Ekim ayında Netflix: Enfes Bir Akşam, The Witcher, The Diplomat ve daha fazlası...
9.10.2025 21:34:00
Haber Merkezi
Ekim ayında Netflix'te yeni içerikler izleyicisi ile buluşacak. İşte bu ay Netflix kütüphanesine eklenecek yapımlar...

10 NUMARALI KAMARA - 10 EKİM

Lüks bir yatta bir görev için bulunan bir gazeteci, bir yolcunun denize düştüğünü görür. Ancak kimse ona inanmayınca, gerçeği ortaya çıkarmak için hayatını riske atar.

ENFES BİR AKŞAM - 10 EKİM

Nihal'in aile serveti risk altındadır. Osman için ise hayat iş ve paradan ibarettir. Ancak tüm İstanbul sosyetesini derinden sarsacak bir aşk hikâyesi...

THE DIPLOMAT 3. SEZON - 16 EKİM

Uluslararası bir krizin ortasında bir diplomat kendisini, evliliği ve siyasi geleceği üzerinde etkileri olan üst düzey bir pozisyonda bulur.

NOBODY WANTS THİS 2. SEZON - 23 EKİM

Nobody Wants This, cinsellik konulu yayınlar yapan agnostik bir podcast sunucusu ile sevgilisinden yeni ayrılmış bir haham arasındaki beklenmedik ilişkiye odaklanıyor. Farklı yaşamları ve ailelerine rağmen bu ilişkiyi sürdürmeyi başarabilecekler midir?

BALLAD OF A SMALL PLAYER - 29 EKİM

Macau’nun parıltılı ama karanlık atmosferinde geçen hikâye, bir adamın kendini affettirme mücadelesini ve kurtuluş arayışını anlatıyor.

 

THE WITCHER 4. SEZON - 30 EKİM

Rivialı Geralt (Henry Cavill), "witcher" denilen, para için canavarları öldüren özel güçlere sahip bir mutanttır. Nilfgaard imparatorluğunun topraklarını genişletmek istemesi nedeniyle içinde bulunduğu ülke kargaşa içindedir. Bu mücadelenin kurbanları arasında Cintra Prensesi Cirilla (Freya Allan) ile Geralt'ın kaderleri de çok geçmeden kesişecektir. Bu arada, Geralt'ın maceralarında başka bir figür daha ön plandadır: bir cadı olan Yennefer (Anya Chalotra).

