Antalya’da bu ay 12 temsil var

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 07:11

Opera, bale, müzikal, çocuk oyunu ve konser olmak üzere toplam 12 temsil ile izleyici karşısına çıkacak olan Antalya DOB’da provalar sürüyor. Donizetti’nin en sık icra edilen eserlerinden biri olan “Aşk İksiri” operasının prömiyeri 4 Şubat Cumartesi saat 20.00’de sanatseverler ile buluşacak. Haldun Özörten’in sahneye koyduğu eserde Antalya DOB orkestrasını şef Lorenzo Castriota Skanderbeg yönetecek. “Aşk İksiri” operası 7 Şubat Salı akşamı tekrar sahnelenecek.

Antalya DOB’da bu ay “Sihirli Dünya” çocuk oyununu 9 Şubat Perşembe, 16 Şubat Perşembe ve 18 Şubat Cumartesi günleri saat 11.00’de son kez sahneleyecek. Öte yandan, “La Boheme” operası, “Şehrazat” balesi, “Kanlı Nigar” müzikali gibi etkinlikler de bu ay yapılacak. Detaylı program ve biletler için: www.biletinial.com