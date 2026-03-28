Bakırköy Belediye Tiyatroları 35 yaşında: 'Eşeğin Gölgesi' ücretsiz sahnelendi

Bakırköy Belediye Tiyatroları (BBT), 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nü muhteşem bir organizasyonla kutladı. Usta yazar Aziz Nesin’in toplumsal yergiyi mizahla harmanladığı ölümsüz eseri "Eşeğin Gölgesi", Bakırköylü sanatseverler için ücretsiz olarak perde açtı. Salonun hınca hınç dolduğu gecede, oyun sonunda sahne adeta bir çiçek bahçesine döndü.

35. YILA ÖZEL PASTA KESİLDİ

Kutlamalara Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu ve BBT Genel Sanat Yönetmeni Ragıp Savaş da katıldı. Gösterimin ardından Bakırköy Belediye Tiyatroları’nın kuruluşunun 35. yılı onuruna sahnede pasta kesildi. İzleyicilerin yoğun alkışları eşliğinde kutlanan yıl dönümünde, tiyatronun kent kültüründeki birleştirici gücü vurgulandı.

BAŞKAN OVALIOĞLU: "KÜLTÜRÜN MERKEZİ BAKIRKÖY"

Oyun sonrası sahnede konuşma yapan Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, sanatın iyileştirici gücüne dikkat çekti. Ovalıoğlu, "Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun. Bakırköy Belediye Tiyatroları yepyeni oyunlarıyla şahane bir sezona başladı. Bu zor günlerde sanata sığınıyoruz. Sanata ve sanatçıya değer veriyoruz. Kültürün merkezi olan Bakırköy’e herkesi davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.





RAGIP SAVAŞ: "BU DAHA BAŞLANGIÇ"

BBT Genel Sanat Yönetmeni Ragıp Savaş ise tiyatroda yeni bir dönemin başladığını müjdeledi. Savaş, "Bizim için rüzgarın yönü değişti. Sanatı anlayan ve sanatçıya saygı duyan bir belediye başkanıyla çalışmak bizi çok mutlu ediyor. Bu daha başlangıç; sahnelerimizi çoğaltarak Bakırköy Belediye Tiyatroları’nı çok farklı yerlere taşımayı hedefliyoruz" dedi.

TOPLUMSAL YERGİ VE MİZAH BİR ARADA

Sahnelendiği ilk günden bu yana büyük ilgi gören "Eşeğin Gölgesi", bir eşeğin gölgesi üzerinden mülkiyet, hukuk ve sınıfsal çatışmaları tartışmaya açıyor. Bakırköy’de sahnelenen yorumuyla izleyiciyi hem güldüren hem de düşündüren oyun, sezon boyunca sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.