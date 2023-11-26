"Barbie" devam filmi belirsizliği: Margot Robbie ve Greta Gerwig açıklamalarda bulundu!
Yüksek gişe ve uzun süre etkisi altında bırakan Barbie filminin yıldız oyuncusu Margot Robbie ile yönetmen Greta Gerwig, uzun süredir konuşulan Barbie'nin devam filmi hakkında düşüncelerini paylaştı.
Oyuncu Margot Robbie, Greta Gerwig'in yönettiği "Barbie" filmiyle ilgili devam filminin olup olmayacağı konusundaki belirsizlikleri dile getirdi. Film dünya çapında 1.4 milyar dolar hasılat elde etmiş ve Mattel'in bir dizi devam filme onay vermesine neden olmuştu.
Robbie, Associated Press'e yaptığı açıklamada, "Bence bu film için elimizdeki her şeyi ortaya koyduk. Bunu bir üçleme ya da başka bir şey olsun diye yapmadık. Greta [Gerwig] bu filme her şeyini koydu, bu yüzden sırada ne olacağını hayal bile edemiyorum." ifadelerini kullandı.
Ancak, Robbie'nin yorumlarına rağmen, "Barbie" filminin devamının gelmemesi ihtimali düşük görünüyor. Hollywood'da başarılı olan bir yapımın devam filminin çekilmemesi nadir bir durum, özellikle de milyar dolarlık bir hasılat elde eden bir yapının söz konusu olduğu durumlarda.
Robbie, Gerwig ve Ryan Gosling'in henüz "Barbie" devam filmleri için geri dönme anlaşmaları yapmadığını belirtti. Bu durum, devam filminin gerçekleşmesi halinde bu üçlü için yeniden anlaşma yapılması gerekeceği anlamına geliyor. Bu da Warner Bros'un bu oyuncular için yüksek miktarda ödeme yapması gerekebileceği anlamına geliyor.
Mattel, devam filmleri yapma niyetini zaten açıklamıştı ve Greta Gerwig'in henüz ikinci bir film için net bir fikri olmadığını itiraf etmesine rağmen, ilerleyen zamanlarda bir devam filmi için anlaşma sağlanması muhtemel görünüyor.
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