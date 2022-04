Cannes Film Festivali’nin resmi seçkisi açıklandı: Emin Alper Türkiye'den giren tek isim oldu

14 Nisan 2022 Perşembe, 14:04

Bu yıl 75. kez düzenlenen Cannes Film Festivali’nin resmi seçkisine Türkiye’den giren tek isim Emin Alper oldu. Alper’in son filmi “Kurak Günler” Cannes’ın en önemli bölümlerinden Belirli Bir Bakış seçkisinde gösterilecek. Halen Amsterdam’da filminin ses miksajıyla uğraşan Emin Alper’in yeni filmi “Kurak Günler”in başrollerinde Selahattin Paşalı ve Ekin Koç, yardımcı rollerde Erol Babaoğlu, Erdem Şenocak, Selin Yeninci, Sinan Demirer, Nizam Namidar, Ali Seçkiner Alıcı ve Eylül Ersöz yer alıyor.

Politik ve psikolojik gerilim türlerinin unsurlarını taşıyan film, bir süredir kuraklık sorunuyla boğuşan Yanıklar kasabasına yeni atanan genç savcı Emre ile belediye başkanı Selim, yerel gazeteci Murat ve kasabanın eşrafı arasında yaşanan çekişmeleri konu alıyor.

Ay Yapım, Liman Film ve Zola Yapım’ın yapımcısı olduğu Kurak Günler (proje adı Balkaya) T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nden yapım desteği almıştı. Film, Cannes’daki dünya galasının ardından 2022’nin sonbahar aylarında Türkiye’de seyirciyle buluşacak.

ALTIN PALMİYE İÇİN 18 FİLM YARIŞIYOR

Festivalin ana bölümünde yer alan 18 film Altın Palmiye için yarışacak. Bu yapımlar arasında David Cronenberg imzalı “Crimes of the Future”, Dardenne Kardeşler’den “Tori and Lokita”, Cristian Mungiu’nun yeni filmi “RMN”, Park Chan-wook imzalı “Decision to Leave”, Claire Denis’nin yeni filmi “Stars At Noon”, Japon sinemacı Hirokazu Kore-Eda imzalı “Broker” (üstte), Ruben Östlund’dan “Triangle of Sadness”, “Kelly Reichardt’ın son filmi “Showing Up”, Kirill Serebrennikov’un imzasını taşıyan “Tchaikovski’s Wife” ve Fransız sinemacı Arnaud Desplechin’in çektiği “Frere et Soeur” de var. Festivalin açılış filmi ise Michel Hazanavicius imzasını taşıyan “Z (Comme Z)” olarak belirlendi.

Yarışma dışı bölümlerde daha önce açıklanan “Top Gun: Maverick” ve “Elvis”in yanı sıra Ethan Coen yeni solo denemesi “Jerry Lee Lewis: Trouble In Mind”, George Miller”ın merakla beklenen filmi “Three Thousand Years of Longing” ve Olivier Assayas imzalı “Irma Vep” de var.

75. Cannes Film Festivali 17-28 Mayıs tarihlerinde yapılacak.