Bodrum Deniz Müzesi’nde Müzeler Günü’ne özel etkinlik

Yayınlanma: 14.05.2024 - 10:07

Güncelleme: 14.05.2024 - 10:07

Ülkemizin de üyesi olduğu Uluslararası Müzeler Konseyi'nin (ICOM) ilan ettiği, tüm dünyada ve ülkemizde 1982'den bu yana 18 Mayıs günü ve devam eden haftada kutlanan Uluslararası Müzeler Haftası’nın 2024 teması "Eğitim ve Araştırmalar İçin Müzeler" olarak belirlendi. Muğla’da da Bodrum Belediyesi Kültür AŞ bünyesinde faaliyetlerine hız kesmeden devam eden Bodrum Deniz Müzesi de 18 Mayıs Müzeler Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenleyecek.

Söyleşi, atölye ve rehberli turlar düzenleyecek olan Bodrum Deniz Müzesi, Müzeler Günü’ne özel katılımlar ücretsiz olacak. Ayırca Bodrum Deniz Müzesi de o güne özel ücretsiz ziyaret edilebilecek.

SÖYLEŞ, SERGİ, ATÖLYE

Müzeler Günü’nde saat 13.00’de Müzebilimci-Küratör Canan Cürgen Gültaş’ın katılımıyla “Deniz Ülkesi: Müzenin Sürekliliğinde Sanatın İzi” başlıklı bir söyleşi düzenlenecek. Gültaş, Deniz Ülkesi sergisinin Bodrum Deniz Müzesi koleksiyonuyla nasıl ilişkilendiğini, müzenin mekân ve belleğinde sanatın izinin etkilerini anlatacak.

Saat 14.00’de de “Deniz Ülkesi Sergi Turu” yapılacak. Sergide eserleri yer alan sanatçılardan Banu Birecikligil, Ebru Nakamura, Elvan Erdin, Canan Cürgen Gültaş, Gülşah Bayraktar, Samantha Louise Emery, Züleyha Altıntaş’ın katılımıyla gerçekleşecek sergi turu kapsamında sanatçılar, tura katılacak ziyaretçilerin eserler hakkındaki sorularını yanıtlayacak.

Saat 16.00’da ise Volkan Acar, Koleksiyonculuk Atölyesi düzenleyecek. Koleksiyon nedir, koleksiyonculuk nedir, koleksiyon sahibi olmak için neler yapmamız gerekir? Ne tür nesnelerin koleksiyonları yapabiliriz? Bu atölyede Hasan Güleşçi Deniz Kabukları Koleksiyonu, Volkan Acar eşliğinde tanınacak, müze tarafından verilen kabuklar ile deniz kabuğu koleksiyonu oluşturacağız.