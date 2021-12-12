Bulutsuzluk Özlemi ile coşkulu gece

12 Aralık 2021 Pazar, 02:00

İş Sanat’ın bu sezonki en coşkulu konserlerinden biri cuma akşamı UNIQ’te izlediğim Bulutsuzluk Özlemi’ydi muhtemelen. Yaz aylarında İş Çıkışı konsepti ile İş Sanat binasının önündeki açık havada verdikleri konseri kaçırdığım için bir hayli üzülmüştüm doğrusu ama UNIQ’te 12 kişilik yaylı çalgılar topluluğu eşliğinde grubun sunduğu performans acımı dindirdi neyse ki. Konserin son 45 dakikası öyle coşkuluydu ki salonun büyük bölümü ayakta ve hareket halindeydi; endişeye hiç mahal yokmuş anlayacağınız.

ÇAKMAK YERİNE TELEFON IŞIĞI

“Zamska” ile başlayan ve yaklaşık iki saat boyunca 20 şarkı çalan Bulutsuzluk Özlemi (Nejat Yavaşoğulları, tuşlu çalgılarda Sina Koloğlu, solo elektrikli gitarda Demir Demiröz, bas gitarda Ahmet Pekmezci ve davulda Mert Alkaya), “Sözlerimi Geri Alamam” adını verdikleri konserde hemen tüm albümlerinden parçalar çaldı; hatta son albümleri “Bedreddin”den bile. “Güneşimden Kaç”, “Yaşamaya Mecbursun”, “Tepedeki Çimenlik”, “PTT’nin Önünde Taksim’de”, “Beynim Zonkluyor”, “Güneye Giderken”, “Uçtu Uçtu”, “Cezaevinde Bayram”, “Bağdat Kafe”... Konserin enakılda kalan anları ise birden fazlaydı elbette; örneğin Sina Koloğlu’nun sahnenin önünde mikrofon başına geçerek tüm salonla birlikte doğaçlama yaptığı bölüm muhteşemdi. Konserin sonunda ve ikinci biste olmak üzere iki kez çaldıkları “Sözlerimi Geri Alamam” parçasında eskiden duygulu anlarda yakılan çakmakların yerini cep telefonlarının fenerlerinin aldığı görmek çok şaşırtmadı bizi ama tüm salonun kendinden geçercesine şarkıya eşlik etmesi görülecek şeydi doğrusu.

“PTT’nin Önünde Taksim’de” parçası sırasındaTaksim’de PTT kalmadığından belki, bilinmez-dinleyici çok tepki vermedi ama Yavaşoğulları “Gezi Parkı’nın önünde” dediği anda salonda bir alkış tufanı koptu ki Saray’dan bile duyulmuştur. Ve tabii Nejat Yavaşoğulları’nın “Bu şarkıyı birkaç yıl çalar unuturuz herhalde diyordum ama şimdi kaç yıl geçtiğini söylemeyeyim, yaşım ortaya çıkmasın, hâlâ çalıyoruz” dediği “Acil Demokrasi”... Özlemişiz Bulutsuzluk Özlemi’ni!

SIRA 'BEDREDDİN'DE

Nejat Yavaşoğulları, “Tabii Nâzım Hikmet’in şiirinden bestelediğimiz ‘Bedreddin’ albümünün konseri için bir hayli hazırlık gerekiyor ama biz Sina ile en azından bir parçayı çalmak istiyoruz” diyerek grubun imzasını taşıyan son albüm olan “Bedreddin”den “Hep Bir Ağızdan Türkü Söyleyip” adlı parçayı çaldılar konserde. Bir senfoni orkestrası ve senfonik bir koronun yer aldığı albümün konseri, albümde anlatıcı görevini de üstlenen Fırat Tanış’ın katılımıyla müthiş bir deneyim olacak; beklemede kalın.