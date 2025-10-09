Ekim ayında Netflix: Enfes Bir Akşam, The Witcher, The Diplomat ve daha fazlası...

10 NUMARALI KAMARA - 10 EKİM Lüks bir yatta bir görev için bulunan bir gazeteci, bir yolcunun denize düştüğünü görür. Ancak kimse ona inanmayınca, gerçeği ortaya çıkarmak için hayatını riske atar.

ENFES BİR AKŞAM - 10 EKİM Nihal'in aile serveti risk altındadır. Osman için ise hayat iş ve paradan ibarettir. Ancak tüm İstanbul sosyetesini derinden sarsacak bir aşk hikâyesi...

THE DIPLOMAT 3. SEZON - 16 EKİM Uluslararası bir krizin ortasında bir diplomat kendisini, evliliği ve siyasi geleceği üzerinde etkileri olan üst düzey bir pozisyonda bulur.

NOBODY WANTS THİS 2. SEZON - 23 EKİM Nobody Wants This, cinsellik konulu yayınlar yapan agnostik bir podcast sunucusu ile sevgilisinden yeni ayrılmış bir haham arasındaki beklenmedik ilişkiye odaklanıyor. Farklı yaşamları ve ailelerine rağmen bu ilişkiyi sürdürmeyi başarabilecekler midir?

BALLAD OF A SMALL PLAYER - 29 EKİM Macau’nun parıltılı ama karanlık atmosferinde geçen hikâye, bir adamın kendini affettirme mücadelesini ve kurtuluş arayışını anlatıyor.