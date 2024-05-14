Bodrum Deniz Müzesi’nde Müzeler Günü’ne özel etkinlik

Bodrum Deniz Müzesi, 18 Mayıs Müzeler Günü kapsamında söyleşi, sergi ve atölyeden oluşan bir etkinlik programı hazırladı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 14.05.2024 - 10:07
Bodrum Deniz Müzesi’nde Müzeler Günü’ne özel etkinlik
Abone Ol google-news

Ülkemizin de üyesi olduğu Uluslararası Müzeler Konseyi'nin (ICOM) ilan ettiği, tüm dünyada ve ülkemizde 1982'den bu yana 18 Mayıs günü ve devam eden haftada kutlanan Uluslararası Müzeler Haftası’nın 2024 teması "Eğitim ve Araştırmalar İçin Müzeler" olarak belirlendi. Muğla’da da Bodrum Belediyesi Kültür AŞ bünyesinde faaliyetlerine hız kesmeden devam eden Bodrum Deniz Müzesi de 18 Mayıs Müzeler Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenleyecek.

Söyleşi, atölye ve rehberli turlar düzenleyecek olan Bodrum Deniz Müzesi, Müzeler Günü’ne özel katılımlar ücretsiz olacak. Ayırca Bodrum Deniz Müzesi de o güne özel ücretsiz ziyaret edilebilecek.

SÖYLEŞ, SERGİ, ATÖLYE 

Müzeler Günü’nde saat 13.00’de Müzebilimci-Küratör Canan Cürgen Gültaş’ın katılımıyla “Deniz Ülkesi: Müzenin Sürekliliğinde Sanatın İzi” başlıklı bir söyleşi düzenlenecek. Gültaş, Deniz Ülkesi sergisinin Bodrum Deniz Müzesi koleksiyonuyla nasıl ilişkilendiğini, müzenin mekân ve belleğinde sanatın izinin etkilerini anlatacak.

Saat 14.00’de de “Deniz Ülkesi Sergi Turu” yapılacak. Sergide eserleri yer alan sanatçılardan Banu Birecikligil, Ebru Nakamura, Elvan Erdin, Canan Cürgen Gültaş, Gülşah Bayraktar, Samantha Louise Emery, Züleyha Altıntaş’ın katılımıyla gerçekleşecek sergi turu kapsamında sanatçılar, tura katılacak ziyaretçilerin eserler hakkındaki sorularını yanıtlayacak.

Saat 16.00’da ise Volkan Acar, Koleksiyonculuk Atölyesi düzenleyecek. Koleksiyon nedir, koleksiyonculuk nedir, koleksiyon sahibi olmak için neler yapmamız gerekir? Ne tür nesnelerin koleksiyonları yapabiliriz? Bu atölyede Hasan Güleşçi Deniz Kabukları Koleksiyonu, Volkan Acar eşliğinde tanınacak, müze tarafından verilen kabuklar ile deniz kabuğu koleksiyonu oluşturacağız.


muğla haberleri bodrum belediyesi haberleri Bodrum haberleri Müzeler Haftası haberleri Deniz Müzesi haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İşte tüm zamanların en iyi 5 fantastik filmi! Listenin zirvesinde hangi yapım var?

İşte tüm zamanların en iyi 5 fantastik filmi! Listenin zirvesinde hangi yapım var?
Rihanna ve ASAP Rocky’nin romantik Anneler Günü yemeği

Rihanna ve ASAP Rocky’nin romantik Anneler Günü yemeği
Ünlü oyuncu Ezgi Mola ekranlara ara verdiğini açıkladı

Ünlü oyuncu Ezgi Mola ekranlara ara verdiğini açıkladı
Ünlü oyuncu Anıl Tetik, oyunculuğu bıraktığını açıkladı

Ünlü oyuncu Anıl Tetik, oyunculuğu bıraktığını açıkladı
Tarkan kesenin ağzını açtı: Milyonluk tekne aldı

Tarkan kesenin ağzını açtı: Milyonluk tekne aldı
Hollanda’da mutlaka gezmeniz gereken 7 efsanevi yer

Hollanda’da mutlaka gezmeniz gereken 7 efsanevi yer
Bahar dizisine yeni isim

Bahar dizisine yeni isim
Rüzgar Erkoçlar dans eden eşi Tuğba Beyazoğlu’ndan gözlerini alamadı!

Rüzgar Erkoçlar dans eden eşi Tuğba Beyazoğlu’ndan gözlerini alamadı!