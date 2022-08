Burada mısın filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Burada mısın filminin IMDb puanı kaçtır?

18 Ağustos 2022 Perşembe, 14:22

Orijinal adı 'Are You Here' olan 'Burada mısın' filminin senaristliği ve yönetmenliği Matthew Weiner tarafından yapılmıştır. Aynı zamanda Matthew Weiner, televizyon dünyasında son yılların fenomeni olan 'Mad Men' dizisinin yaratıcısıdır. İşte, filmin merak edilen noktaları...

BURADA MISIN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Yerel bir televizyon kanalında hava sunuculuğu yapan çapkın Dallas ile çocuk ruhlu arkadaşı Ben beraber yolculuğa çıkar. Ben'in babası vefat etmiştir ve cenazeye katılacaklardır. Ben, babasından kalan miras haberi ile şok olur. Arkadaşı Dallas, Ben’in bu aniden zenginleşmesi ile şaşkına döner. Ben'in babasının, kendinden hayli küçük, genç ve güzel dul eşi Angela’yla tanışınca bir şaşkınlık daha yaşarlar.

BURADA MISIN FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Owen Wilson

Zach Galifianakis

Amy Poehler

Laura Ramsey

Melissa Rauch

BURADA MISIN FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇTIR?

Filmin IMDb puanı 5.37/10 olarak karşımıza çıkıyor.