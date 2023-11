Beth Harmon'ın hikayesi sahneye canlanıyor: The Queen's Gambit müzikali yolda...

Yayınlanma: 19.11.2023 - 00:00

Güncelleme: 19.11.2023 - 00:00

Walter Tevis'in çok satan romanı "The Queen's Gambit", Netflix dizisiyle büyük bir başarı elde ettikten sonra sahne müzikali uyarlaması üzerinde çalışılıyor. Projede Oscar adayı şarkıcı-söz yazarı Mitski müzik ve sözleri yazarken, oyun yazarı Eboni Booth kitabı kaleme alacak ve yönetmenlik görevini de Obie Ödüllü Whitney White üstlenecek.

Mitski, projeye dair yaptığı açıklamada, "Level Forward, The Queen's Gambit müzikalinin fikrini ortaya atmadan önce Netflix dizisinin hayranıydım ve orijinal romanın daha da büyük bir hayranıydım. Bu yüzden bu ekibin bir üyesi olmaya çoktan karar vermiştim. Sonra Eboni ve Whitney ile tanıştım ve kararlılığım on kat arttı! Kesinlikle bunun bir parçası olmalıydım! Her biri kendi güzel ve benzersiz repertuarlarını oluşturmuş olan bu muhteşem yaratıcıların hepsiyle birlikte çalışacağım için çok mutluyum." dedi.

Booth, "The Queen's Gambit, bağlantı kurma özlemi ve engeller ne olursa olsun hayatta yolunuzu bulma üzerine tamamen orijinal bir hikaye. Bu dünyayı böylesine olağanüstü sanatçılarla birlikte keşfedeceğim için daha fazla heyecan duyamazdım. Müzikaller benim ilk aşklarımdan biri ve Beth Harmon'ın unutulmaz ve ilham verici yolculuğunu sahneye taşıma görevini üstlendiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum." diye ekledi.

White ise projeye dair şunları söyledi: "Herkesin kim olduğu ve dünyaya neler sunabileceği konusunda arzuları, umutları, özlemleri ve fikirleri vardır. The Queen's Gambit bizi tüm bunların peşinde koşan parlak bir genç kadının hikayesine götürüyor. Bu benim hikâyem gibi hissettiren bir hikâye ve onu sahne için yeniden yaratan bu olağanüstü ekibin bir parçası olmaktan heyecan duyuyorum."

Dizi, yetimken satranç dehasına dönüşen Beth Harmon'ın hikayesini anlatıyor. Sahne müzikali uyarlamasının dünya prömiyeriyle ilgili detaylar daha sonra duyurulacak.