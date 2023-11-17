Bodrum Tiyatro Festivali’nden Dikmen Gürün’e onur ödülü

Yayınlanma: 17.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.11.2023 - 03:00

Öte yandan BOTİF, kış boyunca Inspera Bodrum içerisinde programını sürdürmeye devam edecek. Bedirhan Dehmen & MTDist’in “Biz”, Faraza Tiyatro’nun “Misket”, Tiyatro D22’nin “Hakikat, Elbet Bir Gün”, BAM İstanbul’un “Istırap Korosu”, AYSA Prodüksiyon Tiyatrosu’nun “Hayal Satıcısı” gibi etkinliklerin tarihleri yakın zamanda duyurulacak.