘Kukla Oynatımında Temel İlkeler’ başlıklı seminer, söyleşi ve atölyeler gerçekleştirecekler. Festival Direktörü Marina Yüce festivalle ilgili çok heyecanlı olduklarını belirterek "Dünyadan güzel ve ilginç örnekler getirmeye devam ediyoruz. Bunlardan bir tanesi de bu festivalimizde yer alan yetişkinlere sunduğumuz ‘Çirkin Ördek Yavrusu’ masalı. Çok farklı bir yaklaşım, sahne ve kukla tasarımıyla aslında çocuklara değil yetişkinlere çok şey söyleyen bir oyun haline gelmiş" dedi.