Çankaya’da 7’den 77’ye sanatsal yolculuk sergisi

Yayınlanma: 04.06.2024 - 17:21

Güncelleme: 04.06.2024 - 17:21

Çankaya Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin bir yılın sonunda hazırladıkları, “7’den 77’ye Sanatsal Yolculuk” yılsonu sergisi, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde açıldı. Sergide kursiyerler el sanatı ürünler, resim, cam, mozaik, ahşap, keçe, heykellerden oluşan eserlerini sergileme mutluluğunu yaşadı. Sergiye, Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı, Çankaya Kaymakamı Murat Duru, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, Çankaya Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Yüzer ve çok sayıda yurttaş katıldı.

'KURSİYERLERİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ'

Sergide konuşan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, “Halk Eğitim Merkezleri ülkemizin dört bir yanında hem kişisel gelişim hem de yaşama katılım noktasında büyük katkılarda bulunan kurumlarımızın başında geliyor. Bugün biz Çankaya’da geniş katılımın olduğu Çankaya Evlerimizde, Halk Eğitim Merkezlerimizin çalışmalarına katkı sağlamaya devam ediyoruz. Bu merkezlerde kursiyerlerimiz mesleki beceri kazanırken sosyal yaşamda da daha fazla yer ediniyorlar. Bizler Halk Eğitim Merkezleri ile birlikte çalışmaktan, onlara katkı sağlamaktan büyük mutluluk ve onur duyuyoruz. Bu noktada Çankaya Belediyesi olarak üzerimize düşen görev ne olursa yapmaya siz kursiyerlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.