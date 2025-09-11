Artweeks Istanbul bu yıl iki farklı mekanda olacak

Türkiye çağdaş sanat buluşmalarından Artweeks Istanbul, XII. Edisyonu ile 15–26 Ekim tarihleri arasında sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.



2018 yılında kâr amacı gütmeyen bir kültür-sanat platformu olarak yaşama geçirilen Artweeks Istanbul, geleneksel fuar anlayışına kapsayıcı ve erişilebilir bir alternatif sunma amacı taşıyor. Bugüne dek yüz binlerce sanatseveri, yüzlerce sanatçı ve galeriyle ücretsiz olarak buluşturan platform, bu yıl ilk kez Akaretler Sıraevler ve The Ritz-Carlton Residences İstanbul B Blok'ta eş zamanlı olarak düzenlenecek.





Bülent Eczacıbaşı (Altı Fotoğraf), Cem Güventürk (FloreLuctus) gibi isimlerin özel sergilerine de ev sahipliği yapacak buluşma, UBS ana sponsorluğu ve Bilgili Holding kurucu sponsorluğunda gerçekleşiyor.

Zenginleştirilmiş sanat deneyimi

Artweeks Istanbul, bu yılki çift mekânlı yapısıyla daha katmanlı bir sanat deneyimi sunuyor. Etkinlik programında bu yıl; sanat üzerine farklı disiplinlerle gerçekleştirilecek ArtTalks panelleri, Bang & Olufsen iş birliğiyle müzikle zenginleşen özel buluşmalar ve etkinlikler de yer alacak.