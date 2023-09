Biyografik film Ferrari'den ilk fragman!

Yayınlanma: 04.09.2023 - 13:05

Güncelleme: 04.09.2023 - 13:05

Enzo Ferrari'nin hayatını ve karısı Linda ile olan tutkulu ilişkisini konu alan biyografik film, Brock Yates’in “Enzo Ferrari: Man and the Machine” adlı 1991 biyografisine dayanıyor.

"Heat", "The Last of the Mohicans", "Collateral" gibi klasiklere imza atan Michael Mann'in sekiz yıl sonra yönettiği ilk film olan "Ferrari"de, Enzo Ferrari'ye Adam Driver hayat veriyor. Driver'a Shailene Woodley, Jack O’Connell, Sarah Gadon, Patrick Dempsey ve Gabriel Leone gibi isimler eşlik ediyor.

Geçtiğimiz günlerde fragmanı yayımlanan yapım, bu yılın sonunda vizyona girecek. Michael Mann imzası taşıyan filmin fragmanı: