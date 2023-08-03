Ayvalık Uluslararası Film Festivali'ne sayılı günler

Yayınlanma: 03.08.2023 - 13:02

Güncelleme: 03.08.2023 - 13:02

Seyir Derneği tarafından 14-19 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nin programı netleşiyor. Bu yılın merakla beklenen yerli ve yabancı yapımları izleyiciyle buluşacağı festivalde film gösterimleri sonrası gerçekleşecek söyleşiler ve güncel konulara dair panellerle yurttaşlar sinema dolu günler yaşayacak. Genç Sinema programı kapsamında Türkiye’nin farklı üniversitelerinden öğrenciler sinema profesyonelleriyle buluşacak. Festivalde çalışma deneyimi kazanırken çocuklar içinse 17 Eylül Pazar günü tüm güne yayılan etkinliklerle dolu bir “Çocuk Günü” düzenlenecek.

Direktörlüğünü Azize Tan’ın, program danışmanlığını Fatih Özgüven’in üstlendiği Ayvalık Uluslararası Film Festivali, Ayvalık Belediyesi, Avrupa Birliği projesi CultureCivic: Kültür Sanat Destek Programı, Kürşat Ayvalık, Bilginer-Melin Ayvalık Sanat Kültür Eğitim Vakfı, Hollanda Konsolosluğu, Paribu, OGM Pictures, Mey|Diageo, Ayvalık Ticaret Odası, Ayvalıkzade, Çöp(m)adam, Fransız Kültür Merkezi’nin katkılarıyla gerçekleşecek. Festival, Ayvalık’ta yaşayan sanatçı Tunca’nın Bedbahtlıklar ve Yeni Hazlar adlı kişisel sergisine ait bir eserinden ilhamla görsel tasarımını Erdem Yılmaz’ın hazırladığı afişle seyirciyle buluşacak.

GENÇ SİNEMACILARA ÖDÜL

Ayvalık Uluslararası Film Festivali, 150 senelik bir mirası devralmış olmanın bilinciyle hareket eden geçen yıl ilk kez verdiği “Yeni Bir …” Ödülü’nü bu yıl da vermeye devam edecek. Festivalin, genç sinemacıların yetişmesi ve teşvik edilmesi konusundaki amacını da yerine getiren 50 bin TL’lik ödül, kategori ayrımı olmaksızın, o yıl içinde sinema alanında gösterdiği başarıyla dikkatleri çeken yeni bir yönetmen, oyuncu, senarist, kurgucu, ses tasarımcısı vb. gibi, teşvik edilmesi gerektiği düşünülen bir sinemacıya verilecek. Ödülün seçici kurulunda ise bu yıl, yönetmen, senarist, yazar, yapımcı ve ressam Tayfun Pirselimoğlu, yapımcı Dilde Mahalli, kurgucu ve yönetmen Eytan İpeker, sinema yazarı-film programcısı Nil Kural ve oyuncu Selen Uçer olacak.

GODARD ANISINA NEFRET (LE MÉPRİS) GÖSTERİLECEK

Ayvalık Uluslararası Film Festivali, geçtiğimiz yıl arkasında büyük bir sinema hazinesi bırakarak 91 yaşında aramızdan ayrılan usta sinemacı Jean Luc Godard anısına Fransız Kültür Merkezi ve Sinematek/Sinemaevi iş birliği ile Nefret / Le Mépris filmini izleyiciyle buluşturacak. Nefret / Le Mépris, Godard’ın İtalyan yazar Alberto Moravia’nın romanından uyarladığı, başrollerinde Brigitte Bardot, Michel Piccoli, Amerikalı oyuncu Jack Palance ve Alman yönetmen Fritz Lang olan, en önemli filmlerinden biri. Godard filmde para ve sanat paralelinde aşk ve aşkın bitişi temalarını ele alıyor.