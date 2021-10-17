Bağımsız sanatın festivali

17 Ekim 2021 Pazar, 02:00

Müze Gazhane, açıldığı günden bu yana kısa sürede sanatseverlerin vazgeçilmezi oldu. Ev sahipliği yaptığı her etkinlik büyük ilgi gördü. Belli ki bir açığı daha kapatmış. Bu hafta sonu ise Gazhane’de İstanbul Comics and Art Festival (İCAF) düzenleniyor. Salgın öncesinde birkaç senedir düzenlenen festival önce Kadıköy’de daha sonra Beşiktaş’ta yapılmıştı. Bu yıl da “Ötekiler” teması ile çizgi roman, karikatür, illüstrasyon, animasyon, fanzin ve sokak sanatı atölyesi, sergi, söyleşi programlarıyla ücretsiz olarak ziyaretçilerini karşılıyor. Festival dün başladı, bugün son günü. Bugünkü programa ve içeriğe İCAF’ın Instagram hesabı olan @istcaf’tan ulaşılabilir.

FANZİNLER BURADA...

İCAF’ın en önemli işlevlerinden birisi bağımsız sanatçılara da alan açması. Bu sanatçılardan birisi, belki de fanzin dendiğinde Türkiye’de akla ilk gelen isimlerden birisi olan Deniz Beşer. “Heyt Be” isimli fanzini 2010 yılından bu yana çıkaran Beşer, daha sonrasında 2016 yılında Türkiye’nin belki de ilk fanzin festivalini düzenlemişti. Beşer’in fanzininde yurtdışından sanatçılar da yer alıyor hatta artık 2 yıldır Avusturya’nın başkenti Viyana’da da fanzin festivali organize ediyor. İCAF’ta konuştuğumuz Beşer, Müze Gazhane’nin kapsamlı bir alan sunduğundan bahsederken, “Pandemi sonrası yayıncılar, sanatçılar bu tür etkinliklere hasret kalmışlardı” diyor. Beşer, fanzinini de anlattı: “Bir sanat fanzini olarak başladı. 2016’dan beri Türkçe/İngilizce olarak devam ediyoruz. Tüm dünyaya dağıtımını yapmaya çalışıyorum. İtalya, Avusturya, Portekiz, Kanada gibi ülkelere gönderiyorum.”

Yurtdışındaki festivallere katılan bir insan olarak orada işlerin daha profesyonel yürütüldüğünü belirtiyor Beşer. Avusturya’da düzenlediği fanzin festivaline başbakanlık dahil, belediye ve güzel sanatlar akademisinin de maddi destek verdiğini söylüyor. Zaten bu tür festivallere Türkiye’nin güzel sanatlar fakültelerinin neden destek vermediğini anlaması güç.

TOPLU: SANSÜRSÜZLÜK ÜRETİMİ ZENGİNLEŞTİRİYOR



İCAF’ta standı yer alan bir diğer sanatçı da Metin Toplu. Görsel tasarımcı Toplu, Sünnet Fanzin isimli dergisinde kolajlara, denemelere ve aforizmalara yer veriyor. Standında, yaptığı kolajların büyük baskıları da satın alınabiliyor. Toplu da salgının verdiği aradan sonra İCAF’ın ilaç gibi geldiğini dile getiriyor. Bu tür, bağımsız sanatçıların yer aldığı festivallere kamu kurumlarının desteğinin çok önemli olduğunu vurgulayan Toplu, Sünnet Fanzin’de erkek egemenliğini ve eril toplumu eleştirdiğini belirtiyor. Toplu, 10 yıldır fanzininde sansüre yer olmadığını, fanzinin bu özelliğinin üretimleri zenginleştirdiğini ifade ediyor.

