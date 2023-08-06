Bodrum’da melodram...

Yayınlanma: 06.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 06.08.2023 - 04:48

ZAİ Yaşam’da 3 Eylül’e kadar görülebilecek sergi, televizyonda görmeye alışık olduğumuz gündüz kuşağı programlarına, yaz dönemi pembe dizilerine, kısacası melodramın hâkim olduğu duygu dolu her ana verdiği referanslarla dikkat çekiyor.

Farklı teknikleri bir araya getiren sanatçıların eserlerini içeren kapsamlı seçkide, Cem A., Serdar Acar, Ece Ağırtmış, Ateş Alpar, Ronit Baranga, Kerem Ozan Bayraktar, Isabella Chydenius, Ebru Döşekçi, Alicia Framis, Ece Haskan, Berka Beste Kopuz, Mert Ege Köse, Alican Leblebici, Adriana Ramic, Sally von Rosen, Hoda Tawakol, Koray Tokdemir, Metehan Törer, Nathalie Rey ve Nevet Yitzhak’ın farklı disiplinlerden eserleri yer alıyor.