Benedict Cumberbatch'in yeni projesi: The Wonderful Story of Henry Sugar

Yayınlanma: 04.08.2023 - 18:03

Güncelleme: 04.08.2023 - 18:03

Asteroid City ile geçtiğimiz ay vizyondaki yerini alan Wes Anderson'ın yeni filmi, The Wonderful Story of Henry Sugar, ekim ayında Netflix kütüphanesine eklenecek. Roald Dahl'ın "The Wonderful Story of Henry Sugar and Six More" adlı kitabından uyarlanan filmin başrolünde Benedict Cumberbatch yer alacak. Cumberbatch'e Dev Patel, Ben Kingsley, Rupert Friend ve Richard Ayoade gibi isimler yer alacak. Dört kısımdan oluşacak uyarlama 13 Ekim'de Netflix üzerinden izleyicisi ile buluşacak.

ANDERSON'DAN İKİNCİ ROALD DAHL FİLMİ

Wes Anderson 2009 yılında Fantastic Mr. Fox filmini Roald Dahl'ın aynı isimli kitabından uyarlamıştı. Anderson yeni filmi hakkında, filmi çekmeye hazır olduğunda hikayenin haklarının çoktan Netflix'e satılmış olduğunu belirtti. Bu durum filmin sinemalarda gösterime giremeyeceğini gösteriyordu. Yönetmen IndieWire ile gerçekleştirdiği röportajda, normal filmlere göre kısa olması nedeniyle uygun bir durum olduğunu söyledi.

"Onlarla arkadaş olduğum için bu hikayeyi benim için ayırdılar. Lindsay, meşaleyi bir nevi Dahl'ın torunu Luke'a verdi. Yani bu beni bekliyordu. Ama nasıl yaklaşacağımı gerçekten çözemedim. Hikayede sevdiğim şeyin, onun yazılması, Dahl'ın sözleri olduğunu biliyordum. Cevabı bulamadım ve sonra aniden bulum. Bu, uzun metrajlı bir film değil. 37 dakika falan gibi."