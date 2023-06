“Bir Zamanlar Gelecek: 2121” ödüllerle döndü

Yayınlanma: 09.06.2023 - 17:50

Güncelleme: 09.06.2023 - 17:50

Yönetmenliğini Serpil Altın’ın üstlendiği uzun metrajlı bilimkurgu filmi Bir Zamanlar Gelecek: 2121; bu sene 23.’sü düzenlenen Londra Bilimkurgu Festivali’nden ve 19. Phoenix Uluslararası Korku ve Bilim Kurgu Film Festivali’nden ödül kazandı.

SERPIL ALTIN'IN İLK UZUN METRAJ FİLMİ



Bir Zamanlar Gelecek: 2121, Serpil Altın’ın ilk uzun metraj filmi olma özelliğini taşıyor. Yönetmen daha önce Bayram Harçlığı (The Holiday Gift) ve Yüzme Öğreniyorum (Learning How to Swim) adlı kısa filmlere imza atmıştı.



Altın, yapımın senaryosunu Cenaze İşleri, Gerçek Olamaz ve Sağ Salim’in senaristi Korhan Uğur ile birlikte kaleme aldı.

Toplamda 1 saat 32 dakikalık film süresine sahip olan Bir Zamanlar Gelecek: 2121’nin konusu Londra Bilimkurgu Festivali'nin sayfasında şu sözlerle tanımlanıyor:

“Dünya’nın yüzeyi iklim krizleri ve kıtlık nedeniyle yaşanmaz hâle gelmiştir. Aileler, katı bir otoriter rejim tarafından yönetilen yeraltı evlerinde yaşamaktadır. Nüfus yakından kontrol edilmekte ve ’Kıtlık Yasaları’ yeni yaşamlar için eski nesillerin yok edilmesi gerektiğini belirtmektedir. Karı, koca, çocuk ve nineden oluşan dört kişilik bir ailenin hayatı, evlerine dahil olan bir bebeğin gelişiyle tehdit altındadır. Orwell’in 1984’üne ya da Logan’s Run filmine esprili bir yorum getiren 2121, Altın’ın ilk uzun metrajlı filmi. Altın, Türkiye’de bir uzun metraj bilimkurgu filmi çeken ilk kadın olma unvanını taşıyor.”

Ayrıca, 19. kez düzenlenen Uluslararası Horror & Sci-Fi Film Festivali, bilim kurgu program direktörü ve aynı zamanda Star Wars kitabının yazarı Michael Stackpole “Bir Zamanlar Gelecek: 2121” filmini şu şekilde yorumladı:

“Bu harika bir film! Üstelik Türkiye'den geliyor. Muhteşem görselleri ve harika oyuncu performanslarını izlerken gözlerinizi perdeden alamayacaksınız.”