Bu başka gazino başka: Ata Demirer, 18 Nisan’da Volkswagen Arena’da
Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden tavernaya kadar geniş bir müzik repertuvarı hazırlayan Ata Demirer, 18 Nisan’da Volkswagen Arena’da...
Gazinodan tavernaya
geçiş dönemi
denildiğinde ilk
akla gelen kişi, deyim
yerindeyse bu işin
piri Ferdi Özbeğen
olur ve Nejat Alp’i de
unutmamak gerekir...
Bir zamanların en iyi
yorumcusu ve piyanist
şantörü Özbeğen’i yeni
nesil tanıdı, eskiler ise
tekrar hatırladı. Nasıl
mı? Ata Demirer
bir televizyon
programına
çıktı ve Ferdi
Özbeğen
şarkılarını
söyledi. O
günden sonra
dillerden
düşmeyen o
şarkıların sözlerini
aslında hepimiz
biliyormuşuz, bunu
fark ettik. Sonra bizleri
Bursa’nın 1980’li yıllarına
doğru bir yolculuğa çıkardı
Demirer... Bu yolculukta o
dönemin müzikal yapısını
“Bursa Bülbülü” adlı film ile
gördük, dinledik. “Seni Yazdım
Kalbime” ve “Şaka Yaptım” gibi
şarkıları filmde seslendiren
Demirer, şimdilerde ise
yenilenmiş formatıyla
“Ata Demirer Gazinosu”
adlı gösterisiyle yine
sahnede..
RUHUMUZ DOYDU!
İyi bir oyuncu, iyi bir yönetmen, iyi bir müzisyen ve iyi bir senarist olan Demirer’i sahnede seyretmek çok keyifliydi. Ruhumuz müziğe, gönlümüz ise bol kahkahaya doydu desek yalan olmaz. İnsan hikâyelerini ön plana çıkaran Demirer’in farkı, sadece kendisini anlatmaması.
Yaşadığı olayları ve kişileri doğrudan, sıcak ve samimi bir dille seyirciye aktarması en büyük başarısı. Sahnedeyken biraz mahcup, biraz utangaç bir tavrı da var Demirer’in... İşte tam da bu yüzden çok fazla seveni de var. Son filmiyle ve “Ata Demirer Gazinosu” ile aktarmaya çalıştığı işin ustalarını da unutmamış Demirer... Cengiz Sezen’lerin, Arif Susam’ların, Nejat Alp’lerin, Ümit Besen’lerin ve Ferdi Özbeğen’lerin müziklerine saygı duruşu niteliği de taşıyor işleri...
ÖYKÜLER...
Gösterisinde hayatına dokunan kişilerle yaşadıklarına ya da sorguladığı ayrıntılara yer veriyor. Süprizlerin de olduğu gösteriyi her an her şey olabilir dikkatliliğinde seyrediyoruz.
Demirer’in sanat yolculuğunda karşılaştığı, yolunun kesiştiği Sezen Aksu’dan Erkan Can’a, Bülent Ersoy’dan Metin Akpınar’a kadar olan öykülerine de tanık oluyoruz. Hazırladığı yeni şarkılar, yeni şakalar ve klasikleriyle Ata Demirer’e sahnede yine usta müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra eşlik ediyor.
Türk sanat müziğinden
operaya, türkülerden pop
müziğine, tavernadan
arabeske kadar geniş bir
müzik repertuvarı hazırlayan
Demirer, 18 Nisan’da
Volkswagen Arena’da
sevenleriyle buluşacak.
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