Bodrum Tiyatro Festivali’nden Dikmen Gürün’e onur ödülü

Bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Bodrum Tiyatro Festivali (BOTİF), onur ödülüne gazetemizin yazarı Dikmen Gürün ile birlikte Seçkin Selvi, Haldun Dormen ve Yücel Erten’i değer gördü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.11.2023 - 03:00
Bodrum Tiyatro Festivali’nden Dikmen Gürün’e onur ödülü
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Öte yandan BOTİF, kış boyunca Inspera Bodrum içerisinde programını sürdürmeye devam edecek. Bedirhan Dehmen & MTDist’in “Biz”, Faraza Tiyatro’nun “Misket”, Tiyatro D22’nin “Hakikat, Elbet Bir Gün”, BAM İstanbul’un “Istırap Korosu”, AYSA Prodüksiyon Tiyatrosu’nun “Hayal Satıcısı” gibi etkinliklerin tarihleri yakın zamanda duyurulacak. 

 


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