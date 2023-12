Bill Condon imzası taşıyan Jennifer Lopez'in yer alacağı yeni bir film geliyor

Yayınlanma: 07.12.2023 - 16:45

Güncelleme: 07.12.2023 - 16:45

Jennifer Lopez, "Dreamgirls" filminin yönetmeni Bill Condon'ın yazıp yöneteceği "Kiss of the Spider Woman" müzikal filmi için başrolde yer alacak. 1993 Broadway müzikali, Arjantin'deki bir hapishanede geçiyor ve Lopez, eşcinsel bir kuaför olan Luis Molina tarafından yaratılan Aurora adlı fantastik bir karakteri canlandıracak. Film, Molina'nın hapishaneye getirilen bir Marksist olan Valentin Arregui Paz ile arasında gelişen beklenmedik bir bağı konu alacak.

Variety'nin haberine göre, bağımsız olarak finanse edilen filmin başrolünde Jennifer Lopez'in yer alması planlanıyor ve şu anda Molina'yı canlandıracak bir oyuncu aranıyor. Provaların Şubat ayında başlaması ve çekimlerin Nisan ayında New Jersey'de yapılması planlanıyor.

"Kiss of the Spider Woman" daha önce 1993 yapımı müzikal ve 1985 yapımı uzun metrajlı film olmak üzere iki uyarlamaya sahip. William Hurt, 1985 yapımındaki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar kazanmıştı. Müzikal versiyon ise yedi Tony Ödülü kazanmıştı.

Bill Condon, müzikal filmlerin önde gelen yapımcılarından biri olarak biliniyor ve daha önce "Chicago", "Dreamgirls", "Beauty and the Beast" ve "The Greatest Showman" gibi projelerde yer aldı. Jennifer Lopez, filmde Luis Molina'nın fantastik karakteri Aurora'yı canlandırarak müzikaldeki ilk büyük rolünü üstlenecek. Filmin önümüzdeki yılda çekimlere başlaması planlanıyor.