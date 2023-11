Beats By Girlz Türkiye artık bir şehir festivali

Yayınlanma: 03.11.2023 - 15:30

Güncelleme: 03.11.2023 - 15:41

Bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan Beats By Girlz Türkiye Festivali, açılışını 1 Kasım’da Yedikule Gazhane’deki Zuhal Olcay ve Selin Sümbültepe konserleriyle yaptı. Ücretsiz olarak konuklarını ağırlayacak festival, konserler, konuşmalar ve atölyelerle 10 Kasım’a kadar devam edecek.

“Kalıpsız”, “kuralsız” ve “önyargısız” bir şekilde ilerlerken güvende hissedeceğimiz alanlar yaratmanın önemini de bize hatırlatan Beats By Girlz Türkiye Festivali, aralarında Yedikule Gazhanesi, İTÜ MİAM, İstanbul Kitapçısı, Metrohan, Cemal Reşit Rey Konser Salonu ve Müze Gazhane’nin de yer aldığı mekânlarıyla tüm şehre yayılacak.

Festivalin sloganı ise “#BuFestivalBizim”.

‘DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ...’

Bu yılda birbirinden ilgi çekici etkinliklere ev sahipliği yapacak festivali, kurucusu ve direktörü Beril Sarıaltun’la konuştuk.

Beril Sarıaltun

Sarıaltun ilk olarak Beats By Girlz Türkiye’nin nasıl ortaya çıktığını şu sözlerle anlattı:

“Beats By Girlz, 2013 yılında New York merkezli bir kolektif olarak başlıyor. Erin Barra’nın kurucusu olduğu organizasyon, müzik endüstrisinde cinsiyet eşitsizliği üzerine faaliyet göstermek için aslında çok mütevazı bir şekilde yola çıkıyor. Ben Berklee College of Music vesilesiyle Erin Barra’yla tanışmıştım, kendisi benim hocamdı. BBGz’den bahsetmişti, bizim şu an görünürlük için müzisyenleri vurguladığımız Instagram postları gibi içerikleri BBGz global hesabı da hazırlıyordu. Beni bir gün ‘geleceğin müzik prodüktörleri;’ seçkisinin bir parçası olarak tanıttılar, tabii yıl 2017’ydi ve ben müzik yolculuğumda çok daha deneyimsizdim.

Yıldan yıla organizasyon olarak Beats By Girlz de genişledi. Şu an dünyada 40’ın üzerinde küçüklü büyüklü şekilde faaliyet gösteren Beats By Girlz ‘chapter’ları bulunuyor. Ben 2021 yılında Türkiye’de bu misyonla çalışmak istediğimi global ekiple paylaşmıştım. Türkiye’nin toplumsal cinsiyet eşitliği açısından karnesi günden güne kötüleştiği bir ortamda, biraz kendi olduğum yerden bir yanıt oluşturmak istemiştim. Siz BBGz chapter’ı olmak istediğinizde finansal sürdürülebilirliğinizi kendiniz kurmakla yükümlüsünüz, ayrıca projede hangi faaliyetleri yapmak istediğiniz vs. tamamen size yani bunun liderliğini üstlenen kişiye bağlı oluyor. Biz şu an dünyada erişim ve etkinlik kapasitesi olarak en büyük chapter olduk örneğin.”

Bade Nosa

‘EKOSİSTEMİ DEĞİŞTİRMEYE GÖNÜLLÜYÜZ’

Festivalin sanatçılarla kurduğu ilişkiyi de anlatan Sarıaltun, “Beats By Girlz Türkiye olarak projelerimizde müzik sektöründe bilinirlik farkı gözetmeksizin bütün müzisyen kadınları ve LGBTİ+’ları destekliyoruz. Bazen projelerimizin bir parçası oluyorlar, bazen de proje duyurularımızda yardımcı oluyorlar. Beats By Girlz Türkiye’de çalışan ekipte de ben dahil pek çok müzisyen var; dolayısıyla hedef kitlenin tam göbeğinde bulunuyoruz. O yüzden örneğin ben sadece müzik merkezli proje geliştiren bir ‘girişimci’ değilim -hatta hiç değilim-, bilakis müzisyen olarak içinde olduğum ekosistemi değiştirmeye gönüllü aktivistlerden birisiyim. Sanırım müzisyenler de bunu bildiği için karşılıklı hep destek tam destek politikası güdüyoruz. Önümüzdeki dönemde sektörde faaliyet gösteren pek çok müzisyeni kapsayacak daha farklı programlarla da geleceğiz, bu projeler de yeniden buluşma alanları olacaktır” diye konuştu.

Dilhan Şeşen

‘EŞİT, KAPSAYICI, BİRLİKTE’

Sarıaltun, ikinci yılında festivali genişletmek ve çeşitliliği artırmak istediklerini de söyleyerek, “Geçen yıl üç gün kompakt bir mekânda (Yapı Kredi bomontiada) herkesi şaşırtan bir kalabalığı bir araya toplamıştık. Bu iddiamızı ikinci yılda da koruyup ulaştığımız kitleyi genişletmek ve çeşitlemek istedik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri sayesinde festivali İstanbul’un pek çok mekânına taşımış olduk. Yaratıcı sektörlere dair sınırları genişleten festival, bu işbirliği sayesinde mekânsal olarak da büyüyüp tam anlamıyla 10 günlük bir şehir festivaline dönüştü. Niyetimiz, şehrin daha geniş kamusal alanlarında da festivalin “eşit, kapsayıcı ve birlikte” sözünü kalabalıklar ile buluşturmak” dedi.

Gaye Su Akyol

ETKİNLİKLER...

Festival içeriği hakkında da bilgi veren Sarıaltun, “Beats By Girlz Türkiye Festivali, sarsıcı haberler ve zorluklarla başlayan 2023 yılında ‘biz’ duygusunu güçlendirmek için, ‘Bu Festival Bizim’ diyerek yola çıkan bir çağrı. Geniş coğrafyayı da düşündüğümüzde her şeye rağmen bir araya gelmeyi, güçlenmeyi ve birlikte tartışmayı önceleyen festivalimizin bizim için anlamı daha da başka oldu. Festivalde bu yıl da kafamızı kurcalayan, ‘beraber tartışsak keşke’ dediğimiz konularda ilham verici konuşmalar, ‘bu konuyu gerçekten basitçe anlayabileceğim bir yol yok mu?’ diye düşündüğümüz alanlarda atölyeler ve bizi ortak duygularda buluşturan, kimi zaman da özgün sesleriyle merakımızı pekiştiren müzisyenlerin konserleri yer alacak. Bunun dışında bizim önceliğimiz müzik türü ve sanatçıların deneyimleri arasındaki çeşitliliği gözeten bir programlama yapmak. Bu yıl da Zuhal Olcay, Gaye Su Akyol gibi isimlerle birlikte geniş kalabalıkların henüz dinleme şansı edinmediği yetenekli müzisyenlere de konser programımızda yer verdik” ifadelerini kullandı.

FESTİVAL PROGRAMI

4 KASIM CUMARTESİ

12.00-13.00 Konuşma: Felaketlere Karşı Dayanışmayı Büyütmek Moderatör: Damla Özenç (This is Mana) // Cansel Aslan (Hatay Deprem Dayanışması), Eren Şenkardeş ve Taçmin Sarı (Kaf Kolektif) @Müze Gazhane T Atölye

13.00-14.30 Atölye: Aydan Uysal ile Hip Hop Dans Atölyesi: Hip Hop Ladies Turkey @Müze Gazhane Otopark -2

13.30-14.30 Konuşma: Yaratıcı Endüstrilerde Güvenli Alanlar Moderatör: Ezgi Karadayı // Ceylan Özgün Özçelik, Ezgi Baltaş, Gizem Bayıksel @Müze Gazhane T Atölye

15.30-16.30 Konuşma: Güzellik Dedikleri Moderatör: Valerie Dayan // Cansu Dengey, Seda Yılmaz @Müze Gazhane Otopark -2

17.00-18.00 Stand-up: Deniz Özturhan @Müze Gazhane Otopark -2

18.00-18.45 Konser: Bade Nosa @Müze Gazhane Açıkhava

19.00-20.00 Konser: Sinafi Trio @Müze Gazhane Açıkhava

20.30-22.00 Konser: Eda Baba @Müze Gazhane Açıkhava

5 KASIM PAZAR

12.00-13.30 Atölye: Üretim Kaydı'yla Müzik Yolculuğunun Kaydını Tutmak: Esra Ece Kuleci, Konuk Konuşmacı: Simge Pınar @Müze Gazhane T Atölye

13.00-14.30 Atölye: Oryantal Dans Atölyesi: Burcu Bilgen @Müze Gazhane Otopark -2

14.00-15.00 Konuşma: How Do We Access Music?: Trends and Tools Moderator: Beril Sarıaltun // Kate Lowes (Brighter Sound) Sinem Güven (The Orchard) @Müze Gazhane İklim Müzesi

15.00-16.30 Konuşma: #ilhamverenler Moderatör: Çağıl Özge Özkul // Neslihan Demir @Müze Gazhane Otopark -2

17.00-18.00 Stand-up: Özge Özel @Müze Gazhane Otopark -2

18.00-18.45 Konser: Özge Ürer @Müze Gazhane Açıkhava

19.00-20.00 Konser: Ruken Yılmaz @Müze Gazhane Açıkhava

20.30-22.00 Konser: Duygu Soylu @Müze Gazhane Açıkhava

6 KASIM PAZARTESİ

15.00-17.00 Atölye: Burcu Koşar ile Sesini Keşfet @İTÜ MİAM - İlhan Usmanbaş Konser Salonu

18.00-19.00 Pop-up Konser: Nergis Fırtına @İstanbul Kitapçısı Kadıköy Şubesi

18.00-19.00 Konuşma: Kesişimde Ses: Dijitalleşme, Performans, Oyun Moderatör: Ceylân Önalp // Başar Ünder, Gökçe Uygun @Metrohan

20.00-21.00 Pop-up konser: Şenceylik @Metrohan

7 KASIM SALI

10.00-12.00 Konuşma: Dolby Atmos Evreni. Moderatör: İdil Yentür Konuşmacılar: Ayşe Yörükoğlu, Hakan Kurşun @İTÜ MİAM - Altar Salonu

13.00-16.00 Atölye: Dolby Atmos Evrenine Yolculuk. Yürütücüler: Ayşe Yörükoğlu, Oğuz Öz @İTÜ MİAM - Miam Ana Stüdyo

18.00-20.00 Atölye: Miks Kritik Kliniği - Ufuk Önen @Çevrimiçi

8 KASIM ÇARŞAMBA

19.00-20.00 Konser: Dilhan Şeşen @Müze Gazhane Açıkhava

20.30-22.00 Konser: Gaye Su Akyol @Müze Gazhane Açıkhava

9 KASIM PERŞEMBE

20.30-22.00 Konser: Benim Şehrim Benim Sesim ft Feryal Öney, Jülide Özçelik @Cemal Reşit Rey Konser Salonu

10 KASIM CUMA