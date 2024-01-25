Berkun Oya'dan yeni dizi: Kuvvetli Bir Alkış

Yayınlanma: 25.01.2024 - 18:30

Güncelleme: 25.01.2024 - 18:30

Bir Başkadır ve Cici gibi ses getiren yapımlara imza atan Berkun Oya’nın yeni mini dizisi Kuvvetli Bir Alkış’ın yayın tarihi belli oldu.

Başrollerinde Aslıhan Gürbüz, Fatih Artman ve Cihat Süvarioğlu’nun yer aldığı mini dizi; anne, baba ve çocuktan oluşan bir çekirdek ailenin on yıllara yayılan yolculuğunu, birbirleriyle ve onları çevreleyen toplumla çatışmalarını kendine özgü bir evren yaratarak anlatıyor.

Çekirdek aile tanımının alışılmış tüm gerekliliklerini tamamlayarak mutlu son finaline ulaşmış gibi görünen bir çift, henüz portakalda vitamin olduğu zamanlara güçlü bir özlemle bağlı olan ve varoluşun doğasını sorgulayan çocuklarının aralarına katılmasıyla birlikte bu sıra dışı hikayenin temelini oluşturuyor.

Yapımını Krek Film’in üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda aynı zamanda Cengiz Bozkurt gibi sevilen isimler de yer alıyor. Kuvvetli Bir Alkış, 29 Şubat’ta Netflix’te izleyicisiyle buluşacak.