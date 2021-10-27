Bakırköy Belediye Tiyatroları'nın perdeleri grev nedeniyle kapandı

27 Ekim 2021 Çarşamba, 04:00

Bakırköy denildiğinde akla ilk sanat gelir. Çok sanatçı yetişmiş bu semtte. Saymaya kalksak sayfada yer kalmaz. Doğduğum ve büyüdüğüm bu semt benim için tiyatro demek. Seksenli yılların sonlarında yaz akşamları yürüyüşe çıktığımızda, karşılaştığım Yeşilçam oyuncuları, tiyatro sanatçılarını hiç unutamam. Sonra ne mutlu bana ki bir çoğu ile tanışma fırsatım oldu, röportajlar yaptım. Bakırköy, İstanbul’un aydınlık semtlerinden. Herkes birbirini tanır, selamlaşır. Akşam hangi oyun var tiyatroda diye sorar. Sorardı. Yazının başında dediğim gibi benim için Bakırköy tiyatro demek. Bakırköy’ü sanat semti yapan da Bakırköy Belediye Tiyatroları’dır. Unutulmamalıdir ki yaklaşık 50 yıl aradan sonra kurulan ülkemizin üçüncü ödenekli ilçe tiyatrosu olan Bakırköy Belediye Tiyatroları, kamu tiyatrosu olması sıfatıyla, tiyatrolar için çok önemli bir başlangıçtır.

Kimler geldi kimler geçti bu tiyatrodan. Zeliha Berksoy’dan, Müşfik Kenter’e uzanan uzun ışıklı bir yol Bakırköy Belediye Tiyatroları. Son yıllarda sancılı, acılı günler geçirdi ve geçirmeye de devam ediyor.

Tiyatroda seçim kavgaları ile başlayan ve bu paylaşılamayan tarihi tiyatro pandemi ile perdelerini iki yıl kapattı. Tam perdeler açıldı diye sevinirken bugün de grev ile kapandı perdeler.

Büyük bir üzüntü ile takip ettiğim bu olaylar karşısında, ne yazmalı bilmiyorum ama şunu mutlaka söylemek gerekli sanırım. Dokunmayın tiyatromuza.

Bu arada şunu da belirtmek gerekir, tüm Bakırköy Belediyesi’nde kadroda olmayan sözleşmeli çalışan işçiler greve girdi.

Grev vesilesiyle, tiyatroda kadrolu, sözleşmeli çalışan teknik ekip ve bazı oyuncularla konuştum. Sözleşmeli çalışan oyuncular üzgün ve sinirli tabii ki, teknik ekip de öyle. Ülkemin tüm işçileri gibi... Herkes yaşamak istiyor, insanca, insani şartlarla çalışmak ve yaşamak.

Tiyatrodan konuştuğum kişilerin isimlerini veremiyorum, nedeni malum işsiz kalma korkusu.

Sözleşmeli personel kadroya alınmadıkları için doğal olarak şikâyetçi çünkü uzun yıllar çalışmalarına rağmen, kadrolu çalışan oyuncunun birçok hakkına sahip olamıyor. Oysa aynı işe emek veriyor. Tabii şunu da söylemek lazım. İki yıldır perde açmayan tiyatrodaki tüm çalışanlar bu süreçte maaşlarını aldı.

Greve neden çıkıldı Belediye-İş sendikasında örgütlü Bakırköy Belediyesi işçileri, belediye yönetiminin “sıfır zam” dayatması karşısında greve başladı.

Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda yeterli kadrolu oyuncu yok. Sahnelenen neredeyse tüm oyunlarda sözleşmeye tabi oyuncular da yer alıyor. Sadece oyuncu ile de bitmiyor tabii ki. Ses, ışık, kostüm ve dekor tasarımcıları da var. Yani tiyatronun sözleşmeli personeli greve çıkınca perde kapandı.

Perde kapanmasın...