Banksy’nin Glasgow sergisine rekor ziyaretçi

Yayınlanma: 03.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 03.09.2023 - 03:00

Sanatçının 25 yıllık kariyerinde en geniş kapsamlı retrospektif sergisi, 10’uncu haftasına girerken toplam 180 bin ziyaretçiyi ağırladı. Glasgow Modern Sanat Galerisi’nin yöneticisi Gareth James, 14 yıl sonra düzenlenen Banksy sergisine ilginin büyük olduğunu söyledi.

Banksy’nin isteği üzerine, sergi mekânında fotoğraf çekimi yasaklandı. Buna rağmen ziyaretçi akını hız kesmeden devam etti. Sanatçının stüdyosunu bire bir kopyalayan yerleştirme, çizimlerine ait detaylı eskizler ve Sotheby’s Londra’da, 1.3 milyon dolar’a satıldıktan sonra kendisini parçalara ayıran “Love is in the Bin” adlı ünlü eser de seçkide yer aldı.