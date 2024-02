Brad Pitt'ten sonra Tom Cruise da Tarantino filmi için konuşuluyor...

Yayınlanma: 12.02.2024 - 21:07

Güncelleme: 12.02.2024 - 21:07

Tom Cruise, Quentin Tarantino'nun "The Movie Critic" adlı filmde rol almayı düşünüyor. Ancak, Cruise'un yoğun programı nedeniyle henüz resmi bir görüşme gerçekleşmemiş durumda. Cruise'un "Görevimiz Tehlike 8" filminin çekimleriyle meşgul olacağı belirtiliyor, ancak Tarantino'nun filmi için programını yeniden düzenlemeyi düşündüğü ifade ediliyor. Tarantino'nun "The Movie Critic" filminin prodüksiyonunun 2025'in başlarına kadar başlaması beklenmiyor.

Tom Cruise ve Quentin Tarantino daha önce birlikte çalışma olasılığını değerlendirmişlerdi. Tarantino, Cruise'u "Once Upon a Time in Hollywood" filmindeki Cliff Booth rolü için düşündüğünü ancak rolün sonunda Brad Pitt tarafından canlandırıldığını açıklamıştı.

Film, 1977 California'sında geçecek ve film eleştirileri yazan bir eleştirmenin hikayesini anlatacak. Tarantino, filmi şu şekilde tanımlıyor: "Gerçekten yaşamış ama asla ünlü olmamış bir adam ve bir dergi için film eleştirileri yazıyordu. Eleştirileri Howard Stern'in ilk zamanları ile Travis Bickle'ın bir film eleştirmeni olsaydı ne olabileceği arasında bir şeydi." Geçtiğimiz hafta Brad Pitt'in film kadrosuna katıldığı açıklanmıştı ve diğer yetenekli oyuncuların da filmde yer alması bekleniyor.