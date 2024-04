Bu başka gazino başka: Ata Demirer, 18 Nisan’da Volkswagen Arena’da

Yayınlanma: 16.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.04.2024 - 04:00

Gazinodan tavernaya geçiş dönemi denildiğinde ilk akla gelen kişi, deyim yerindeyse bu işin piri Ferdi Özbeğen olur ve Nejat Alp’i de unutmamak gerekir... Bir zamanların en iyi yorumcusu ve piyanist şantörü Özbeğen’i yeni nesil tanıdı, eskiler ise tekrar hatırladı. Nasıl mı? Ata Demirer bir televizyon programına çıktı ve Ferdi Özbeğen şarkılarını söyledi. O günden sonra dillerden düşmeyen o şarkıların sözlerini aslında hepimiz biliyormuşuz, bunu fark ettik. Sonra bizleri Bursa’nın 1980’li yıllarına doğru bir yolculuğa çıkardı Demirer... Bu yolculukta o dönemin müzikal yapısını “Bursa Bülbülü” adlı film ile gördük, dinledik. “Seni Yazdım Kalbime” ve “Şaka Yaptım” gibi şarkıları filmde seslendiren Demirer, şimdilerde ise yenilenmiş formatıyla “Ata Demirer Gazinosu” adlı gösterisiyle yine sahnede..



RUHUMUZ DOYDU!

İyi bir oyuncu, iyi bir yönetmen, iyi bir müzisyen ve iyi bir senarist olan Demirer’i sahnede seyretmek çok keyifliydi. Ruhumuz müziğe, gönlümüz ise bol kahkahaya doydu desek yalan olmaz. İnsan hikâyelerini ön plana çıkaran Demirer’in farkı, sadece kendisini anlatmaması.

Yaşadığı olayları ve kişileri doğrudan, sıcak ve samimi bir dille seyirciye aktarması en büyük başarısı. Sahnedeyken biraz mahcup, biraz utangaç bir tavrı da var Demirer’in... İşte tam da bu yüzden çok fazla seveni de var. Son filmiyle ve “Ata Demirer Gazinosu” ile aktarmaya çalıştığı işin ustalarını da unutmamış Demirer... Cengiz Sezen’lerin, Arif Susam’ların, Nejat Alp’lerin, Ümit Besen’lerin ve Ferdi Özbeğen’lerin müziklerine saygı duruşu niteliği de taşıyor işleri...

ÖYKÜLER...

Gösterisinde hayatına dokunan kişilerle yaşadıklarına ya da sorguladığı ayrıntılara yer veriyor. Süprizlerin de olduğu gösteriyi her an her şey olabilir dikkatliliğinde seyrediyoruz.

Demirer’in sanat yolculuğunda karşılaştığı, yolunun kesiştiği Sezen Aksu’dan Erkan Can’a, Bülent Ersoy’dan Metin Akpınar’a kadar olan öykülerine de tanık oluyoruz. Hazırladığı yeni şarkılar, yeni şakalar ve klasikleriyle Ata Demirer’e sahnede yine usta müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra eşlik ediyor.

Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğine, tavernadan arabeske kadar geniş bir müzik repertuvarı hazırlayan Demirer, 18 Nisan’da Volkswagen Arena’da sevenleriyle buluşacak.