Arif Hikmet’in Objektifinden Mimarlık Tarihimiz

Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün 2008 yılından bu yana sürdürdüğü Arka Oda Toplantıları söyleşi serisi, 19 Haziran 2025-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında ziyarete açık olan “Maceraperest Bir Mimarın Fotoğrafhanesi Arif Hikmet Koyunoğlu 1893–1982” sergisi bağlamında düzenlenen “Göz Terbiyesi: Arif Hikmet’in Objektifinden Mimarlık Pratiğine” başlığıyla İstanbul Araştırmaları Enstitüsü sergi salonunda 18 Aralık Perşembe, saat 18.30’da herkese açık ve ücretsiz olarak düzenlenecek ve enstitünün You Tube kanalından da yayınlanacaktır.

BİR MİMARIN GÖZ TERBİYESİ

Ankara, Türk Ocağı gibi önemli yapıların mimarı ve fotoğraf tutkunu Arif Hikmet Koyunoğlu (1893–1982), erken Cumhuriyet döneminde hem mimarlık pratiği hem de fotoğraf aracılığıyla mimarlık mirasının belgelenmesi açısından özgün bir konuma sahip. Ankara, İstanbul, Bursa, Nevşehir ve Kırşehir başta olmak üzere birçok farklı kentte çektiği fotoğraflardan oluşan arşivi, Osmanlı mimarisinin belgelenmesi açısından bugün benzersiz bir kaynak niteliği taşırken; tasarladığı kamu yapıları, tarihsel formlarla kurduğu özgün ilişkiyi ortaya koyuyor.

Etkinlikte, Koyunoğlu’nun fotoğraflarından hareketle onun Osmanlı mimarisine bakışını, seçtiği yapıları ve belgeleme pratiğinin mimarlık formasyonuyla ilişkisini Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Bilim Kurulu Başkanı M. Baha Tanman ele alacak. İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nden akademisyen ve “II. Meşrutiyet’in Saray Mimarı M. Vedad [Tek] Bey” (İAE Yay. / 2024) kitabının yazarı Müjde Dila Gümüş ise Koyunoğlu’nun mimari projelerine odaklanarak, Birinci Ulusal Mimarlık Akımı’yla kurduğu ilişkiyi ve bu akımın kalıplarına tam olarak uymayan özgün yaklaşımını tartışacak.