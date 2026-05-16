Buz Devri Sid ve Jim Carrey'nin sesiydi... Yekta Kopan’dan seslendirme sektöründeki sömürüye sert tepki!

Türkiye’de dublaj ve seslendirme sanatı denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan usta yazar, sunucu ve seslendirme sanatçısı Yekta Kopan, sektörün geldiği noktaya dair sosyal medya hesabından zehir zemberek bir açıklama yayınladı.

Buz Devri'nin efsanevi tembel hayvanı Sid, Jim Carrey, Michael J. Fox ve Sylvester başta olmak üzere, çocukluğumuzdan yetişkinliğimize hafızalara kazınan yüzlerce yabancı ve yerli karaktere benzersiz sesiyle ruh veren Kopan; mesleğine olan özlemini dile getirirken, piyasayı kuşatan "hız, ucuzluk ve liyakatsizlik" sarmalına dikkat çekti.

"HERKES BOŞ ZAMANINDA SESLENDİRMECİ OLAMAZ"

Beş yaşından beri gururla yaptığı mesleğinin bir hobi gibi algılanmasından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Yekta Kopan, seslendirmenin bir oyunculuk disiplini ve uzmanlık gerektirdiğini vurguladı. Sektördeki amatörleşmeye karşı şu ifadeleri kullandı:

"Seslendirme; 'üç günlük kurs aldım', 'çocukluktan beri ilgim vardı', 'boş zamanlarımda yapıyorum' denecek bir alan değil. Bu bir uzmanlık, bir oyunculuk disiplini, yılların emeği. Ben boş zamanımda diyetisyenlik yapmıyorsam, herkes de boş zamanında seslendirmeci olamaz. Seslendirme, kanalların ekonomik sömürü alanı değildir."

YENİ TEHLİKE: HIZLI TESLİMAT UĞRUNA KARAKTERLERİN SESİ DEĞİŞİYOR!

Sektörde yeni devreye sokulan ve hem sanata hem de emeğe darbe vuran bir uygulamayı ifşa eden Kopan, bazı yayıncıların ve stüdyoların, geçmişte usta isimler tarafından seslendirilen uzun soluklu eski dizileri inanılmaz kısa sürede yeniden seslendirmek istediğini belirtti. Reklam gelirleri ve "yaza yetişsin" mantığıyla, aynı karaktere birkaç sezonda bir farklı oyuncuların konuşturularak "hızlı teslimat" planlandığını söyleyen usta sanatçı, bu duruma sert tepki gösterdi:

"Bu sadece meslek etiğine aykırı değil, seyirciye de hakarettir. Bir karakter, seyircinin kulağında o sesle yaşar. Özellikle görme engelli izleyiciler için karakter neredeyse tamamen sestir. Eskiden bir ses değişikliği olduğunda bile sebebi açıklanır, seyirciye saygı gösterilirdi. Şimdi ise tek kriter hız ve ucuzluk."

"HER ŞEYİ DEĞERSİZLEŞTİRMEYE DAHA NE KADAR DEVAM EDECEKSİNİZ?"

Sanatın, emeğin ve rol devamlılığının geri plana itildiğini ifade eden Yekta Kopan, bu niteliksizleşmeye karşı ses çıkaran meslektaşlarına, stüdyolara ve Oyuncular Sendikası'na teşekkür etti. Kopan, açıklamasını dijital yayıncılara ve izleyicilere yönelttiği şu kritik soruyla noktaladı:



“Gerçekten bir yerde durup şunu sormamız gerekiyor: Her şeyi hız uğruna değersizleştirmeye daha ne kadar devam edeceksiniz? Seyirci ne zaman tepki verecek?”