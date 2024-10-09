BBŞT yeni sezona "39 Basamak" ile merhaba dedi

Yayınlanma: 09.10.2024 - 09:12

Güncelleme: 09.10.2024 - 09:12

Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu (BBŞT), 2024 sezonunu Patrick Barlow’un "39 Basamak" adlı eseriyle açtı. Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi Sevda Şener Sahnesi’nde gerçekleştirilen prömiyere tiyatroseverler büyük ilgi gösterdi. Sanatın, toplumun aydınlanma ışığı olduğunu söyleyen Başkan Ömer Eşki, “Bornova Belediyesi olarak tiyatromuzun, kültürel zenginliğimizi ve insanlarımızın bakış açısını genişletmek için önemli bir platform olduğuna inanıyoruz. BBŞT’nin bu sezon 39 Basamak gibi bir dünya klasiğiyle seyircilerle buluşması, sanatın evrensel gücünü ortaya koyuyor. Bu oyunda işlenen, dönemin siyasal ve toplumsal zorlukları, bizlere bugünün dünyasına dair önemli ipuçları sunuyor" dedi.

"BBŞT, BORNOVA’NIN KÜLTÜREL MİRASIDIR"

Başkan Eşki, Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun sadece bir sahne değil, aynı zamanda Bornova’nın kültürel ve sanatsal mirasının önemli bir parçası olduğunu ifade etti. BBŞT’yi yeni sezonda daha fazla seyirciyle buluşturarak Bornova'da sanatı daha da geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflediklerini belirten Başkan Eşki, ayrıca gençlerin sanata katılımını artırmak için yapılan çalışmalara da dikkat çekti. Eşki, "Tiyatromuz bünyesinde verdiğimiz eğitimlerle sayesinde gençlerimiz bu sahnelerde sadece izleyici değil, aynı zamanda geleceğin sanatçıları olacak. Tiyatroya ilgi duyan genç yeteneklerimizin önünü açmak için BBŞT’nin kapılarını her zaman onlara açık tutacağız"dedi.

YENİ TİYATRO BİNASI MÜJDESİ

Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi’nin emektar binasını yıkarak hem Uğur Mumcu’nun adına hem de Bornova’nın ve İzmir’in ihtiyaçlarına yakışır şekilde yeniden inşa etmeyi plandıklarını söyleyen Başkan Ömer Eşki, yeni merkezin kentin en güzel sahnesine ev sahipliği yapacağını ifade etti.

BORNOVA DIŞINDA DA SAHNELENECEK

9-11-12 Ekim tarihlerinde Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi’nde tekrar izleyici ile buluşacak 39 Basamak, sezon içinde BBŞT tarafından Gaziemir, Karşıyaka, Konak gibi birçok ilçede de sahnelenecek. 39 Basamak adlı oyunun konusu, 1930'ların Londra'sında geçen bir casusluk hikayesi üzerine kurulu. Başrol karakteri Richard Hannay, sıradan hayatından uluslararası bir casusluk komplosunun ortasına düşerken, dönemin politik çalkantılar ile yüzleşiyor.