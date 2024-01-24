“Atatürk ve Cumhuriyet Gemileri Sergisi” açıldı

Yayınlanma: 24.01.2024 - 14:19

Güncelleme: 24.01.2024 - 14:19

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZDENİZ A.Ş.’nin organize ettiği Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün denizlerde bağımsızlığa ve denizciliğe verdiği önemi anlatan “100 Yıllık Deniz Yolculuğu: Atatürk ve Cumhuriyet Gemileri Fotoğraf Sergisi İzmirlilerle buluştu. Konak İskelesi’ne demirli Bergama Vapuru’nda düzenlenen serginin açılışına İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Aydın, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, İZDENİZ Genel Müdürü Ümit Yılmaz, deniz tarihçisi Ali Bozoğlu ve İzmirli sanatseverler katıldı.

AYDIN: SEVGİLİ UĞUR MUMCU HALKIN SENİ UNUTMADI, UNUTMAYACAK

Serginin açılış töreninde araştırmacı gazeteci-yazar Uğur Mumcu ölümünün 31. yıl dönümünde saygıyla anıldı. Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Aydın, “Bu vapurda olmak çok güzel çünkü arkamızda Uğur Mumcu ismini taşıyan vapur var. Uğur Mumcu tüm faili meçhul cinayetlerde olduğu gibi alçakça ve canice katledilmiştir. Uğur Mumcu sadece gerçekleri yazdığı için katledildi. O hepimizin doğruyu öğrenme hakkını savunduğu için katledilmiştir. O hepimiz için çalıştı ve ömrünü hepimiz için verdi. “Bir insan ömrünü neye vermeli” sözünü en iyi şekilde ifade etmiştir. Sevgili Uğur Mumcu; halkın seni unutmadı. Unutmayacak. Senin savunduğun değerleri, Cumhuriyet değerlerini savunmaya devam edecek. Seni hatıralarımızda, hafızamızda her zaman yaşatacağız” dedi.

“TUNÇ BAŞKAN ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE DE KENT HAFIZASI İÇİN ÇALIŞACAK”

71 yıllık Bergama Vapuru’nun şehrin hafızasında çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Başkan Vekili Aydın, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’in kent olarak kimliğinin hayatta kalabilmesi ve gelişebilmesi için kent hafızasının bütün topluma mal edilebilmesi için çalışmalarını sürdürecek. Bu sergi de bunun bir parçası. Bir şehri büyük şehir yapan nüfus kalabalığı değildir. Kimliğidir, ürettiği kültürdür, değer yargılarıdır. Bu şehirden farklı herhangi bir şehre gidin, ‘İzmir’den geldim’ diye söyleyin insanların yüzündeki tebessümü görün. Bu kentin kimliğinden kaynaklıdır. Bu şehir bir liman şehridir. İzmir deniz ile iç içe yaşamaya devam edecek. Kültürel faaliyetlerin gençlerle buluşturulması bu kültürün gelecek kuşaklara aktarılması için çok önemli. Tunç Başkan önümüzdeki dönemde de bu çalışmalara destek vermeye devam edecek” diye konuştu.

“İZMİR’DE BİR DENİZ MÜZESİ HAYATA GEÇİRİLMELİ”

Bu sergi ile bir tarih yolculuğuna çıkmanın heyecanını yaşadıklarını dile getiren İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, “Türk halkı eski gemilere ve denizcilik tarihine son dönemde oldukça ilgi gösteriyor. Denizciliğe ilgi tesadüf veya geçmişe olan ilgiyle oluşmuyor. Ülkemiz tersaneleri gemi inşa kabiliyetlerini sürekli geliştiriyor. Herkes yüzünü daha fazla denize dönüyor. Denizci millet denizci ülke hedefine daha fazla yol almamız gerektiğini biliyoruz. Daha fazla sergiye ve daha fazla araştırmaya ihtiyacımız var. En büyük hayalimiz ise İzmir’de bir deniz müzesinin hayata geçirilmesi olacaktır” ifadelerini kullandı.

SERGİDE YOLCU VE DONANMA GEMİLERİ YER ALIYOR

Konuşmasına Uğur Mumcu’yu anarak başlayan deniz tarihçisi Ali Bozoğlu ise, “Yolcu ve donanma gemilerinin fotoğraflarını içeren bu sergi Atatürk’ün Türk denizciliğine hizmetlerini aktarmakta önemli rol oynayacak. Lozan Antlaşması’nın ilgili maddesine göre Kabotaj hakkına sahip olan Türkiye’de 1. Dünya Savaşı sırasında devlet ve armatörlere ait elliye yakın gemi batırılmış, savaş nedeniyle eldeki mevcut gemiler de yeterli bakım ve onarım görmedikleri içinde çalışamaz hale gelmiş, Kabotaj uygulamasına geçiş 2 yıl ertelenmişti. Cumhuriyetin ilanıyla elde bulunan gemiler hızla bakım ve onarımdan geçirildi bunlara ilave 1924 yılında Marmara, Kocaeli, Miralay Nazım Bey, Çanakkale, Anafarta, Mersin, Antalya ve Büyükada vapurları, 1926 yılında ise Karadeniz, Ankara (Çorum), Ege, İnebolu, İzmir, Bandırma (Ülgen) Konya ve Sinop gemileri satın alındı. 1 Temmuz 1926 tarihinden itibaren yürürlüğe giren kanunla; akarsularda, göllerde, Marmara Denizi ile boğazlarda, bütün kara sularında ve bunlar içinde kalan körfez, liman, koy ve benzeri yerlerde, makine, yelken ve kürekle hareket eden araçları bulundurma; bunlarla mal ve yolcu taşıma hakkı Türk yurttaşlarına verildi. Ayrıca; dalgıçlık, kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık, tayfalık ve benzeri mesleklerin Türk yurttaşlarınca yerine getirilebileceği belirtildi. Yabancı gemilerin yalnız Türk limanlarıyla yabancı ülkelerin limanları arasında insan ve yük taşıyabileceği kabul edildi” şeklinde konuştu.

SERGİ 24 MART’A KADAR GEZİLEBİLECEK

Deniz tarihçisi Ali Bozoğlu’nun arşivinden alınan fotoğraf ve künye bilgilerinden oluşan sergi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Denizlere hâkim olanlar, dünyaya hâkim olur” sözleri ışığında hazırlandı. Sergide; Atatürk’ün yaşamı boyunca bindiği vapur, yat ve gemilerin yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Donanması için inşa ettirdiği savaş gemileri, denizaltı ve hücumbotlar ile deniz ulaşımını geliştirmek için yaptırdığı yolcu ve yük gemilerinin fotoğrafları yer alıyor.

Konak İskelesi’nde bağlı tarihi Bergama Vapuru’nda açılan sergi, 24 Mart’a kadar, hafta sonları dahil her gün 11.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.